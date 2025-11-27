Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης σε ένα από τα μεγαλύτερα χιονοδρομικά θέρετρα της Αυστρίας μετά την εξαφάνιση πολλών σκιέρ που παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν αρκετοί εγκλωβισμένοι αλλά και αγννούμενοι.

Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει σκιέρ να προσπαθούν απεγνωσμένα να αποφύγουν τη χιονοστιβάδα η οποία τους πλησιάζει με ορμή.

Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι τουλάχιστον εννέα άτομα, που είχαν θαφτεί κάτω από το χιόνι, διασώθηκαν και τρεις από αυτούς μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 250 διασώστες, που αναζητούν με αγωνία τους όσους παραμένουν θαμμένοι κάτω από τα χιόνι. Ένα ελικόπτερο και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι συνδράμουν στις έρευνες.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η χιονοστιβάδα φαίνεται πως προκλήθηκε από σκιέρ που κινούνταν εκτός της σηματοδοτημένης πίστας, μια πρακτική που ευνοεί την αποσταθεροποίηση του χιονιού και αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο για χιονοστιβάδα.

Οι έρευνες συνεχίζονται εν μέσω δύσκολων καιρικών συνθηκών, με τις αρχές να εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία αλλά και ανησυχία για την κατάσταση των θαμμένων.