Η Τζένιφερ Λόρενς ήταν καλεσμένη στο νέο επεισόδιο της σειράς «BAFTA Playback» και αποθέωσε την νέα ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον με πρωταγωνιστή τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, «One Battle After Another», λέγοντας πως είναι «η καλύτερη ταινία που έχω δει ποτέ».

Η ηθοποιός μοιράστηκε σκηνές από ταινίες στις οποίες έχει παίξει, όπως το «Winter’s Bone» αλλά και την πιο πρόσφατη δουλειά της, το «Die My Love» στο οποίο πρωταγωνίστησε στο πλευρό του Ρόμπερτ Πάτινσον, ενώ έκανε και μία ιδιαίτερη μνεία σε αγαπημένες της ταινίες.

Παρουσιάζοντας μια σκηνή από το «One Battle After Another», όπου ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο μιλάει σε ένα τηλεφωνικό θάλαμο προσπαθώντας να θυμηθεί τον κωδικό για το «σημείο συνάντησης», η Λόρενς είπε: «Αυτή είναι η καλύτερη ταινία που έχω δει ποτέ. Αυτό είναι το ”One Battle After Another”».

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός συνέχισε λέγοντας ότι, «δεν μπορεί να θυμηθεί άλλη φορά που να είχε μια τέτοια εμπειρία στον κινηματογράφο αλλά και να τη μοιράστηκε με όλο το κοινό».

«Όταν τελείωσε η ταινία, όλοι χειροκρότησαν. Δεν σταματούσα να ευχαριστώ τον άντρα μου ξανά και ξανά, καθώς ήταν εκείνος που είχε κλείσει τα εισιτήρια δύο εβδομάδες νωρίτερα, και δεν μπορούσα να πω τίποτα άλλο πέρα από ένα τεράστιο ευχαριστώ γι’ αυτή την εμπειρία», θυμάται η Λόρενς.

Η ταινία του Άντερσον αφηγείται την ιστορία ενός πρώην επαναστάτη (Ντι Κάπριο), ο οποίος αναγκάζεται να επιστρέψει στην παλιά ζωή του όταν ο ίδιος και η κόρη του (Chase Infiniti) καταδιώκονται από έναν διεφθαρμένο στρατιωτικό αξιωματικό (Σον Πεν). Η ταινία, μπορεί να μην «πρωταγωνίστησε» στο αμερικανικό box office αλλά σίγουρα, έλαβε ευρεία αποδοχή από το διεθνές, ενώ θεωρείται φαβορί για τα Όσκαρ.

Η Λόρενς παρότρυνε το κοινό: «Πρέπει να τη δείτε στο σινεμά, σε μεγάλη οθόνη. Δεν υπάρχει ούτε ένα λεπτό περιττό, ούτε μια στιγμή που να κάνει “κοιλιά”». Φρόντισε να σημειώσει ότι ο Άντερσον «ενσωματώνει τόσους πολλούς χαρακτήρες, και όλοι τους είναι τόσο ζωντανοί, τόσο αληθινοί, που η ταινία πάλλεται από ζωή και σε βάζει μέσα της. Μπορείς να νιώσεις και να γνωρίσεις κάθε χαρακτήρα», κατέληξε.

Με πληροφορίες από Variety