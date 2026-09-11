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Καταξιωμένοι καλλιτέχνες όπως ο Ricardo Villalobos και ο Nightmares on Wax θα εμφανιστούν στα Basement Stages προσφέροντας πολύωρα DJ sets.

Η Yasmine Hamdan και η Σtella εμπλουτίζουν το πρόγραμμα με ιδιαίτερα ηχοχρώματα, ενώ η σκηνή του ισογείου εστιάζει σε ταλέντα της εγχώριας μουσικής σκηνής.

Το φεστιβάλ συνδυάζει ηλεκτρονικούς ήχους, οπτικοακουστικά σόου και περφόρμανς, δημιουργώντας έναν χώρο συνάντησης για διαφορετικές γενιές και μουσικές παραδόσεις.

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Κρατώντας λίγο ακόμα το πνεύμα του καλοκαιριού στην πόλη, η μονοήμερη εκδοχή του Borderline Festival, του μακροβιότερου μουσικού φεστιβάλ της Στέγης, στήνει μια βραδιά στις 9 Οκτωβρίου που χωράει περισσότερα απ’ όσα υπόσχεται: θρύλους της ηλεκτρονικής μουσικής, φωνές που κουβαλούν ολόκληρες γεωγραφίες και καλλιτέχνες που μετακινούν διαρκώς τα όρια του ήχου.

Στα τρία stages του Onassis Ready, οι διαδρομές ανοίγουν ταυτόχρονα. Minimal house, microhouse, trip hop, downtempo, αραβικά ηχοχρώματα, ηλεκτρονικές υφές και indie pop συναντιούνται σε έναν βιομηχανικό χώρο που για μία νύχτα γίνεται χάρτης της σύγχρονης μουσικής σκηνής.

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Τα Basement Stages του Borderline Festival συγκεντρώνουν μια εκπληκτική ποικιλία από θρυλικές μορφές της σύγχρονης μουσικής. Δώδεκα χρόνια μετά την τελευταία του εμφάνιση στην Αθήνα, ο Ricardo Villalobos, μία από τις πιο επιδραστικές και αινιγματικές προσωπικότητες της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής, επιστρέφει σε συνεργασία με την ReSolute NYC για ένα σπάνιο τετράωρο DJ set στο Basement B. Έχοντας στο ενεργητικό του διακρίσεις που περιλαμβάνουν την πρώτη θέση στην ψηφοφορία Top DJs του Resident Advisor και το βραβείο Best Ibiza Set στα DJ Awards, ο Χιλιανογερμανός παραγωγός και DJ έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του ήχου και της μυθολογίας των σκηνών της minimal house και της microhouse. Ο Alexander Skancke, DJ με έδρα το Βερολίνο και εμβληματική μορφή της νέας underground ηλεκτρονικής σκηνής της πόλης, θα δώσει τον τόνο με ένα δυναμικό, εκρηκτικό opening set.

Alexander Skancke

Στο Basement A, ο Nightmares on Wax, ένας από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της βρετανικής ηλεκτρονικής μουσικής, θα κλείσει τη βραδιά με ένα τρίωρο DJ set. Με τη μακρά παρουσία του στη Warp Records, έχει συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση του trip hop και downtempo ήχου, δημιουργώντας ένα έργο που συνεχίζει να επηρεάζει γενιές παραγωγών και ακροατών. Από τις αρχές των 90s μέχρι σήμερα, ο George Evelyn, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, χτίζει έναν ήχο που ενώνει hip-hop, soul, dub, funk και ηλεκτρονική μουσική, παραμένοντας αναγνωρίσιμος, ζεστός και διαχρονικός.

