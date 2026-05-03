Η Έκθεση Αυτοκινήτου του Πεκίνου, η οποία άνοιξε για το κοινό αυτή την εβδομάδα, αποτελεί μια σαφή ένδειξη του πώς ο υπερανταγωνισμός στην Κίνα έχει οδηγήσει τις τιμές των καινούργιων αυτοκινήτων στη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο σε ένα κλάσμα του επιπέδου της επόμενης μεγαλύτερης αγοράς, των ΗΠΑ.

Η διαφορά δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη.

Ένα μέσης κατηγορίας καινούργιο αυτοκίνητο στις ΗΠΑ τον Μάρτιο είχε τιμή καταλόγου 51.456 δολάρια, σύμφωνα με την Kelley Blue Book. Στην Κίνα, υπάρχουν περισσότερα από 200 μοντέλα με μπαταρία, συμπεριλαμβανομένων υβριδικών, προς πώληση σε τιμή χαμηλότερη από το ισοδύναμο των 25.000 δολαρίων, σύμφωνα με την DCar, μια πλατφόρμα πληροφοριών και συναλλαγών.

Το Reuters συνέταξε μια λίστα με τα πέντε ηλεκτρικά οχήματα με τις καλύτερες πωλήσεις στην Κίνα, των οποίων η τιμή ξεκινά κάτω από τα 12.000 δολαρίων, χρησιμοποιώντας δεδομένα της DCar.

Αυτά τα μικρά ηλεκτρικά οχήματα δεν είναι διαθέσιμα προς πώληση σε αμερικανικές εκθέσεις – και μπορεί να μην είναι ποτέ – αλλά για την τιμή περίπου ενός μέσου καινούργιου αυτοκινήτου στις ΗΠΑ, ένας καταναλωτής στην Κίνα θα μπορούσε να αγοράσει και τα πέντε αυτά ηλεκτρικά οχήματα.

Geely ⁠EX2:από 10.060 δολάρια

Το αμιγώς ηλεκτρικό Geely (0175.HK). Το EX2 ήταν το μοντέλο με τις περισσότερες πωλήσεις στην εγχώρια αγορά για κάθε είδους όχημα το 2025. Το μικρό ηλεκτρικό όχημα διαθέτει μια πληθώρα κομψών χαρακτηριστικών: μπροστινό πορτμπαγκάζ, αποθηκευτικούς χώρους σε όλη την καμπίνα και κεντρική οθόνη αφής 14,6 ιντσών που λειτουργεί με ένα σύστημα που ανέπτυξε η Geely. Η κορυφαία έκδοσης έχει αυτονομία περίπου 400 χιλιομέτρων με βάση το κινεζικό πρότυπο δοκιμών.

Γνωστό ως «Star Wish» στην Κίνα, το EX2 σημείωσε επιτυχία από την κυκλοφορία του το 2024 και η Geely ξεκίνησε τις πωλήσεις στη Βραζιλία, την Ινδονησία και την Ταϊλάνδη πέρυσι. «Όταν μπαίνεις, δεν νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε ένα μικρό αυτοκίνητο», δήλωσε ο αναλυτής αυτοκινήτων Felipe Munoz. «Νιώθεις καλύτερα από άποψη ποιότητας και μοιάζει μεγαλύτερο από άποψη μεγέθους».

Wuling Hongguang MiniEV: από 6.560 δολάρια

Από τα κορυφαία σε πωλήσεις ηλεκτρικά αυτοκίνητα χαμηλού κόστους, το MiniEV βασίζεται περισσότερο στην φθηνή αλλά χαρούμενη αισθητική των παλαιότερων, χαμηλού κόστους αυτοκινήτων.

Η Wuling (0305.HK), έχει επεκτείνει το μικροσκοπικό αυτοκίνητο για το 2026 ώστε να έχει τέσσερις πόρτες και λίγο περισσότερο χώρο καθισμάτων στο πίσω μέρος για ενήλικες. Αλλά το τετράγωνο αυτοκίνητο πόλης παραμένει μικροσκοπικό για τα αμερικανικά πρότυπα. Θα μπορούσατε να παρκάρετε δύο από τα MiniEV προηγούμενης γενιάς στον χώρο που απαιτείται για ένα κανονικό Ford F-150, το κορυφαίο σε πωλήσεις αμερικανικό όχημα.

Πολυδιαφημισμένο για το χαριτωμένο σχεδιασμό και το κόστος του, το βασικό μοντέλο έχει μέγιστη ταχύτητα που ισοδυναμεί με μόλις 62 μίλια την ώρα και αυτονομία μπαταρίας με πιστοποίηση Κίνας μόλις 190 χλμ.

Η Wuling διαθέτει επίσης ένα μεγαλύτερο μικροσκοπικό ηλεκτρικό που ξεκινά λίγο πάνω από 8.000 δολάρια στην Κίνα.

Το ρετρό Bingo Pro έχει σχεδιαστεί για ταξίδια σε αυτοκινητόδρομο με αυτονομία μπαταρίας 250 μιλίων βάσει κινεζικών προτύπων δοκιμών.

BYD Seagull: από 10.200 δολάρια

BYD Yuan UP: από 10.945 δολάρια

BYD Qin Plus DM: από 11.675 (δεν διατίθεται φωτογραφία)

Η BYD (002594.SZ), είναι ο μεγαλύτερος παίκτης της Κίνας στα μικρά ηλεκτρικά οχήματα.

Τα τρία κορυφαία μοντέλα της εταιρείας με τιμές που ξεκινούν κάτω των 12.000 δολαρίων αντιπροσώπευαν 700.000 πωλήσεις οχημάτων τους τελευταίους 12 μήνες στην Κίνα.

Το Seagull προκάλεσε αμέσως αίσθηση όταν κυκλοφόρησε πριν από τρία χρόνια, εντυπωσιάζοντας τους αναλυτές με την απόδοση, το στυλ και πάνω απ’ όλα την τιμή του.

Το Seagull του 2026 διαθέτει ένα προαιρετικό σύστημα τηλεπισκόπησης lidar για υποβοήθηση οδήγησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοποιημένης αλλαγής λωρίδας, μιας νέας λειτουργίας γρήγορης φόρτισης και αυτονομίας μπαταρίας περίπου 314 μιλίων στην premium έκδοση, σύμφωνα με τα κινεζικά πρότυπα δοκιμών.

Η BYD έκανε οικονομία στο Seagull κατά την κυκλοφορία του, εξοπλίζοντάς το με έναν υαλοκαθαριστήρα “μονόφυλλο”. Ορισμένοι αναλυτές το χαιρέτισαν ως έναν έξυπνο τρόπο εξοικονόμησης. Ορισμένοι οδηγοί παραπονέθηκαν ότι δεν άντεξε σε έντονη βροχή.

Το μοντέλο του 2026 διαθέτει ένα στάνταρ σετ δύο υαλοκαθαριστήρων.