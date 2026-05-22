Την ερχομενη Δευτέρα 25 Μαϊου 2026 και ώρα 12 θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία της ΄Αννας Καφέτση στον Ιερό Ναό Αγιων Θεοδώρων στο Α΄Νεκροταφείο Αθηνών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Να θυμίσουμε ότι η εξέχουσα Ελληνίδα ιστορικός τέχνης, επιμελήτρια εκθέσεων και διδάκτωρ Αισθητικής, ευρύτερα γνωστή για τον καθοριστικό της ρόλο στην ίδρυση και τη διαμόρφωση του τοπίου της σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα, ΄Αννα Καφέτση που έφυγε από τη ζωή υπήρξε για 14 χρόνια διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, αναλαμβάνοντας τη διεύθυνσή του το 2000, οργανώνοντάς το από το μηδέν και χτίζοντας βήμα-βήμα τη συλλογή, τη φυσιογνωμία και τη θεσμική του ταυτότητα ως η μακροβιότερή του διευθύντρια.

Από τις πιο χαρακτηριστικές για την προσωπικότητα και το έργο της αναρτήσεις – που, σημειωτέον, έχουν κατακλύσει τα social media – ήταν της, από το 2012 έως το 2014 συνεργάτιδάς της στο ΕΜΣΤ, Φωτεινής Μπάρκα: «Κατάφερε ένας άνθρωπος να δώσει σάρκα και οστά, όραμα, σχήμα και μορφή σ΄αυτό που εύχονταν πολλές γενιές εικαστικών καλλιτεχνών αλλά και το κοινό σ΄αυτή τη χώρα».