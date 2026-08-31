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Μετά από σειρά ιατρικών εξετάσεων και βιοψιών, οι γιατροί εντόπισαν μια μάζα που αποφράσσει την ευσταχιανή σάλπιγγα και προκάλεσε πρήξιμο στον λαιμό.

Τον Φεβρουάριο του 2026, η 22χρονη διαγνώστηκε με σπάνιο καρκίνωμα του ρινοφάρυγγα, το οποίο είχε εξαπλωθεί σε τραχηλικούς λεμφαδένες κοντά στη βάση του κρανίου.

Η ασθενής υποβλήθηκε σε χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία, με τα ιατρικά ευρήματα να δείχνουν πλέον σημαντική συρρίκνωση του όγκου.

Η περίπτωση αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη ιατρικής διερεύνησης για επίμονα ωτικά συμπτώματα, καθώς αυτά δεν πρέπει να αποδίδονται αποκλειστικά σε αλλαγές πίεσης.

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Τον Μάιο του 2025, η Άιντα Μπέρκινς, από το Χέμετ της Καλιφόρνιας, ταξίδευε αεροπορικώς προς το Ιλινόις όταν παρατήρησε ότι τα αυτιά της δεν ξεβούλωναν μετά την πτήση.

Αυτό που αρχικά θα μπορούσε εύκολα να αποδοθεί στην αλλαγή της πίεσης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, όμως, δεν υποχώρησε. Αντίθετα, τους επόμενους μήνες η κατάσταση άρχισε να επιδεινώνεται, με την 22χρονη να εμφανίζει ολοένα και περισσότερα συμπτώματα.

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Τα βουλωμένα αυτιά έγιναν αιμορραγία και απώλεια ακοής

«Άρχισα να αιμορραγώ στον λαιμό μου και το αίμα έβγαινε από τη μύτη μου μόνο αν έσκυβα σε γωνία περίπου 90 μοιρών» είπε η 22χρονη μητέρα δύο παιδιών στο Newsweek.

Παράλληλα, η ακοή της άρχισε να εξασθενεί όλο και περισσότερο, ενώ αισθανόταν διαρκώς πιο κουρασμένη και έχανε βάρος.

«Όλα ακούγονταν τόσο μουντά και είχα ένα βουητό που δεν έλεγε να σταματήσει» ανέφερε.

Η Μπέρκινς επισκέφθηκε περισσότερους από έναν γιατρούς και υποβλήθηκε σε εξετάσεις, όμως, σύμφωνα με την ίδια, επανειλημμένα επέστρεφε στο σπίτι χωρίς σαφή απάντηση για το τι προκαλούσε τα συμπτώματά της.

Τελικά, ένας γιατρός εντόπισε την αιτία της αιμορραγίας: μια μάζα είχε αποφράξει την ευσταχιανή σάλπιγγα, τον μικρό σωλήνα που συνδέει το μέσο αυτί με το πίσω μέρος της μύτης και του λαιμού.

Η γυναίκα παραπέμφθηκε άμεσα σε ωτορινολαρυγγολόγο.

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Η μάζα που ανησύχησε τον ΩΡΛ

Ο ειδικός εντόπισε τη μάζα και θεώρησε ότι υπήρχε ενδεχόμενο να είναι καρκινική. Παρότι η ηλικία της 22χρονης έκανε τον γιατρό επιφυλακτικό, τα ευρήματα κρίθηκαν αρκετά ανησυχητικά ώστε να προχωρήσει σε βιοψία.

Κατά την εξέταση διαπιστώθηκε επίσης ότι οι αδενοειδείς εκβλαστήσεις της, γνωστές ως «κρεατάκια», ήταν ιδιαίτερα διογκωμένες και χρειάστηκε να αφαιρεθούν.

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Η αγωνία, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί. Ενώ περίμενε τα αποτελέσματα της πρώτης βιοψίας, η αριστερή πλευρά του λαιμού της άρχισε να πρήζεται. Οι γιατροί προχώρησαν έτσι και σε δεύτερη βιοψία.

«Ο γιατρός μου είπε ότι δεν είχε ξαναδεί κάτι ακριβώς σαν αυτό που συνέβαινε σε εμένα. Δεν μπορούσε να είναι βέβαιος ότι επρόκειτο για καρκίνο, αλλά μου είπε ότι τα ευρήματα ήταν ιδιαίτερα ύποπτα», δήλωσε.

Οι εξετάσεις αποκάλυψαν τον καρκίνο

Οι αξονικές τομογραφίες έδωσαν τελικά την απάντηση. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι ο όγκος είχε εξαπλωθεί σε περισσότερες περιοχές και είχε προσβάλει και τραχηλικούς λεμφαδένες κοντά στη βάση του κρανίου.

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Τον Φεβρουάριο του 2026, η 22χρονη έλαβε τη διάγνωση που φοβόταν: καρκίνωμα του ρινοφάρυγγα, έναν σπάνιο καρκίνο της κεφαλής και του τραχήλου που αναπτύσσεται στον ρινοφάρυγγα, δηλαδή στην περιοχή πίσω από τη μύτη και πάνω από το πίσω μέρος του λαιμού.

Το συγκεκριμένο είδος καρκίνου μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως επίμονη δυσκολία στην ακοή, αίσθημα βουλώματος στο αυτί, ρινορραγίες ή βουλωμένη μύτη και διογκωμένους λεμφαδένες στον λαιμό.

«Ήταν τρομακτικό»

Για την ίδια, το πιο δύσκολο κομμάτι της διάγνωσης ήταν η σκέψη των δύο παιδιών της.

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«Όταν έμαθα ότι έχω καρκίνο, το μόνο που σκεφτόμουν ήταν ότι μπορεί να μην καταφέρω να δω τα μωρά μου να μεγαλώνουν ή να κάνω μαζί τους όλα όσα θα ήθελαν στη ζωή τους. Ήταν τρομακτικό», δήλωσε στο Newsweek.

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Ακολούθησε θεραπεία με χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία, με την καρκινική μάζα να έχει πλέον συρρικνωθεί σημαντικά.

«Όλα συρρικνώνονται και ανταποκρίνονται στις θεραπείες που μου χορηγούν οι γιατροί μου, οπότε είναι αισιόδοξοι ότι θα απαλλαγώ από τον καρκίνο», ανέφερε.

Η ιστορία της αποτελεί, παράλληλα, υπενθύμιση ότι συμπτώματα όπως η επίμονη μονόπλευρη βουλωμένη αίσθηση στο αυτί ή η απώλεια ακοής που δεν υποχωρεί δεν θα πρέπει να αποδίδονται αυτόματα σε μια πτήση ή σε μια απλή αλλαγή πίεσης, ιδιαίτερα όταν συνοδεύονται από άλλα συμπτώματα.

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