credits: Charterhouse Auctioneers & Valuers - Το ρολόι που πιστεύεται ότι ανήκε στον Άλαν Τούρινγκ

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ένα χρυσό ρολόι που ανήκε στον Άλαν Τούρινγκ πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 75.400 λιρών, υπερβαίνοντας σημαντικά τις αρχικές εκτιμήσεις των 10.000 λιρών.

Το αντικείμενο δόθηκε το 1976 από τη συνεργάτιδα του Τούρινγκ, Τζόαν Κλαρκ, σε έναν νεαρό υπάλληλο ξενοδοχείου με σκοπό τη βελτίωση της συνέπειάς του.

Ο οίκος δημοπρασιών επιβεβαίωσε ότι το ρολόι είχε δοθεί στον Τούρινγκ το 1948 κατά την έναρξη της εργασίας του στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ.

Ένας πλειοδότης από την κεντρική Αγγλία απέκτησε το ρολόι, επικρατώντας έναντι ενδιαφερομένων από τη Σιγκαπούρη και την Ελβετία.

Ο Άλαν Τούρινγκ αναγνωρίζεται διεθνώς για τη συμβολή του στην αποκρυπτογράφηση του κώδικα Enigma και ως θεμελιωτής της επιστήμης των υπολογιστών.

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Ένα χρυσό ρολόι χειρός, το οποίο πιστεύεται ότι ανήκε στον Άλαν Τούρινγκ, πωλήθηκε σε δημοπρασία σε τιμή που υπερβαίνει τις 75.000 αγγλικές λίρες.

Αν και αναμενόταν να φτάσει σε τιμή έως και 10.000 λιρών, το ρολόι κατακυρώθηκε στις 58.000 λίρες, ποσό που ανήλθε στις 75.400 λίρες συνυπολογιζομένων των επιπλέον χρεώσεων, σύμφωνα με το BBC.

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Ο διοργανωτής της δημοπρασίας Ρίτσαρντ Μπρόμελ δήλωσε ότι ένα παρόμοιο ρολόι, χωρίς τη σύνδεση με τον Άγγλο μαθηματικό, καθηγητής της λογικής και κρυπτογράφο και θεωρητικό βιολόγο, Άλαν Τούρινγκ, αγοράζεται συνήθως έναντι 300 έως 400 λιρών.

«Πολλά από αυτά τα αντικείμενα αγοράζονται με την καρδιά και όχι απαραίτητα με τη λογική» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το ρολόι, κατασκευασμένο από χρυσό 9 καρατίων, δόθηκε το 1976 σε ένα 15χρονο αγόρι που εργαζόταν σε ξενοδοχείο στο Τσέλτεναμ από την Τζόαν Κλαρκ, συνεργάτιδα του Τούρινγκ στην αποκρυπτογράφηση και φίλη του.

Καθώς το αγόρι «αργούσε διαρκώς», η Κλαρκ του χάρισε το ρολόι ελπίζοντας ότι θα το βοηθούσε να είναι συνεπές. Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών, η κίνηση αυτή δυστυχώς δεν βελτίωσε τη συνέπειά του.

Ο οίκος δημοπρασιών Charterhouse Auctioneers σε δελτίο Τύπου αναφέρει ότι το ρολόι είχε δοθεί στον Τούρινγκ όταν άρχισε να εργάζεται στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, το 1948.

Στη θήκη του είναι χαραγμένη η επιγραφή «Στον νέο μας αναπληρωτή καθηγητή στα Μαθηματικά, A. M. Turing, U.O.M.».

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Το ρολόι αγοράστηκε από έναν πλειοδότη στην κεντρική Αγγλία, ο οποίος εγγράφηκε περίπου 15 λεπτά πριν από την πώληση, προλαβαίνοντας το ενδιαφέρον από τη Σιγκαπούρη και την Ελβετία.

Ο Τούρινγκ συνέβαλε στην αποκρυπτογράφηση του κώδικα Enigma στο Μπλέτσλεϊ Παρκ (την υπηρεσία αποκρυπτογράφησης της Βρετανίας) κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και θεωρείται ευρέως ως ο πατέρας της θεωρητικής επιστήμης των υπολογιστών.

Η Κλαρκ, η οποία πέθανε το 1996, εργάστηκε μαζί με τον Τούρινγκ στο Μπέτσλεϊ Παρκ και ήταν για σύντομο χρονικό διάστημα αρραβωνιασμένη μαζί του.

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Πηγή: ΑΠΕ