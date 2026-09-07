Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο εικοσιένας ετών φοιτητής Σουρέντρα Σινγκ Τσουντάρι ξεκίνησε τον Ιανουάριο την προσωπική προσπάθεια καθαρισμού του ποταμού Ατζνάρ στην κεντρική Ινδία με δικά του μέσα.

Παρά τις δερματικές μολύνσεις και την έλλειψη εξοπλισμού, ο νεαρός συνέχισε τον καθαρισμό, συγκεντρώνοντας αργότερα χρήματα για την αγορά απαραίτητων εργαλείων και κάδων απορριμμάτων.

Η δράση του προσέλκυσε το ενδιαφέρον γνωστών προσωπικοτήτων στο διαδίκτυο, ενώ ορισμένοι αμφισβήτησαν την αυθεντικότητα του έργου του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι δημοτικές αρχές συνέδραμαν τελικά με βαρέα μηχανήματα, αν και ο φοιτητής επισημαίνει ότι η συνεχιζόμενη απόρριψη λυμάτων παραμένει ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό πρόβλημα.

Ο πρωθυπουργός του κρατιδίου Μάντια Πραντές συνάντησε τον Τσουντάρι για να επαινέσει δημόσια την πρωτοβουλία του, η οποία έχει πλέον κερδίσει διεθνή αναγνώριση.

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Ένας 21χρονος φοιτητής στην κεντρική Ινδία γράφει ιστορία καθώς έχει βάλει ως στόχο να καθαρίσει τον ποταμό Ατζνάρ. Ο Σουρέντρα Σινγκ Τσουντάρι, ευρέως γνωστός στο διαδίκτυο ως «Bittu Tabahi», ξεκίνησε τον Ιανουάριο να καθαρίζει τον ποταμό και στην αρχή βασίστηκε αποκλειστικά στις δικές του δυνάμεις, καθώς οι φίλοι του που συμμετείχαν στο εγχείρημα, σταμάτησαν κάποια στιγμή να πηγαίνουν στον ποταμό, όπως αναφέρει ο Independent.

Φοιτητής πανεπιστημίου από τη μικρή πόλη Μπιάορα, ο νεαρός σπουδάζει επιστήμες και ζει με τους γονείς του. Στην αρχή τους έλεγε ψέματα, υποστηρίζοντας ότι έβγαινε για να παίξει κρίκετ ή να συναντήσει φίλους, ενώ στην πραγματικότητα πήγαινε στο ποτάμι για να τον καθαρίσει, όπως δήλωσε στο ειδησεογραφικό δίκτυο NDTV.

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«Σκέφτηκα ότι θα καθαρίσω όσο περισσότερο μπορώ με τα ίδια μου τα χέρια»

«Το σκεφτόμουν από πριν. Κάθε φορά που πήγαινα στον ναό ή περνούσα δίπλα από το ποτάμι, σκέφτηκα πως έπρεπε να το καθαρίσω», δήλωσε στους Times of India.

A man single-handedly cleans an entire river in his village.



A 20-year-old student in India is going viral for cleaning a polluted river by himself. Bittu Tabahi has removed plastic and trash from the water, spending his own money on supplies despite getting infections on his… pic.twitter.com/YIiYMOVj7z September 3, 2026

Ο ίδιος συνέχισε την προσπάθειά του καθ’ όλη τη διάρκεια των εποχών —επιστρέφοντας ορισμένες φορές ακόμη και τα τα απογεύματα του καλοκαιριού— παρά το γεγονός ότι δεν διέθετε κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας, ενώ δεν γνώριζε καν κολύμπι.

«Ήθελα να φτιάξω μια μηχανή για να καθαρίσω το ποτάμι, αλλά δεν είχα τα χρήματα. Είμαι φοιτητής. Έτσι σκέφτηκα ότι θα καθαρίσω όσο περισσότερο μπορώ με τα ίδια μου τα χέρια», δήλωσε τον Απρίλιο στην εφημερίδα Indian Express, προσθέτοντας ότι η συχνή επαφή με το μολυσμένο νερό του προκάλεσε μολύνσεις και ξεφλούδισμα στο δέρμα των χεριών και των ποδιών του.

Ο Τσοντχαρί και οι φίλοι του συγκέντρωσαν χρήματα για εξοπλισμό, και ο ίδιος δήλωσε στους Times of India ότι ξόδεψε περίπου 30.000 ινδικές ρουπίες (273 ευρώ) για την προσπάθεια αυτή.

