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Η αυστριακή κυβέρνηση απέρριψε την κατεδάφιση του διατηρητέου κτιρίου, αλλά και τη δημιουργία μουσείου, λόγω φόβων για πιθανή εξιδανίκευση της ιστορίας.

Η μετατροπή του χώρου σε αστυνομικό τμήμα στοχεύει στην αποτροπή συγκεντρώσεων από ακροδεξιές ομάδες και νεοναζί που επισκέπτονταν το σημείο.

Το έργο της ανακατασκευής κόστισε περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ και εγκαινιάστηκε παρουσία του Αυστριακού υπουργού Εσωτερικών, Γκέρχαρντ Κάρνερ.

Παρά την κρατική απόφαση, έρευνα του 2023 έδειξε ότι σημαντική μερίδα πολιτών προτιμούσε τη δημιουργία ενός κέντρου αφιερωμένου στη μνήμη και τον αντιφασισμό.

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Το ιστορικό κτίριο στο Μπράουναου αμ Ιν της Αυστρίας, όπου γεννήθηκε ο Αδόλφος Χίτλερ στις 20 Απριλίου 1889, αποκτά πλέον νέα χρήση, καθώς επαναλειτουργεί ως αστυνομικό τμήμα ύστερα από χρόνια πολιτικών και κοινωνικών αντιπαραθέσεων για το μέλλον του.

Η απόφαση αποτελεί το αποτέλεσμα μιας μακράς διαδικασίας διαβούλευσης, κατά την οποία εξετάστηκαν διαφορετικά σενάρια για την αξιοποίηση του κτιρίου. Επιτροπή εμπειρογνωμόνων που είχε οριστεί από την αυστριακή κυβέρνηση απέρριψε την ιδέα δημιουργίας μουσείου, εκτιμώντας ότι υπήρχε κίνδυνος ο χώρος να μετατραπεί σε σημείο εξιδανίκευσης ή παραποίησης της ιστορίας.

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Παράλληλα, απορρίφθηκε και το ενδεχόμενο κατεδάφισης του κτιρίου, καθώς πρόκειται για οικοδόμημα του 17ου αιώνα που βρίσκεται στο προστατευόμενο ιστορικό κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με την επιτροπή, η καταστροφή του θα μπορούσε να εκληφθεί ως προσπάθεια διαγραφής ενός δύσκολου ιστορικού παρελθόντος.

Έτσι, το 2019 αποφασίστηκε η μετατροπή του σε αστυνομικό τμήμα, με στόχο να σταματήσει να αποτελεί σημείο αναφοράς και προσκυνήματος για νεοναζί, νοσταλγούς του εθνικοσοσιαλισμού και ακροδεξιούς εξτρεμιστές. Κάθε χρόνο, ανήμερα των γενεθλίων του Χίτλερ, αντιφασιστικές οργανώσεις πραγματοποιούν συγκεντρώσεις έξω από το κτίριο.

Η ανακατασκευή και μετατροπή του κτιρίου κόστισε περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα επίσημα εγκαίνια της νέας του λειτουργίας πραγματοποιούνται παρουσία του Αυστριακού υπουργού Εσωτερικών, Γκέρχαρντ Κάρνερ.

Στην έκθεσή της το 2016, η επιτροπή των 13 ειδικών είχε επισημάνει ότι η χρήση του κτιρίου ως αστυνομικού τμήματος θα εξασφάλιζε περιορισμένη πρόσβαση του κοινού και μόνιμη παρουσία κρατικής αρχής, ενισχύοντας τη δημόσια εμπιστοσύνη και αποτρέποντας την εκμετάλλευση του χώρου από ακραίες ομάδες.

Η επιλογή αυτή, ωστόσο, δεν έμεινε χωρίς επικρίσεις. Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2023 για λογαριασμό ομάδας πολιτών που ζητούσε νέα συζήτηση για το μέλλον του κτιρίου, μόλις το 6% των συμμετεχόντων συμφωνούσε με τη διοικητική χρήση του χώρου. Αντίθετα, περισσότεροι από τους μισούς υποστήριξαν τη δημιουργία ενός κέντρου αφιερωμένου στη μνήμη, τον αντιφασισμό και την ανεκτικότητα, ενώ περίπου το ένα τέταρτο τάχθηκε υπέρ της κατεδάφισής του.

Το σπίτι στην οδό Salzburger Vorstadt 15 φιλοξένησε τον Χίτλερ μόνο κατά τους πρώτους μήνες της ζωής του. Στη διάρκεια της ναζιστικής περιόδου μετατράπηκε σε τόπο λατρείας του δικτάτορα, ενώ μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο επέστρεψε στους ιδιοκτήτες του και χρησιμοποιήθηκε κατά καιρούς ως σχολείο και ως κέντρο κοινωνικής φροντίδας. Το 2016 το αυστριακό κράτος προχώρησε στην απαλλοτρίωσή του, ανοίγοντας τον δρόμο για τη σημερινή του αξιοποίηση.