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Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε χωριό της Ινδίας, όταν κάτοικοι ξεσηκώθηκαν κατά ενός τεχνικού εταιρείας τηλεπικοινωνιών λόγω υψηλών χρεώσεων που λάμβαναν.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, o Αντίτια Μπαν Σινγκ επισκέφθηκε τον οικισμό Χαρνταούλι, στην περιοχή Φατεχπούρ του Ούταρ Πραντές, με σκοπό να αποκαταστήσει βλάβες στο δίκτυο. Αμέσως, εξαγριωμένοι κάτοικοι τον περικύκλωσαν και τον έδεσαν με καλώδια πάνω στην κεραία τηλεπικοινωνιών που πήγε να διορθώσει.

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Όπως υποστήριζαν οι ίδιοι, η περιοχή τους ταλαιπωρούνταν από προβληματικό σήμα για σχεδόν δύο χρόνια.

Εξέφρασαν το παράπονο ότι ενώ χρεώνονταν για ταχύτητες 5G, στην πραγματικότητα λάμβαναν ασταθείς και αργές υπηρεσίες 4G.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι χωρικοί επιδίωξαν με αυτή την πράξη να αναγκάσουν την εταιρεία να αποστείλει υψηλόβαθμα στελέχη στο σημείο. Δήλωναν, μάλιστα, αποφασισμένοι να μην τον αφήσουν ελεύθερο αν δεν εμφανίζονταν εκπρόσωποι της εταιρείας για να δώσουν οριστική λύση.

Τελικά, ο τεχνικός αφέθηκε ελεύθερος. Οι Αρχές ενημερώθηκαν και κατέγραψαν το συμβάν.

Πέντε εμπλεκόμενα άτομα βρίσκονται αντιμέτωπα με κατηγορίες για παράνομη κατακράτηση και διατάραξη κοινής ειρήνης. Η αστυνομική έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη.