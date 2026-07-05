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Εγκαίνια νέου μουσείου σε ένα από τα ακριτικότερα φυλάκια του ελληνισμού, το Αγαθονήσι, όπου η ιστορία, ο πολιτισμός και η εθνική παρουσία παραμένουν διαχρονικά άρρηκτα συνδεδεμένα.

Το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το 33ο κατά σειρά νέο ή πλήρως ανακαινισμένο μουσείο που αποδίδει στο κοινό το Υπουργείο Πολιτισμού, από το 2019, εγκαινιάστηκε στο Αγαθονήσι και η ίδρυσή του αποτελεί μια σημαντική επένδυση στη διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και ταυτόχρονα μια έμπρακτη επιβεβαίωση της διαρκούς παρουσίας της Πολιτείας στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου.

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Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο στο Αγαθονήσι

Το Αγαθονήσι, το βορειότερο νησί της Δωδεκανήσου, κατέχει στρατηγική θέση μεταξύ Δωδεκανήσου, Αιγαίου και Μικράς Ασίας.

Το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο χωροθετείται στη θέση Καστράκι, εντός του ομώνυμου αρχαιολογικού χώρου, σε άμεση σύνδεση με το αρχαίο οχυρό του 4ου αιώνα π.Χ., το οποίο λειτούργησε έως τον 2ο αιώνα π.Χ. αποτελώντας μέρος του αμυντικού δικτύου της Μιλήτου, κατά την ελληνιστική περίοδο. Πρωτεργάτης της συστηματικής ανασκαφής στο Καστράκι είναι ο νυν Έφορος Αρχαιοτήτων Λέσβου και Σάμου Δρ. Παύλος Τριανταφυλλίδης.

Το Μουσείο αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα, παρουσιάζοντας τη διαχρονική ιστορία του νησιού, με επίκεντρο τα ευρήματα από το Καστράκι. Στο ισόγειο εκτίθενται αντικείμενα από τις διάφορες φάσεις του οχυρού, καθώς και τεκμήρια κατοίκησης ήδη από την 3η χιλιετία π.Χ.

Στον όροφο αναδεικνύονται θεματικές ενότητες για την πολεμική και καθημερινή ζωή, τις παραγωγικές δραστηριότητες (μελισσοκομία, μεταλλουργία, βυρσοδεψία, αγγειοπλαστική), το εμπόριο, τις αρχαίες λατρείες, τη βυζαντινή περίοδο και τη σύγχρονη ζωή στο Αγαθονήσι, με τη χρήση πλούσιου οπτικοακουστικού υλικού.