Yasmine Hamdan – (c) Ylias Nao

Η Yasmine Hamdan φέρνει στο Basement A έναν ήχο που κινείται ανάμεσα στην παράδοση, την ηλεκτρονική μουσική και την ποπ ευαισθησία. Η Λιβανέζα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, γνωστή διεθνώς και από την εμφάνισή της στην ταινία «Μόνο οι εραστές μένουν ζωντανοί» του Jim Jarmusch, συνδυάζει στη φωνή της αραβικά ηχοχρώματα, αστική μελαγχολία και μια απόλυτα σύγχρονη μουσική ταυτότητα. Πριν από τη Hamdan, η Σtella, μία από τις πιο εξωστρεφείς παρουσίες της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής, επιστρέφει στην Αθήνα για μια ξεχωριστή εμφάνιση στο πλαίσιο του Borderline Festival. Τη σκηνή θα ανοίξει ο Γιώργος Ράλλης, με τις εκλεκτικές μουσικές επιλογές του από κάθε γωνιά του κόσμου.

Ricardo Villalobos by Jamie Jar

Στο πλαίσιο του προγράμματος Curators του TMLAB, το Ground Floor Stage του Borderline, σε επιμέλεια της DJ και καλλιτέχνιδας pink.wav, η οποία ζει και εργάζεται στην Αθήνα, εστιάζει στα ταλέντα της εγχώριας σκηνής: καλλιτέχνες που έχουν μετακομίσει πρόσφατα στην Αθήνα από άλλες πόλεις ή ηπείρους, καθώς και Έλληνες καλλιτέχνες που ζουν στο εξωτερικό και συμβάλλουν, ο καθένας και η καθεμία με τον δικό τους τρόπο, στο πλούσιο και σύνθετο μωσαϊκό της αθηναϊκής σκηνής.

Από τα χορευτικά και αισθησιακά electro και ghetto grooves της DJ-HOTLINE 333, την υπνωτική, trance προσέγγιση της Everlyn και τις εκλεκτικές, διαρκώς εξελισσόμενες επιλογές του baggymilziade έως το οπτικοακουστικό σόου των MIRA新伝統 και την περφόρμανς “Mutable Ground” της Anna Vs June και του Jan Van Angelopoulos, η πολυμορφία της ίδιας της μουσικής αντανακλά τη διαφορετικότητα του υπόβαθρου των καλλιτεχνών, αναδεικνύοντας παράλληλα τα ταλέντα της αθηναϊκής σκηνής, ορισμένα από τα οποία εξακολουθούν να αναζητούν τη θέση τους στο τοπίο της πόλης.

Το lineup εξερευνά διαφορετικές πτυχές της ηλεκτρονικής μουσικής, από εισαγωγικά τελετουργικά και ζωντανά όργανα σε συνδυασμό με live electronics μέχρι οπτικά εφέ και περφόρμανς, αλλά και δυναμικά DJ sets που γεφυρώνουν το παρελθόν με το μέλλον. Το Ground Floor Stage γίνεται μια μικρογραφία της Αθήνας που υπερβαίνει κάθε ορισμό της τοπικότητας.

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Για μία βραδιά, το Onassis Ready γίνεται σημείο συνάντησης για διαφορετικές μουσικές γεωγραφίες, γενιές και καλλιτέχνες. Αυτό είναι το Borderline Festival: ένας χώρος για ό,τι ξεφεύγει από κατηγορίες και είδη.

Onassis Ready © Giagkos Papadopoulos

Πρόγραμμα

Onassis Ready | 9 Οκτωβρίου

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GROUND FLOOR (curated by pink.wav)

21:00 – 22:30 | Everlyn

22:30 – 23:15 | Anna Vs June & Jan Van Angelopoulos

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23:30 – 00:15 | MIRA新伝統

00:15 – 02:00 | baggymilziade

02:00 – 04:00 | DJ-HOTLINE 333

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BASEMENT Α

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21.00 – 22.00 | George Rallis

22:00 – 23:00 | Yasmine Hamdan

23:00 – 00:00 | Σtella

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00:00 – 03:00 | Nightmares On Wax

BASEMENT Β

23:00 – 00:00 | Alexander Skancke

00:00 – 04:00 | Ricardo Villalobos σε συνεργασία με τους ReSolute (NYC)

Stella – DIMITRA TZANOU

Info

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 21:00 – 04:00

Onassis Ready (Στρατή Τσίρκα 2, Άγ. Ιωάννης Ρέντης)

Έναρξη προπώλησης: 11 Σεπτεμβρίου, 17:00