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Σήμερα, το πρώην supermodel μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ Νέας Υόρκης και φύσης, επιλέγοντας έναν τρόπο ζωής μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Παράλληλα με την καριέρα της στη μόδα, η Κρίστενσεν ασχολήθηκε επαγγελματικά με τη φωτογραφία και τη δημιουργία περιοδικών, ενώ δηλώνει πως η γενιά της δεν έφυγε ποτέ από το προσκήνιο.

Το μοντέλο απορρίπτει τον όρο της επιστροφής, εξηγώντας ότι οι γυναίκες της γενιάς της παρέμειναν ενεργές στον χώρο παρά τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις.

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Η Έλενα Κρίστενσεν, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της «χρυσής» εποχής των supermodels, κοιτάζει σήμερα πίσω στη δεκαετία του ’90 με νοσταλγία, αλλά όχι για τη φήμη. Στα 57 της χρόνια, η Δανή καλλονή δηλώνει πως δεν της λείπει η υπερβολική δημοσιότητα, ενώ θεωρεί ότι η γενιά των supermodels δεν έφυγε ποτέ πραγματικά από το προσκήνιο.

Σε συνέντευξή της στους Sunday Times, μίλησε για τη ζωή δίπλα στη Ναόμι Κάμπελ, τη Σίντι Κρόφορντ, την Κλόντια Σίφερ και την Κρίστι Τέρλινγκτον, αλλά και για τη διαφορετική καθημερινότητα που έχει δημιουργήσει σήμερα, μακριά από τα φώτα της πασαρέλας.

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«Οι ζωές μας ήταν πραγματικά τρελές»

Η Κρίστενσεν θυμάται τη δεκαετία του ’90 ως μια περίοδο γεμάτη ασταμάτητα ταξίδια, φωτογραφίσεις, επιδείξεις μόδας και αμέτρητες επαγγελματικές υποχρεώσεις.

«Οι ζωές μας ήταν πραγματικά τρελές», λέει χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας όμως πως υπήρχε ένα σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με το σήμερα.

«Ευτυχώς δεν υπήρχαν τα social media», αναφέρει, εξηγώντας ότι οι προσωπικές στιγμές των μοντέλων δεν καταγράφονταν διαρκώς ούτε σχολιάζονταν δημόσια, όπως συμβαίνει πλέον με τις νεότερες γενιές. Η ίδια πιστεύει ότι οι σημερινοί άνθρωποι ζουν μέσα σε μια διαρκή υπερδιέγερση, γεγονός που κάνει ακόμη πιο πολύτιμες τις στιγμές ηρεμίας.

Η νέα ζωή ανάμεσα στη Νέα Υόρκη και τα βουνά

Σήμερα η Κρίστενσεν μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα στη Νέα Υόρκη και το ξύλινο σπίτι της στα όρη Catskills, βόρεια της πόλης.

Εκεί έχει υιοθετήσει έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο ζωής. Μία από τις αγαπημένες της συνήθειες είναι οι βουτιές σε παγωμένο ποτάμι ακόμη και μέσα στον χειμώνα, ενώ κάποιες φορές χρειάζεται να σπάσει πρώτα τον πάγο για να μπει στο νερό.

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Συχνά έχει μαζί της μόνο τον σκύλο της, Kuma, περιγράφοντας αυτές τις στιγμές ως έναν τρόπο να «αδειάζει» το μυαλό της από τον θόρυβο της καθημερινότητας.

Παρότι αναγνωρίζει ότι οι χειμερινές εξορμήσεις στη φύση θα έπρεπε να γίνονται με παρέα για λόγους ασφαλείας, παραδέχεται ότι αρκετές φορές επιλέγει να βρίσκεται ολομόναχη μέσα στα χιονισμένα δάση.

Από ένα μικρό σπίτι στην Κοπεγχάγη στις μεγαλύτερες πασαρέλες του κόσμου

Η Έλενα Κρίστενσεν γεννήθηκε τα Χριστούγεννα του 1968 στην Κοπεγχάγη από Δανό πατέρα και μητέρα με καταγωγή από το Περού.

Μεγάλωσε σε ένα μικρό διαμέρισμα μαζί με την οικογένειά της και τη θεία της, ενώ θυμάται πως οι οικονομικές δυνατότητες ήταν περιορισμένες. Παρ’ όλα αυτά, η δουλειά της μητέρας της σε αεροπορική εταιρεία επέτρεπε στην οικογένεια να ταξιδεύει συχνά με διαθέσιμες θέσεις της τελευταίας στιγμής, εμπειρία που, όπως λέει, άνοιξε τους ορίζοντές της από μικρή ηλικία.

