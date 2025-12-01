Πάνω από 70 χρόνια πριν, αστρονόμοι στο Αστεροσκοπείο Palomar στην Καλιφόρνια κατέγραψαν φευγαλέες λάμψεις στον ουρανό που εμφανίζονταν και εξαφανίζονταν μέσα σε μόλις μία ώρα, πολύ πριν εκτοξευτεί ο πρώτος δορυφόρος, ο Sputnik 1.

Νέα έρευνα που αναλύει τα αρχεία των φωτογραφιών της εποχής αποκαλύπτει ότι αυτές οι περίεργες «αστρικές λάμψεις» εμφανίζονταν σε ή κοντά σε ημερομηνίες πυρηνικών δοκιμών των ΗΠΑ, της Σοβιετικής Ένωσης και της Μεγάλης Βρετανίας και συνέπιπταν με αύξηση των αναφορών UFO.

«Έχουμε αποκλείσει κάποιες απλές εξηγήσεις», δηλώνει ο Στίβεν Μπρούελ, συν-συγγραφέας της έρευνας. «Αυτό μας αναγκάζει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο ότι πρόκειται για τεχνητά αντικείμενα σε τροχιά, πριν ακόμα ο άνθρωπος βάλει δορυφόρους στο διάστημα».

Όμως, όχι όλοι οι ειδικοί συμφωνούν. Ο Μάικλ Γκάρετ από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ προειδοποιεί: «Τα δεδομένα πριν τον Sputnik είναι φτωχά και ανεπιβεβαίωτες αναφορές UFO δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως απόδειξη».

Η έρευνα βασίστηκε σε πάνω από 2.700 ημέρες παρατήρησης, με πάνω από 4.500 «αστρικές λάμψεις» να καταγράφονται σε μία μόνο ημέρα εμφανίζονταν ξαφνικά και εξαφανίζονταν από όλες τις επόμενες παρατηρήσεις, αναφέρει το LiveScience.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι «αστρικές λάμψεις» ήταν 45% πιο πιθανό να εμφανιστούν κοντά σε υπέργειες πυρηνικές δοκιμές και ότι κάθε νέα αναφορά UFO αντιστοιχούσε σε αύξηση 8,5% στα γεγονότα αυτά.

Ορισμένοι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι λάμψεις μπορεί να οφείλονται σε υπολείμματα των πυρηνικών εκρήξεων στην ανώτερη ατμόσφαιρα. Άλλοι υποστηρίζουν ότι πρόκειται για σφάλματα στις φωτογραφικές πλάκες ή στον ψηφιοποιημένο αρχείο, με γραμμές και στίγματα που δημιουργούν την ψευδαίσθηση ευθυγράμμων σημείων φωτός.

Η αλήθεια παραμένει ανεξερεύνητη. Το μυστήριο των «αστρικών λάμψεων» δείχνει πως η επιστήμη εξακολουθεί να εξετάζει το άγνωστο είτε πρόκειται για UFO, είτε για αρχαία μυστικά στρατιωτικά πειράματα, είτε για τεχνικές αστοχίες.

«Μπορεί να κοιτάξουμε πίσω και να δούμε αυτά τα ευρήματα ως σημείο καμπής για την αποδοχή των UFO ως αντικείμενο σοβαρής επιστημονικής έρευνας», λέει ο Ντέιβιντ Γουίντ, ερευνητής στο Κολούμπια.