Τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε 56 γλώσσες και οι πωλήσεις του ξεπερνούν τα 250 εκατομμύρια αντίτυπα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του. Τρία από αυτά, «Ο Κώδικας Ντα Βίντσι» (2006), «Άγγελοι και Δαίμονες» (2009) και «Inferno» (2016) έχουν μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη με πρωταγωνιστή τον Τομ Χανκς στον ρόλο του αναλυτή συμβόλων Ρόμπερτ Λάνγκντον, ενώ «Το Χαμένο Σύμβολο» -το πρίκουελ, που ακολουθεί τον Λάνγκντον τα χρόνια που ήταν νεαρός καθηγητής στο Χάρβαρντ-, έγινε σειρά από το Peacock, το 2021, χωρίς όμως συνέχεια πέραν του πρώτου κύκλου.

Το νέο βιβλίο του Νταν Μπράουν, πρώτο μετά από σχεδόν μία δεκαετία, έχει τίτλο «The Secret of All Secrets» (Το Μυστικό των Μυστικών) και βασικό χαρακτήρα πάλι τον Λάνγκτον. Κυκλοφόρησε στις 9 Σεπτεμβρίου και στην Ελλάδα αναμένεται στις 27 Νοεμβρίου (εκδόσεις Ψυχογιός, μετάφραση Χρήστος Καψάλης).

Αυτή τη φορά, ο Μπράουν ασχολείται με τη φύση της ανθρώπινης συνείδησης: Είναι πράγματι ο θάνατος το τέλος; Η ιστορία αρχίζει όταν η νέα αγαπημένη του Λάνγκτον, η οποία είναι νευροεπιστήμονας (είχε πρωτοεμφανιστεί στο «Χαμένο Σύμβολο», αλλά όχι ως πρόσωπο ερωτικού ενδιαφέροντος για τον καθηγητή), γίνεται μετά από τη διάλεξη στην οποία παρουσιάζει μία σημαντική ανακάλυψη, στόχος μιας μυστηριώδους οργάνωσης.

Εννοείται ότι οι καταδιώξεις, τα κλεμμένα χειρόγραφα, οι φόνοι, οι ψίθυροι, οι συνωμοσίες, τα κρυφά περάσματα, οι σκοτεινοί τύποι -που στην προκειμένη περίπτωση, δεν είναι κάποιος αλμπίνος μοναχός- και οι σοκαριστικές αποκαλύψεις είναι σε πρώτο πλάνο. Άλλωστε, ο Νταν Μπράουν είναι πρωτίστως συγγραφέας βιβλίων δράσης.

Ωστόσο, στο νέο μυθιστόρημα του, όπως επισημαίνουν οι New York Times, δίνει λιγότερη έμφαση «στο σκοτάδι του παρελθόντος – Τέκτονες ή Ναΐτες Ιππότες, Ντα Βίντσι ή Δάντης, παγανιστές ή πάπες – και περισσότερη σε ένα θολό μέλλον αφυπνισμένης παγκόσμιας συνείδησης».

Τι γνωρίζουμε για το στόρι; Η σύνοψη της επικείμενης έκδοσης στα ελληνικά αναφέρει: «Ο Ρόμπερτ Λάνγκντον, καταξιωμένος καθηγητής συμβολογίας (σ.σ. ένας ανύπαρκτος ακαδημαϊκός κλάδος, όπως έχουν επισημάνει εδώ και χρόνια οι κριτικοί) ταξιδεύει στην Πράγα για να παρακολουθήσει μια πρωτοποριακή διάλεξη της αγαπημένης του Κάθριν Σόλομον, μιας εξέχουσας επιστήμονος της νοητικής επιστήμης. Η Κάθριν ετοιμάζεται να εκδώσει ένα βιβλίο με συγκλονιστικές ανακαλύψεις για τη φύση της ανθρώπινης συνείδησης και απειλεί να ανατρέψει αιώνες καθιερωμένων πεποιθήσεων. Όμως, μια άγρια δολοφονία θα μετατρέψει το ταξίδι σε εφιάλτη. Η Κάθριν εξαφανίζεται ξαφνικά μαζί με το χειρόγραφό της και ο Λάνγκντον βρίσκεται στο στόχαστρο μιας πανίσχυρης οργάνωσης καθώς καταδιώκεται από κάποιον άγνωστο που φαίνεται να έχει ξεπηδήσει από την αρχαιότερη μυθολογία της Πράγας. Καθώς η πλοκή εκτείνεται στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη, ο Λάνγκντον αναζητά απεγνωσμένα την Κάθριν και τις απαντήσεις. Σε μια κούρσα μέσα στους παράλληλους κόσμους της φουτουριστικής επιστήμης και της μυστικιστικής παράδοσης, θα αποκαλύψει μια συγκλονιστική αλήθεια για ένα μυστικό σχέδιο που θα αλλάξει για πάντα τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το ανθρώπινο μυαλό».

Όσο για την Πράγα, με φόντο την οποία εξελίσσεται κατά κύριο λόγο η ιστορία, ο Νταν Μπράουν τη θεώρησε ιδανική για τον Λάνγκντον, με τα στενά πλακόστρωτα, τις γοτθικές εκκλησίες, τις κρύπτες και τους εκατοντάδες πυργίσκους της.

Το γεγονός, για παράδειγμα, ότι τα αυθεντικά κοσμήματα των βασιλέων της Βοημίας φυλάσσονται στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βίτου στο Κάστρο της πόλης, σε έναν ειδικό θάλαμο ασφαλισμένο με επτά κλειδαριές, τα κλειδιά των οποίων έχουν στην κατοχή τους επτά πρόσωπα -ο πρόεδρος της Τσεχίας, ο αρχιεπίσκοπος Πράγας και πέντε ακόμη αξιωματούχοι-, ήταν μία από τις πληροφορίες που αποδείχτηκαν καθοριστικές όσον αφορά την επιλογή της πόλης από τον Αμερικανό συγγραφέα. «Πόσο πιο πολύ Λάνγκτον από μια πόρτα με επτά κλειδαριές;», σχολίασε ο ίδιος, ο οποίος γνώρισε για πρώτη φορά την πόλη στις αρχές της δεκαετίας του 1980.

Ο Νταν Μπράουν ξεκίνησε τη διεθνή περιοδεία για την προώθηση του νέου μυθιστορήματος στις 18 Σεπτεμβρίου συμβολικά από την Πράγα, «τη μυστικιστική μητρόπολη της Ευρώπης από την εποχή του Ροδόλφου Β’», όπως τη χαρακτήρισε. Έτυχε θερμής υποδοχής, έλαβε το Κλειδί της Πόλης από τον δήμαρχο, συνομίλησε με το κοινό και υπέγραψε βιβλία.