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Η συμφωνία περιλαμβάνει τη συντήρηση, ψηφιοποίηση και επιστημονική τεκμηρίωση 12.014 αντικειμένων και αρχειακών τεκμηρίων, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως νεώτερα μνημεία από το 2016.

Οι εργασίες στοχεύουν στην προετοιμασία των συλλογών για τη μόνιμη στέγασή τους στην οικία Αλεξάνδρου Σούτσου και στο βιομηχανικό συγκρότημα Τσαούσογλου.

Το έργο διαρθρώνεται σε επτά υποέργα και εξασφαλίζει τη διεπιστημονική συνεργασία των αρμόδιων διευθύνσεων του Υπουργείου Πολιτισμού με τους πανεπιστημιακούς ειδικούς.

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Το υπουργείο Πολιτισμού, υλοποιώντας το πρόγραμμα της μόνιμης στέγασης του Αρχείου-Βιβλιοθήκης του Θεατρικού Μουσείου στην οικία Αλεξάνδρου Σούτσου και του Θεατρικού Μουσείου στο βιομηχανικό συγκρότημα Τσαούσογλου, προχώρησε στη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης τετραετούς διάρκειας με το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, συνολικού προϋπολογισμού 1.233.924 ευρώ.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, το υπουργείο Πολιτισμού, εξαγόρασε, το 2021, το σύνολο των Συλλογών του Θεατρικού Μουσείου, από το Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεάτρου. Τα αντικείμενα των Συλλογών του Θεατρικού Μουσείου με το πολύτιμο Αρχείο του έχουν χαρακτηριστεί -από το 2016- ως νεώτερα μνημεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4858/2021, για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

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Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Με την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης με το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προχωρούμε, με εντατικούς ρυθμούς, στη διάσωση, επιστημονική τεκμηρίωση και ψηφιακή ανάδειξη της πολύτιμης συλλογής του Θεατρικού Μουσείου. Περισσότερα από 12.000 νεότερα μνημεία και αρχειακά τεκμήρια, τα οποία, σήμερα, φυλάσσονται στις αποθήκες της Εθνικής Γλυπτοθήκης, μελετώνται συστηματικά προκειμένου να εκτεθούν, με τρόπο πρότυπο και καινοτόμο, στο νέο Θεατρικό Μουσείο. Η Προγραμματική Σύμβαση περιλαμβάνει την προληπτική συντήρηση των αντικειμένων και τεκμηρίων, την ψηφιοποίηση και καταχώρισή τους στο Εθνικό Αρχείο Μνημείων, την εκπόνηση της μουσειολογικής μελέτης -για την Πειραιώς 260- και των ψηφιακών βάσεων -για τη Σταδίου 47. Με τους όρους της Σύμβασης, εξασφαλίζεται η σύμπραξη των αρμοδίων Διευθύνσεων Εικαστικών, Αρχιτεκτονικής, Φωτογραφίας και Μουσείων Σύγχρονου Πολιτισμού, Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων, Εθνικού Αρχείου Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού με τους κατ’ εξοχήν ειδικούς, διασφαλίζοντας απολύτως τον διεπιστημονικό χαρακτήρα του έργου. Για πρώτη φορά, παρέχεται ουσιαστική μέριμνα για την ολοκληρωμένη προστασία της θεατρικής μας κληρονομιάς, την οποία καθιστούμε προσβάσιμη στους ερευνητές και στο ευρύτερο κοινό».

Όπως ενημερώνει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, το έργο διαρθρώνεται σε επτά υποέργα, σε βάθος τετραετίας και αφορά συνολικά 12.014 αντικείμενα. Από αυτά, τα 1.914 αποτελούν εκθέματα, όπως εικαστικά έργα, ενδυματολογικό υλικό, προσωπικά τεκμήρια, σκηνικά αντικείμενα, έντυπο υλικό, φωτογραφίες, θεατρικές κούκλες, φιγούρες θεάτρου σκιών, σχέδια και μοντέλα. Τα υπόλοιπα 10.100 συνιστούν αρχειακό υλικό, το οποίο περιλαμβάνει θεατρικά προγράμματα, αφίσες, φωτογραφικό αρχείο, έγγραφα, μουσικά τεκμήρια, οπτικοακουστικό αρχείο, βιβλία και χειρόγραφα τεκμήρια. Οι εργασίες τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης προγραμματίζονται με προτεραιότητα για τα αντικείμενα που πρόκειται να παρουσιαστούν στην Οικία Σούτσου, επί της Σταδίου 47 και στο κτήριο της Πειραιώς 260.