Με ένα πρόγραμμα πιο πλούσιο από κάθε άλλη φορά, το AnimaSyros, το μεγαλύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων στην Ελλάδα κι ένα από τα 20 κορυφαία του είδους στην Ευρώπη επιστρέφει εφέτος, με 280 ταινίες καταξιωμένων και νέων δημιουργών από 50 χώρες, 7 διαγωνιστικά τμήματα (Διεθνές, Φοιτητικό, K.ID.S, AnimaPride, Εθνικό Διαγωνιστικό, TV & Commissioned Films & Ταινιών Μεγάλου Μήκους), ειδικά αφιερώματα, εκπαιδευτικά εργαστήρια, παράλληλες δράσεις, διεθνείς συνεργασίες και την Αγορά, που αποτελεί πλέον κέντρο αναφοράς για ολόκληρη τη βιομηχανία του κλάδου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Hola Frida

NeZha2

Την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου στις 20.00, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη έναρξη στο εμβληματικό Θέατρο Απόλλων με την πανελλήνια πρεμιέρα της πολυβραβευμένης ταινίας Olivia & The Clouds (Olivia & Las Nubes) του ιδιαίτερα ταλαντούχου storyteller Tomás Pichardo Espaillat, παρουσία του σκηνοθέτη. Μία συμπαραγωγή Δομινικανής Δημοκρατίας και Ισπανίας, που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο 77ο Φεστιβάλ του Λοκάρνο, τον περασμένο Αύγουστο.

Olivia & Las Nubes

Την ίδια μέρα, θα προβληθεί και η ταινία μικρού μήκους «Ενενήντα δεύτερα για τον Μίκη Θεοδωράκη». Πρόκειται για την έκτη ταινία της σειράς «Ενενήντα Δεύτερα» σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Μελωδία 99,2 όπου η ζωή αγαπημένων Ελλήνων τραγουδοποιών και τραγουδιστών που έχουν αφήσει εποχή στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, πλαισιωμένη από ένα εμβληματικό τραγούδι τους, γίνεται ταινία ανιμέισον από ανερχόμενους σκηνοθέτες. Ένα animated biopic αφιερωμένο στον σπουδαίο δημιουργό, το οποίο αντλεί έμπνευση από δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μουσικά θέματα που συνέθεσε ο Θεοδωράκης, τους σχεδόν ονειρικούς Χαρταετούς και το επιβλητικό, γήινο Χασαποσέρβικο.

Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στο αίθριο του Δημαρχιακού Μεγάρου Ερμούπολης Σύρου με ένα μεγάλο πάρτι.

Και σε Άνδρο, Μήλο, Μύκονο, Νάξο, Πάρο, Σαντορίνη, Τήνο

Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, στις 18:00, στη συνεδριακή αίθουσα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, στη Σύρο (αίθουσα Βαλμά) και, ταυτόχρονα, στα επτά παραρτήματά του, σε Άνδρο, Μήλο, Μύκονο, Νάξο, Πάρο, Σαντορίνη και Τήνο, θα προβληθούν οκτώ ταινίες μικρού μήκους δημιουργών από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Κύπρο, φέρνοντας την τέχνη των κινουμένων σχεδίων κοντά στους κατοίκους των Κυκλάδων.

Το πρόγραμμα

Αναλυτικά, θα προβληθούν οι ταινίες:



Pink Mountain (GR, 2022, 8′) του Thomas Künstler

Το 1809, στην οθωμανική πόλη των Ιωαννίνων, ο ανθοπώλης του κάστρου είναι ερωτευμένος με την αγαπημένη του Αλή Πασά, τη Βασιλική. Θα καταφέρει ποτέ να κερδίσει την αγάπη της;

Heatwave (GR, 2019, 7′) του Φωκίωνα Ξένου

Κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα, δύο παιδιά βρίσκουν έναν τρόπο να τους δροσίσουν όλους!

Ice Merchants (PT, 2022, 14′) του João Gonzalez

Κάθε μέρα, ένας πατέρας και ο γιος του πηδούν με αλεξίπτωτο από το παγωμένο σπίτι τους, κρεμασμένο σε ένα βράχο, για να φτάσουν κάτω στο χωριό όπου πουλούν τον πάγο που παράγουν καθημερινά.



Alike (ES, 2015, 8′) των Rafael Cano Méndez & Daniel Martínez Lara

Ο Κόπι είναι ένας πατέρας με πολυάσχολη ζωή που προσπαθεί να διδάξει τον σωστό δρόμο στον γιο του, τον Πάστε. Αλλά… ποιος είναι ο σωστός δρόμος;



For Life (IT, 2018, 5′) του Roberto Catani

Μέσα από ένα ταξίδι στο παρελθόν, μια γυναίκα και ένας άντρας ξαναζούν τις πιο σημαντικές στιγμές της ερωτικής τους ιστορίας. Από τον χειμώνα του έρωτά τους επιστρέφουν, μέσα σε μια δίνη αναμνήσεων, στο καλοκαίρι από το οποίο ξεκίνησαν όλα.

Έναν τζι έναν (CY, 2020, 4′) του Μιχάλη Παπανικολάου

Ο Monsieur Doumani στο ρόλο του δασκάλου θα σας διδάξει πόσο κάνει 1+1, ποιο είναι το χρώμα της κουρκούνας, πώς να φτιάξετε μια τσαμαρέλα και διάφορα άλλα συναρπαστικά πράγματα.



Baggage Room (ES, 2021, 7′) της Daniela Cuenca

Η Σολεδάδ, μια 65χρονη μετανάστρια, γεμίζει μια βαλίτσα με δώρα για να τα στείλει στην οικογένειά της. Ξεκινά ένα ταξίδι φαντασιώσεων και αναμνήσεων για τους αγαπημένους της και τα αμέτρητα αντικείμενα που έχει μαζέψει γι’ αυτούς σε ένα βουνό αποσκευών μέσα στο μικρό της δωμάτιο.

Uncle Thomas, Accounting for the Days (PT, 2019, 13′) της Regina Pessoa

Από τις προσωπικές αναμνήσεις της Pessoa, ένα αφιέρωμα στον θείο της Thomas, έναν ταπεινό άνθρωπο με μια απλή και ανώνυμη ζωή. Γιατί δεν χρειάζεται να είσαι σπουδαίος για να είσαι σημαντικός για τους δικούς σου ανθρώπους.

Αναλυτικά το πρόγραμμα ΕΔΩ.