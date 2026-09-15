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Ένα βίντεο που καταγράφει την επίθεση σε βάρος μιας γυναίκας οδηγού μηχανής στην Ινδία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Γκουρούγκραμ, στα περίχωρα του Νέου Δελχί, όταν η γυναίκα κινούνταν μαζί με μια ομάδα μοτοσικλετιστών. Στο βίντεο φαίνεται ένα αυτοκίνητο να ακολουθεί την παρέα και, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, να κατευθύνεται απότομα προς τη μοτοσικλέτα της.

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Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει την ισορροπία της και να πέσει με δύναμη στο οδόστρωμα, ενώ το αυτοκίνητο συνεχίζει την πορεία του και απομακρύνεται από το σημείο.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η ίδια, οι επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο της είχαν ζητήσει προηγουμένως να σταματήσει και στη συνέχεια επέδειξαν επιθετική συμπεριφορά. Η γυναίκα ανέφερε ακόμη ότι έδειχναν να βρίσκονται υπό την επήρεια αλκοόλ.

Παρά τη σφοδρότητα της πτώσης, η ίδια απέφυγε σοβαρότερους τραυματισμούς χάρη στον προστατευτικό εξοπλισμό που φορούσε κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

Μετά την καταγγελία, η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για την υπόθεση και σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και πράξεις που έθεσαν σε κίνδυνο ανθρώπινη ζωή.

Μέχρι στιγμής ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν έχει εντοπιστεί, ενώ οι Αρχές εξετάζουν το διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό και τα υπόλοιπα στοιχεία της υπόθεσης προκειμένου να τον ταυτοποιήσουν.