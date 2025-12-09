Η ηθοποιός Τζούντι Ντεντς, σε συνέντευξη που παραχώρησε στους Radio Times, μίλησε ανοιχτά για την επιδείνωση της όρασής της και τα αυξανόμενα προβλήματα μνήμης που αντιμετωπίζει, λέγοντας πως δυσκολεύεται να θυμηθεί ακόμα και άμεσα ραντεβού, αν και εξακολουθεί να συγκρατεί ολόκληρα αποσπάσματα από τον Σαίξπηρ.

«Δεν μπορώ να θυμηθώ τι θα κάνω αύριο, σου ορκίζομαι», δήλωσε, με τα κοντινά της πρόσωπα να επιβεβαιώνουν στη συνέχεια ότι πράγματι, κατά καιρούς, χρειάζεται τέτοιου είδους βοήθεια. Η Ντεντς, για πολλούς «η βασίλισσα του Βρετανικού θεάτρου», πρόσθεσε ότι η εκφύλιση ωχράς κηλίδας από την οποία πάσχει, πλέον κάνει τα πρόσωπα να φαίνονται «σαν μέσα σε ομίχλη», όπως το περιέγραψε, ακόμη και από κοντινή απόσταση.

«Είναι συντριπτικό», είπε, εξηγώντας ότι δεν μπορεί πια να παρακολουθεί τηλεόραση, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα του Guardian. «Μου λείπει να βλέπω τον Κλάιβ Μάιρι στο ”Mastermind”». Η Ντεντς, η οποία κλείνει τα 91 της χρόνια στις 9 Δεκεμβρίου, πρωταγωνιστεί σε ένα νέο ντοκιμαντέρ για τη σχέση της με το έργο του Σαίξπηρ, ενώ θα εμφανιστεί επίσης σε άλλη εκπομπή, παρέα με τον καλό της φίλο Κένεθ Μπράνα, η οποία θα προβληθεί την περίοδο των Χριστουγέννων.

Παλαιότερα, η Ντεντς είχε δηλώσει ότι πλέον χρειάζεται συνεχή, πλήρους απασχόλησης βοήθεια όταν βρίσκεται σε δημόσιους χώρους, φοβούμενη μήπως «σκοντάψει ή πέσει» λόγω των προβλημάτων όρασης.

Η ίδια έχει συνδέσει την πάθηση αυτή με την ουσιαστική αποχώρησή της από την υποκριτική. «Δεν μπορώ πλέον να δω σε κινηματογραφικό πλατό», είχε δηλώσει το 2023, προσθέτοντας: «Και δεν μπορώ να διαβάσω. Όμως το αντιμετωπίζεις όπως μπορείς. Είναι δύσκολο όταν ένας ρόλος είναι μεγάλος σε έκταση. Δεν έχω ακόμα βρει λύση, γιατί έχω τόσους φίλους που με βοηθούν να μάθω το σενάριο».

Η πιο πρόσφατη εμφάνισή της στη μεγάλη οθόνη ήταν ένας μικρός ρόλος στη χριστουγεννιάτικη ταινία «Spirited» το 2022. Παράλληλα, την ίδια χρονιά έλαβε και την όγδοη υποψηφιότητά της για Όσκαρ, για τη συμμετοχή της στην ταινία «Belfast» του Κένεθ Μπράνα.

Παρά ταύτα, η Ντεντς εξακολουθεί να εμφανίζεται συχνά δημοσίως, συμμετέχοντας σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, όπως εκείνη που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο μαζί με τον Ίαν ΜακΚέλεν για τη Royal Shakespeare Company.

Με πληροφορίες από The Guardian, The Radio Times