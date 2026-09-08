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Ένας φοιτητής που εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια εντοπίστηκε από τα σωστικά συνεργεία χάρη σε βίντεο που έστειλε σε φίλο του.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη των ιδιοκτητών του κτιρίου, ενώ παράλληλα έθεσαν σε αναστολή πέντε υπαλλήλους της δημοτικής αρχής για την υπόθεση.

Η έρευνα επικεντρώνεται στη συσσώρευση νερού στο υπόγειο και στις ημιτελείς εργασίες ανακαίνισης που πραγματοποιούνταν στο παλαιό κτίριο.

Το Ανώτατο Δικαστήριο διέταξε έλεγχο σε όλα τα κτίρια που φιλοξενούν φοιτητές για τη διαπίστωση τυχόν πολεοδομικών παραβάσεων.

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Επτά άτομα έχασαν τη ζωή τους μετά από κατάρρευση πενταώροφου κτιρίου στο Νέο Δελχί την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Το κτίριο βρισκόταν στη Σάτια Νικετάν, μια περιοχή στα νότια της ινδικής πρωτεύουσας όπου διαμένουν πολλοί φοιτητές και η κατάρρευση σημειώθηκε ενώ πραγματοποιούνταν εργασίες στο υπόγειο.

Σε μία προσπάθεια να σωθεί, ένας φοιτητής που είχε εγκλωβιστεί στα συντρίμμια έστειλε ένα σύντομο βίντεο SOS σε φίλο του, κάτι που βοήθησε στους διασώστες να τον εντοπίσουν.

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Στο βίντεο, διάρκειας μόλις 11 δευτερολέπτων, φαίνεται το πρόσωπο του νεαρού Aditya καλυμμένο με σκόνη, ενώ γύρω του υπάρχουν συντρίμμια. Παρά τις δύσκολες συνθήκες, o φοιτητής εμπορικών σπουδών στο Atma Ram Sanatan Dharma Collegeκατάφερε να στείλει το SOS σε φίλο του.

A student named Aditya trapped under the rubble of the collapsed PG building in Delhi, recorded a video of himself and sent it to his brother seeking help to be rescued: Reports pic.twitter.com/jLZKSLlkSR September 6, 2026

Ο φίλος του έσπευσε στο σημείο της κατάρρευσης και συνεργάστηκε με τα σωστικά συνεργεία για τον απεγκλωβισμό του. Ο φοιτητής, τελικά, ανασύρθηκε ζωντανός και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Ο 18χρονος Πιγιούς Σάρμα φοιτητής Ψυχολογίας, δήλωσε ότι κοιμόταν στο δωμάτιό του —περίπου 50 μέτρα από το σημείο— όταν κατέρρευσε το κτίριο. «Είχα μετακομίσει πρόσφατα από την Τζαϊπούρ. Περνούσα καθημερινά μπροστά από αυτό το κτίριο… Στην αρχή δεν μπορούσα να το πιστέψω. Υπάρχουν πολλοί συμφοιτητές μου που βρίσκονται παγιδευμένοι μέσα», ανέφερε.

Σύμφωνα με το Indiaexpress.com, ο νεαρός άνοιξε την ομαδική συνομιλία της τάξης του στο κινητό. Ένα μήνυμα έγραφε: «Υπάρχει ένας φοιτητής που μιλούσε στο τηλέφωνο με έναν φίλο του γύρω στις 1.30 το μεσημέρι. Η φωνή του διακόπηκε ξαφνικά και δεν έχουμε καταφέρει να επιβεβαιώσουμε αν είναι καλά. Μένει σε ένα από τα φοιτητικά δωμάτια στην πλατεία Satya Square. Αν κάποιος γνωρίζει σε ποιο κτίριο διαμένει ή έχει οποιαδήποτε πληροφορία για το πού βρίσκεται και αν είναι ασφαλής, ας μας ενημερώσει».

Ο Aditya ήταν ένας από περίπου δώδεκα φοιτητές που εγκλωβίστηκαν όταν το πενταώροφο κτίριο κατέρρευσε, στη νοτιοδυτική περιοχή του Νέου Δελχί. Σύμφωνα με το Associated Press, το κτίριο λειτουργούσε ως κατάλυμα για άνδρες φοιτητές και ήταν ηλικίας άνω των 55 ετών. Είχε ανοίξει ξανά πρόσφατα, έπειτα από μήνες εργασιών ανακαίνισης που δεν είχαν ολοκληρωθεί.

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Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται η κατάσταση της κατασκευής και οι παρεμβάσεις που γίνονταν στο υπόγειο. Η συσσώρευση νερού, σε συνδυασμό με τις επισκευές στο παλαιό κτίριο, εξετάζεται ως πιθανός παράγοντας που συνέβαλε στην κατάρρευση.

Ο απολογισμός θα μπορούσε να ήταν ακόμη μεγαλύτερος, καθώς η κατάρρευση σημειώθηκε την Κυριακή, όταν αρκετοί φοιτητές βρίσκονταν εκτός των δωματίων τους.

Μετά την τραγωδία, η αστυνομία του Νέου Δελχί προχώρησε στη σύλληψη της ιδιοκτήτριας του κτιρίου, Ουρμίλα Γκούπτα, του συζύγου της, Χαριράμ Γκούπτα, συνταξιούχου σμηνία της πολεμικής αεροπορίας, καθώς και του γιου τους, Μαχές Γκούπτα.

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Παράλληλα, η κυβέρνηση έθεσε σε αναστολή πέντε υπαλλήλους της δημοτικής αρχής που ήταν αρμόδια για την έκδοση των σχετικών αδειών.

Τη Δευτέρα, το Ανώτατο Δικαστήριο του Νέου Δελχί έδωσε εντολή στη δημοτική αρχή να ερευνήσει εάν τα ιδιωτικά κτίρια που φιλοξενούν φοιτητές στην πόλη τηρούν την πολεοδομική νομοθεσία και να εντοπίσει τυχόν παραβάσεις.

«Είναι βέβαιο ότι υπήρχε νερό στο υπόγειο του κτιρίου»

Η πρωθυπουργός του Νέου Δελχί, Ρέκα Γκούπτα, δήλωσε ότι στο υπόγειο του κτιρίου υπήρχε νερό και απέδωσε την κατάρρευση στον συνδυασμό της συσσώρευσης νερού και των εργασιών επισκευής σε ένα παλιό κτίριο.

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«Είναι βέβαιο ότι υπήρχε νερό στο υπόγειο του κτιρίου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η συσσώρευση νερού και οι εργασίες που βρίσκονταν σε εξέλιξη συνέβαλαν στην κατάρρευση.

Η τραγωδία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και διαμαρτυρίες, με οργανώσεις να ζητούν να αποδοθούν ευθύνες για τις συνθήκες ασφαλείας στις φοιτητικές κατοικίες αλλά και σε άλλα κτίρια της ινδικής πρωτεύουσας.

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