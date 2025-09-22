Σκηνοθέτης ταυτισμένος με την αποθέωση της λογοτεχνίας στο θέατρο ήδη από τα πρώτα του έργα –τα Στοιχειώδη Σωματίδια του Μισέλ Ουελμπέκ και το 2666 του Ρομπέρτο Μπολάνο-, ο 38χρονος σήμερα Ζιλιέν Γκοσλέν άντλησε έμπνευση για Το παρελθόν από τα διηγήματα του Ρώσου συγγραφέα Λεονίντ Αντρέγεφ (1871–1919).

Είναι η πρώτη φορά που σκηνοθετεί κείμενο προηγούμενου αιώνα, καθώς πάντα καταπιανόταν με σύγχρονα λογοτεχνικά αριστουργήματα. Ο Γκοσλέν έψαχνε ένα έργο που θα αναδείξει την κοινωνία των αρχών του 20ού αιώνα σε αποσύνθεση. Όπως λέει χαρακτηριστικά, «Ήθελα να αφηγηθώ μια ιστορία αποχαιρετισμού. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έπρεπε να σκοτώνονται από τα όπλα της επανάστασης. Θα έπρεπε να αργοσβήνουν μέσα στη ροή των γεγονότων».

Στόχος του, μια «παράσταση-φόρος τιμής στην εξαφάνιση του θεάτρου και της ανθρωπιάς».

Το Παρελθόν, που έκανε πρεμιέρα το 2021 στο Εθνικό Θέατρο του Στρασβούργου, ξεκινά με μια αποτυχημένη γυναικοκτονία, περιλαμβάνει μια σκηνή-σοκ όπου το ιδανικό της πρώτης αγάπης αποκαθηλώνεται και καταγράφονται μια σειρά ακροτήτων στο όνομα του έρωτα.

Κι όμως, η παράσταση οικοδομείται ως έργο τέχνης: κοστούμια εποχής και σκηνές που θυμίζουν το σινεμά του Ταρκόφσκι, υπό το φως των κεριών, εκτυλίσσονται σε ένα σπίτι που χτίζεται και καταρρέει – όπως και οι σχέσεις των ενοίκων του. Χιονισμένα τοπία, σαν πίνακες του Φλαμανδού ζωγράφου της Αναγέννησης Πίτερ Μπρίγκελ, συνυπάρχουν με ζωντανή κινηματογράφηση του θιάσου που δίνει ερμηνείες αμείωτης έντασης, σε μια σπαρακτική τελετουργία αποχαιρετισμού προς τον έρωτα -άρα και την ανθρωπότητα.

Μέσα από το έργο του Αντρέγεφ Αικατερίνη Ιβάνοβνα που συγκροτεί τον κύριο κορμό της παράστασης, ο Γκοσλέν «μοντάρει» μαζί με την κύρια πλοκή αποσπάσματα από άλλα έργα του Αντρέγεφ, ως ανάπαυλες ή παραβάσεις, και μας ωθεί σε μια άγρια διαδρομή: στην άβυσσο του ανθρώπου, στα έγκατα της κοινωνίας, στις ανησυχίες του θεάτρου, στο χείλος της ανυπαρξίας.

Η παράσταση με την καταιγιστική πλοκή, μια συγκλονιστική κατάδυση στη ζωή, την κοινωνία, το θέατρο, την πατριαρχία, τη μοναξιά, την ύπαρξη σήμερα, παρουσιάζεται από τις 16 έως τις 19 Οκτωβρίου, στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης, ενώ μετά την τελευταία παράσταση, την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, θα ακολουθήσει συζήτηση με τον Γκοσλέν.

Συντελεστές

Κείμενα: Λεονίντ Αντρέγεφ

Διασκευή & Σκηνοθεσία: Julien Gosselin

Με τις/τους: Guillaume Bachelé, Joseph Drouet, Denis Eyriey, Carine Goron, Victoria Quesnel, Achille Reggiani, Maxence Vandevelde.

Masterclass συγγραφής και σκηνοθεσίας με τον Julien Gosselin

Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025, 15:00 – 17:00, Μικρή Σκηνή

Διάρκεια: 2 ώρες (120 λεπτά)

Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά (χωρίς μετάφραση)

Κανονικό εισιτήριο: 20 €, Φίλος Στέγης: 16 €

Στο πλαίσιο των παραστάσεων, ο διεθνώς αναγνωρισμένος Γάλλος σκηνοθέτης, δραματουργός και καλλιτεχνικός διευθυντής του Odéon Théâtre de l’Europe θα πραγματοποιήσει ένα δίωρο masterclass για επαγγελματίες του θεάτρου, με προτεραιότητα σε θεατρικούς συγγραφείς, δραματουργούς και εν γένει συγγραφείς, καθώς και για το ευρύ κοινό που ενδιαφέρεται για τη δημιουργική σκέψη.

Αυτή η συνάντηση θα προσφέρει μια σε βάθος εξερεύνηση της μεθόδου εργασίας του Γκοσλέν στη δραματουργία και τη σκηνοθεσία, παρουσιάζοντας τη μοναδική του προσέγγιση στη γλωσσική, οπτική και αφηγηματική γλώσσα, ενώ ο ίδιος θα μοιραστεί με τα συμμετέχοντα άτομα το τι συμβαίνει στην αίθουσα των προβών – πώς δηλαδή οι ιδέες εξελίσσονται σε μια συναρπαστική παράσταση.

Κράτηση εδώ

Info

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Συγγρού 107

Κεντρική Σκηνή

Από 16 έως 19 Οκτωβρίου 2025

Πέμπτη έως Σάββατο, 19:00, Κυριακή matinée 14:00

Διάρκεια: 4 ώρες & 20 λεπτά (με ένα διάλειμμα)

Γλώσσα: Γαλλικά με ελληνικούς & αγγλικούς υπέρτιτλους

Καταλληλότητα: Η παράσταση δεν συνιστάται για παιδιά κάτω των 15 ετών.

Προειδοποίηση: Η παράσταση περιέχει γυμνό και αρκετές σκηνές βίας.

Κατά τη διάρκεια της παράστασης χρησιμοποιούνται εφέ καπνού και συσκευές κρότου.

Λόγω της δυνατής μουσικής και των έντονων ήχων καθ’ όλη τη διάρκεια της παράστασης, θα διατεθούν στο κοινό ωτοασπίδες.

Εισιτήρια

Κανονικό εισιτήριο: 45 €, 35 €, 30 €, 27 €

Φίλοι Στέγης: 36 €, 28 €, 24 €, 21,60 €

Παρέα 5-9 άτομα: 31,50 €, 27 €, 24,30 €

Μειωμένο εισιτήριο, Κάτοικος Γειτονιάς: 24 €, 21,60 €

Ανεργίας: 21 €, 18,90 €

Εισιτήριο Περιορισμένης Ορατότητας: 13 €

ΑμεΑ, Συνοδός ΑμεΑ: 10 €