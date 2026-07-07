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Οι αρμόδιες επιτροπές αξιολόγησαν τις προτάσεις με αντικειμενικά κριτήρια, εγκρίνοντας χρηματοδοτήσεις για μουσεία, συλλογές, φεστιβάλ παραδοσιακών χορών και δράσεις διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η υπουργός Πολιτισμού τόνισε τη σημασία της στήριξης των τοπικών φορέων για τη διατήρηση της συλλογικής μνήμης και την ενδυνάμωση της επαφής των πολιτών με τον πολιτισμό.

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Το υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε την επιχορήγηση δράσεων Μουσείων και Συλλογών Νεότερου Πολιτισμού, δράσεων ανάδειξης και διαφύλαξης της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και Φεστιβάλ παραδοσιακών/δημοτικών χορών και μουσικής, αφιερωμένων αποκλειστικά στη δημοτική μουσική και τον χορό (Φολκλορικά Φεστιβάλ), συνολικού ύψους 1.694.500 ευρώ.

Η χρηματοδότηση ενισχύει φορείς σε όλη τη χώρα που δραστηριοποιούνται στην προστασία, διαφύλαξη, ανάδειξη και προβολή της νεότερης και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, συμβάλλοντας στη διατήρηση της πολιτιστικής μνήμης, στη μετάδοση της ζωντανής πολιτιστικής παράδοσης, στην ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών και στη διεύρυνση της συμμετοχής των πολιτών στον πολιτισμό.

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Η αξιολόγηση των προτάσεων πραγματοποιήθηκε από επιτροπές εργασίας αποτελούμενες από στελέχη του υπουργείου Πολιτισμού και εξειδικευμένους επιστήμονες, βάσει θεσμοθετημένων, αντικειμενικών και διαφανών κριτηρίων.

Συνολικά εγκρίθηκαν 226 προτάσεις πολιτιστικών φορέων.

Δράσεις ανάδειξης και διαφύλαξης Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιχορήγηση ή/και παροχή αιγίδας σε δράσεις ανάδειξης και διαφύλαξης της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, υποβλήθηκαν προτάσεις από πολιτιστικούς φορείς όλης της χώρας. Η Ομάδα Εργασίας εξέτασε συνολικά εκατό εβδομήντα τρία (173) αιτήματα για επιχορήγηση ή/και παροχή αιγίδας και, κατόπιν της αξιολόγησης των προτάσεων, γνωμοδότησε υπέρ της επιχορήγησης εκατό τριάντα έξι (136) φορέων. Το συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων ανέρχεται σε 1.028.500 ευρώ, ενώ το σύνολο των εγκεκριμένων δράσεων τίθεται υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού.

Δράσεις Μουσείων και Συλλογών Νεότερου Πολιτισμού 2026

Για τις δράσεις Μουσείων και Συλλογών Νεότερου Πολιτισμού υποβλήθηκαν σαράντα εννέα (49) προτάσεις από φορείς όλης της χώρας. Η Ομάδα Εργασίας, αφού εξέτασε το σύνολο των στοιχείων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα από τους φορείς και έλαβε υπόψη τη βαθμολογική κατάταξη των προτάσεων, όπως αυτή προέκυψε από την Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης της Πύλης Πολιτιστικών Φορέων, γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της επιχορήγησης σαράντα τριών (43) φορέων. Το συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων ανέρχεται σε 386.000 ευρώ, ενώ το σύνολο των εγκεκριμένων δράσεων τίθεται υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού.

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Φεστιβάλ Παραδοσιακών/Δημοτικών Χορών και Μουσικής

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιχορήγηση ή/και παροχή αιγίδας σε Φεστιβάλ παραδοσιακών/δημοτικών χορών και μουσικής, αφιερωμένα αποκλειστικά στη δημοτική μουσική και τον χορό (Φολκλορικά Φεστιβάλ), υποβλήθηκαν πενήντα (50) προτάσεις από πολιτιστικούς φορείς όλης της χώρας. Κατόπιν της αξιολόγησης, εγκρίθηκε η επιχορήγηση σαράντα επτά (47) φορέων με συνολικό ποσό 280.000 ευρώ. Το σύνολο των εγκεκριμένων δράσεων τίθεται υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Η νεότερη πολιτιστική κληρονομιά, στις υλικές και άυλες εκφάνσεις της, αποτελεί πολύτιμο τεκμήριο της ιστορικής μας συνέχειας και της συλλογικής μας ταυτότητας. Τα Μουσεία και οι Συλλογές Νεότερου Πολιτισμού, αλλά και οι φορείς που υπηρετούν τη δημοτική μουσική και τον παραδοσιακό χορό, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαφύλαξη, την τεκμηρίωση και τη μετάδοση αυτής της κληρονομιάς στις νεότερες γενιές. Το Υπουργείο Πολιτισμού στηρίζει σταθερά δράσεις που ενισχύουν την πολιτιστική δημιουργία, αναδεικνύουν τις τοπικές πολιτιστικές ιδιαιτερότητες, διαφυλάσσουν τις ζωντανές εκφράσεις της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και ενδυναμώνουν τη σχέση των πολιτών με τον πολιτισμό και την ιστορική μνήμη. Μέσα από διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες, επενδύουμε σε πρωτοβουλίες με ουσιαστικό πολιτιστικό και κοινωνικό αποτύπωμα, συμβάλλοντας στην πολιτιστική αποκέντρωση και στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών».

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