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Η μόδα δεν ήταν το πρώτο της όνειρο. Ήθελε να γίνει φωτογράφος ή ακόμη και αρχαιολόγος. Όλα άλλαξαν όταν ταξίδεψε στο Παρίσι ύστερα από προτροπή πρακτόρων μοντέλων και η καριέρα της απογειώθηκε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

Το «Wicked Game» που την έκανε παγκόσμιο σύμβολο

Η διεθνής αναγνώριση ήρθε το 1991, όταν ο σπουδαίος φωτογράφος Χερμπ Ριτς την επέλεξε για το εμβληματικό βιντεοκλίπ του «Wicked Game» του Κρις Άιζακ.

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Τα ασπρόμαυρα πλάνα που γυρίστηκαν στις παραλίες της Χαβάης θεωρούνται μέχρι σήμερα από τα πιο χαρακτηριστικά μουσικά βίντεο όλων των εποχών και εκτόξευσαν τη δημοτικότητά της διεθνώς.

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Η ίδια έχει δηλώσει ότι αισθανόταν τυχερή που συνεργάστηκε με έναν δημιουργό τον οποίο θαύμαζε βαθιά.

Η φωτογραφία έγινε το δεύτερο μεγάλο πάθος της

Παράλληλα με την καριέρα της στις πασαρέλες, η Κρίστενσεν εξελίχθηκε σε καταξιωμένη φωτογράφο.

Έχει πραγματοποιήσει εκθέσεις, έχει φωτογραφίσει προσωπικότητες από τον χώρο της τέχνης και της μόδας και υπήρξε συνιδρύτρια του περιοδικού Nylon Magazine, ενώ έχει συνεργαστεί με κορυφαία περιοδικά, όπως τα Vogue, Elle, Marie Claire και Harper’s Bazaar.

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Η οικογένεια και η σχέση με τον Νόρμαν Ρίντους

Στην προσωπική της ζωή απέκτησε τον γιο της, Μίνγκους, με τον ηθοποιό Νόρμαν Ρίντους.

Παρότι το ζευγάρι χώρισε όταν ο γιος τους ήταν μόλις δύο ετών, διατηρούν μέχρι σήμερα πολύ καλές σχέσεις. Οι τρεις τους έχουν μάλιστα το ίδιο μικρό τατουάζ με τρεις σταυρούς, το οποίο έκαναν όλοι μαζί στα γενέθλια της Κρίστενσεν στην Κοπεγχάγη.

Ο Μίνγκους εργάζεται ως μπάρμαν, ενώ παράλληλα ασχολείται με τη μουσική, χρηματοδοτώντας ο ίδιος τα καλλιτεχνικά του σχέδια.

«Δεν υπήρξε ποτέ πραγματική επιστροφή των supermodels»

Η Κρίστενσεν απορρίπτει την άποψη ότι οι θρυλικές πρωταγωνίστριες των 90s κάνουν σήμερα «comeback».

Όπως εξηγεί, δεν έφυγαν ποτέ από τη μόδα.

«Απλώς αποκτήσαμε οικογένειες, ασχοληθήκαμε με άλλα επαγγελματικά σχέδια και συνεχίσαμε να εργαζόμαστε χωρίς να βρισκόμαστε συνεχώς στο επίκεντρο της δημοσιότητας», λέει.

Σύμφωνα με την ίδια, ο όρος «επιστροφή» δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αφού εκείνη και οι υπόλοιπες γυναίκες της γενιάς της παρέμειναν ενεργές στον χώρο της μόδας και της δημιουργίας όλα αυτά τα χρόνια.

Θέλει να ζήσει μέχρι τα 110

Η ηλικία δεν αποτελεί για εκείνη πηγή άγχους.

Αντίθετα, δηλώνει ότι θα ήθελε να φτάσει τα 110 χρόνια, διατηρώντας πάντα την περιέργεια ενός παιδιού.

Όπως λέει, συνεχίζει να εντυπωσιάζεται από τις αλλαγές των εποχών, τα δέντρα, τα ποτάμια και τη φύση γύρω της, πιστεύοντας ότι η αληθινή πολυτέλεια σήμερα είναι να μπορεί κανείς να απολαμβάνει τη σιωπή.