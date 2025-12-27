Με μια βουτιά στα παγωμένα νερά αποφάσισε να γιορτάσει η Έλενα Κρίστενσεν τα γενέθλιά της.

Το διάσημο μοντέλο από τη Δανία που έκλεισε τα 57, αποφάσισε να περάσει τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων διαφορετικά.

Στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram ανάρτησε φωτογραφίες με το ολόσωμο μαγιό της και πόζαρε χαμογελαστή στον φακό. «Είναι τα γενέθλιά μου, είναι Χριστούγεννα και το νερό είναι παγωμένο», έγραψε.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες «likes», με τους θαυμαστές της να σχολιάζουν την ενέργεια, τη φυσική της κατάσταση και τη διαχρονική της ομορφιά, αποδεικνύοντας πως η ηλικία για εκείνη είναι απλώς ένας αριθμός.