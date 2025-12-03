Γραμμένο το 1893, το «Το επάγγελμα της κυρίας Γουώρρεν» απαγορεύτηκε αρχικά από τον Λόρδο Τσάμπερλαιν ως «ακατάλληλο» και ανέβηκε για πρώτη φορά το 1902, προκαλώντας θύελλα συζητήσεων. Μέχρι και σήμερα συγκινεί και προβληματίζει με την ωμή ματιά του πάνω στις κοινωνικές συμβάσεις, την υποκρισία και τις οικονομικές ανισότητες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες.

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών φιλοξενεί την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, την προβολή της επιτυχημένης παραγωγής «Mrs Warren’s Profession», όπως παρουσιάστηκε στο Garrick Theatre του West End του Λονδίνου.

Advertisement

Advertisement

Το εμβληματικό έργο του Ιρλανδού θεατρικού συγγραφέα Τζορτζ Μπέρναρντ Σο (1856-1950), που έχει χαρακτηριστεί προκλητικό, βαθιά ανθρώπινο και διαχρονικά πολιτικό, ζωντανεύει στη σκηνή υπό τη σκηνοθεσία του βραβευμένου Dominic Cooke.

Ιμέλντα Στόντον και Μπέσι Κάρτερ – Μητέρα και κόρη στη σκηνή και στη ζωή

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο της Κυρίας Γουώρρεν, η σπουδαία, πολυβραβευμένη Ιμέλντα Στόντον (The Crown, Harry Potter) ενσαρκώνει μια γυναίκα που κατάφερε να εξασφαλίσει τη ζωή της κόρης της μέσα από κοινωνικά κατακριτέες επιλογές.

Απέναντί της, η Μπέσι Κάρτερ (Bridgerton), κόρη της Στόντον και στη ζωή, υποδύεται τη Βίβι Γουόρεν, μια νεαρή γυναίκα που μόλις έχει αποφοιτήσει από το Κέιμπριτζ και φιλοδοξεί να ακολουθήσει τη νομική, η οποία αντιδρά με οργή και απογοήτευση όταν μαθαίνει την αλήθεια για τη μητέρα της -ότι είναι πρώην πόρνη και νυν ιδιοκτήτρια πορνείων.

Η συνύπαρξή τους επί σκηνής, σε μια συγκρουσιακή αλλά και τρυφερή σχέση, αναδεικνύει με εξαιρετικό τρόπο τη δραματουργική πυκνότητα και τις φεμινιστικές αιχμές του έργου, σε μια παράσταση που, όπως σημειώνει ηΙμέλντα Στόντον, «θέτει καίρια ερωτήματα για τον ρόλο των γυναικών στην κοινωνία και τις επιλογές που κάνουν για να επιβιώσουν».

Info

Advertisement

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, 20:00

Στα αγγλικά, με ελληνικούς υπότιτλους

Advertisement

Τιμές εισιτηρίων

8 € (φοιτητές, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, ΑμεΑ, 65+, πολύτεκνοι), 15 €

Eισιτήρια 210 72 82 333, www.megaron.gr

Advertisement