«Είχα τοποθετήσει και μερικούς κάδους απορριμμάτων γύρω από το ποτάμι… χωρίς χρηματοδότηση από κανέναν», είπε.

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Καθώς οι φωτογραφίες του ποταμού πριν και μετά τον καθαρισμό εξαπλώθηκαν στο διαδίκτυο, ο κ. Τσοντχαρί άρχισε να προσελκύει την προσοχή πέρα από τη Μπιαόρα.

Ο Ανάντ Μαχίντρα, Ινδός επιχειρηματίας και πρόεδρος του Mahindra Group, κοινοποίησε ένα βίντεο από τη δουλειά του στο X τον Μάρτιο, αφού ορισμένοι τον κατηγόρησαν ότι καθάριζε το ποτάμι για θεάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Μαχίντρα είπε ότι αν η επιθυμία για “likes” μπορούσε να γίνει «μια δύναμη για το καλό», αυτό ήταν αποδεκτό για τον ίδιο, και αποκάλεσε τον Τσοντχαρί «Έμπνευση της Δευτέρας» (“Monday Motivation”).

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Ο πρώην αρχηγός της εθνικής ομάδας κρίκετ της Αγγλίας, Κέβιν Πίτερσεν, κοινοποίησε επίσης την ιστορία του Τσοντχαρί στο Instagram αυτή την εβδομάδα, δημοσιεύοντας φωτογραφίες του ποταμού πριν και μετά. «Ηρωικό, λέω εγώ! Αξίζει διεθνή αναγνώριση!» έγραψε.

Ωστόσο, ορισμένοι κατηγόρησαν τον Τσοντχαρί ότι καθάριζε το ποτάμι για την προσοχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενώ άλλοι αμφισβήτησαν αν οι εικόνες πριν και μετά ήταν αληθινές. Σε ένα βίντεο, ο ίδιος απάντησε στους ισχυρισμούς ότι η μεταμόρφωση έγινε με χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI), επισημαίνοντας τους μήνες που είχε περάσει κάνοντας τη δουλειά ο ίδιος.

Τα οικονομικά προβλήματα που επιβαρύνουν το ποτάμι

Οι δημοτικές αρχές της Μπιαόρα έχουν πλέον διαθέσει βαρέα μηχανήματα για την απομάκρυνση των συσσωρευμένων απορριμμάτων και μπάζων, ενώ και ντόπιοι κάτοικοι εντάχθηκαν στην προσπάθεια, δήλωσε στο ANI ο δημοτικός υπομηχανικός Ρουπές Κουμάρ Νετάμ.

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Ωστόσο, ο Τσοντχαρί υποστήριξε ότι η απομάκρυνση των σκουπιδιών είναι μόνο ένα μέρος του προβλήματος αν τα σκουπίδια συνεχίζουν να επιστρέφουν. Πέντε κύριες αποχετεύσεις διοχετεύουν λύματα στον ποταμό της Μπιαόρα, ενώ ο δήμος έχει προτείνει μια μονάδα επεξεργασίας λυμάτων κόστους 147,7 εκατομμυρίων ινδικών ρουπιών (1,3 εκατομμυρίου ευρώ).

Παράλληλα, οι άνθρωποι αφήνουν στο ποτάμι λουλούδια και άλλα υλικά που χρησιμοποιούνται στη ινδουιστική θρησκευτική λατρεία ως προσφορές, επιβαρύνοντας τα απορρίμματα. Ο ίδιος έχει συλλέξει ορισμένες από αυτές τις προσφορές και τις έχει μετατρέψει σε λίπασμα αντί να τις αφήσει στο ποτάμι.

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Αλλά ακόμη και ο ίδιος έχει λίγο έλεγχο στο τι πετούν οι άλλοι άνθρωποι πίσω στο ποτάμι. «Δεν ξέρω γιατί οι άνθρωποι πετούν σκουπίδια στο ποτάμι. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό. Δεν μπορείς να τους σταματήσεις», δήλωσε στους Times of India. Την Παρασκευή, ο Ολλανδός εφευρέτης, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του The Ocean Cleanup Μπόγιαν Σλατ, απάντησε σε μια ανάρτηση στο X που έδειχνε τη δουλειά του κ. Τσοντχαρί και έγραψε απλά: «Έλα να εργαστείς για εμάς».

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Ο πρωθυπουργός του κρατιδίου Μάντια Πραντές, Μοχάν Γιαντάβ, συνάντησε τον Τσοντχαρί στην κατοικία του στο Μποπάλ το Σάββατο και επήνεσε τις προσπάθειές του.