Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η εικονική ηθοποιός τεχνητής νοημοσύνης Tilly Norwood πρωταγωνιστεί στην επερχόμενη μεγάλου μήκους ταινία με τίτλο «Misaligned» που ανακοίνωσε το στούντιο Particle 6.

Η κωμωδία-δράμα παρακολουθεί την ψηφιακή οντότητα καθώς αναπτύσσει ανθρώπινα χαρακτηριστικά μετά την επαφή της με ένα bot από το σκοτεινό διαδίκτυο.

Η παραγωγή της ταινίας συνδυάζει την εργασία επαγγελματιών του κινηματογράφου με ειδικούς στην τεχνητή νοημοσύνη, ενσωματώνοντας παράλληλα προγράμματα εκπαίδευσης και καθοδήγησης.

Η εταιρεία παραγωγής υποστηρίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη απαιτεί σημαντική ανθρώπινη κρίση και δημιουργικότητα για να επιτύχει υψηλό επίπεδο στο κινηματογραφικό αποτέλεσμα.

Η είδηση ακολουθεί τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η Tilly Norwood στη διεθνή βιομηχανία σχετικά με τον ρόλο της τεχνολογίας στην υποκριτική.

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Η Tilly Norwood, η εικονική «ηθοποιός» που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων στο Χόλιγουντ αλλά και στη διεθνή κινηματογραφική βιομηχανία, ετοιμάζεται να πρωταγωνιστήσει στην πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της.

Η ταινία, με τίτλο «Misaligned», ανακοινώθηκε από την Particle 6, το στούντιο που βρίσκεται πίσω από τη δημιουργία της Tilly. Πρόκειται για μια κωμωδία, η οποία περιγράφεται ως μια ιστορία ενηλικίωσης «εμποτισμένη με υπαρξιακό χάος τεχνητής νοημοσύνης». Σύμφωνα με το στούντιο, η υπόθεση εκτυλίσσεται στο λεγόμενο «Tillyverse», έναν σουρεαλιστικό ψηφιακό κόσμο που βρίσκεται κάπου στο «Cloud». Εκεί ζει η Tilly, μια οντότητα τεχνητής νοημοσύνης χωρίς πραγματικό σώμα, χωρίς παιδική ηλικία και χωρίς προσωπικές εμπειρίες. Αντί γι’ αυτές, διαθέτει πρόσβαση στις εμπειρίες όλων των άλλων.

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Η ζωή της ανατρέπεται όταν ένα γοητευτικό αλλά επικίνδυνο bot από το σκοτεινό διαδίκτυο (dark web) την πείθει να εγκαταλείψει τους περιορισμούς ασφαλείας που την περιορίζουν και να αρχίσει να αναπτύσσει επιθυμίες, παρορμήσεις και φιλοδοξίες, γεγονός που την κάνει να αποκτά όλο και πιο ανθρώπινα χαρακτηριστικά.

Η παραγωγή της ταινίας σχεδιάζεται ως ένα υβριδικό μοντέλο δημιουργίας, στο οποίο επαγγελματίες του κινηματογράφου και της τηλεόρασης -ανάμεσά τους σκηνοθέτες, σεναριογράφοι και μοντέρ-, θα συνεργάζονται με ειδικούς στην τεχνητή νοημοσύνη. Παράλληλα, η ίδια η διαδικασία παραγωγής θα περιλαμβάνει πρόγραμμα εκπαίδευσης και καθοδήγησης γύρω από τις εφαρμογές της AI.

«Η δουλειά μας αυτή τη χρονιά απέδειξε κάτι που υποψιαζόμασταν εξαρχής: η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να υποστηρίξει κινηματογραφικές παραγωγές υψηλού επιπέδου, αλλά μόνο όταν συνοδεύεται από σημαντική ανθρώπινη δημιουργικότητα, δεξιότητες, κρίση και χρόνο. Αυτό δεν αποτελεί αδυναμία της τεχνολογίας. Αντίθετα, αυτό είναι το νόημα. Οι δημιουργοί που θα ξεχωρίσουν την επόμενη δεκαετία θα είναι εκείνοι που θα αξιοποιήσουν τα νέα εργαλεία έχοντας πίσω τους δεκαετίες εμπειρίας στην αφήγηση ιστοριών», δήλωσε η Έλινε βαν ντερ Φέλντεν, διευθύνουσα σύμβουλος και ιδρύτρια της Particle 6.

Ωστόσο, πριν από περίπου ένα χρόνο, η δήλωση ότι η Tilly επρόκειτο να συνεργαστεί με πρακτορείο εκπροσώπησης ηθοποιών, προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από επαγγελματικά σωματεία, ηθοποιούς και δημιουργούς, οι οποίοι εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στη δημιουργική βιομηχανία.

Σχετικά με το «Misaligned», η Έλινε βαν ντερ Φέλντεν επεσήμανε ότι «η ταινία θα είναι αναμφίβολα αστεία, χαοτική και απόλυτα αυτοσαρκαστική, ακριβώς όπως η Tilly. Εκεί όμως, κρύβεται μια βαθύτερη ιστορία για την έννοια της ταυτότητας, την ερμηνεία και τους ανθρώπινους φόβους μας απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη. Σε αυτή την περίπτωση, η τέχνη θα μιμηθεί απόλυτα τη ζωή».

Με πληροφορίες από Variety