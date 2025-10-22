Στην εποχή της χούντας και της λογοκρισίας, από την οποία δεν γλύτωσε ούτε το εμβληματικό τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου «Ζεϊμπέκικο», το οποίο ο Νιόνιος ερμηνεύσε με την Σωτηρία Μπέλλου, αναφέρονται τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, με αφορμή την εκδημία του μεγάλου τραγουδοποιού, ο οποίος απεβίωσε την Τρίτη 21 Οκτωβρίου.

Στην ανάρτηση των ΓΑΚ προσκομίζονται και τα σχετικά, εξαιρετικής ιστορικής αξίας τεκμήρια:

«Διονύσης Σαββόπουλος (1944 – 2025)

Ο Διονύσης Σαββόπουλος εμφανίστηκε στη μουσική σκηνή της χώρας τη δεκαετία του 1960 και, κυρίως, την περίοδο της δικτατορίας των συνταγματαρχών. Ο Σαββόπουλος, συνδυάζοντας με έναν δικό του τρόπο την ελληνική παραδοσιακή μουσική με το δυτικό ροκ, μίλησε για ζητήματα που απασχολούσαν την αναδυόμενη στον δημόσιο και πολιτικό βίο νεολαία.

Την περίοδο της χούντας τα τραγούδια του Σαββόπουλου εκφράζουν τη νεανική κουλτούρα και την κουλτούρα της ελεύθερης έκφρασης και της αντίστασης απέναντι στη ζοφερή πραγματικότητα της δικτατορίας. Ο Σαββόπουλος, όπως και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες, έπρεπε να προσπελάσουν το ψαλίδι της λογοκρισίας.

Τα τεκμήρια της ανάρτησης αφορούν τη λογοκρισία του εμβληματικού τραγουδιού του Σαββόπουλου «Ζεϊμπέκικο» από την επιτροπή λογοκρισίας της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών το αρχείο της οποίας βρίσκεται στην Κεντρική Υπηρεσία των ΓΑΚ».

Το ανεπανάληπτο τραγούδι, γνωστό σε όλους μας από τους πρώτους στίχους «Μ’ αεροπλάνα και βαπόρια», ήταν το ένα και μοναδικό κομμάτι που ερμήνευσε η Μπέλλου στον δίσκο του Σαββόπουλου «Δέκα χρόνια κομμάτια» (1975) και έγραψε ιστορία.

Όπως είχε πει ο Νιόνιος, «πολλά πολλά δεν είχαμε με τη Σωτηρία, αλλά όταν βγήκα από τη φυλακή, με προσέγγισε διαφορετικά, σαν να με αισθάνθηκε πιο κοντά της […] Ήρθε στο στούντιο έτοιμη, μελετημένη, το ηχογράφησε ωραιότατα. Εγώ ήμουν συγκινημένος, έγραφα επιτέλους ένα λαϊκό τραγούδι. Και βγαίνει από το καμαράκι που ηχογραφούσε και μου λέει, Διονύση, μ’ έκανες και τραγουδάω ποπ. Έμεινα άφωνος…».