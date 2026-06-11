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Η ακύρωση της τελευταίας στιγμής του πολυαναμενόμενου ανοιχτου πάρτι για την παρακολούθηση για του τελικού στο NBA την Τετάρτη στο Madison Square Garden έχει πυροδοτήσει ένα «παιχνίδι ευθυνών» μεταξύ του ιδιοκτήτη των New York Knicks και του δημάρχου της πόλης.

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Ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι δήλωσε ότι ο ιδιοκτήτης των Knicks, Τζέιμς Ντόλαν, «αποφάσισε να ακυρώσει το πάρτι» για τον τέταρτο αγώνα, κάτι που όπως είπε «ραγίζει καρδιές σε όλους στην πόλη μας». Αλλά ο Ντόλαν κατηγόρησε με την σειρά του τον δήμαρχο και την Αστυνομική Επίτροπο Τζέσικα Τις για τα πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας γύρω από την περιοχή του Μανχάταν.

Η εξέλιξη έρχεται μετά από ένα πάρτι την Δευτέρα για την παρακολούθηση ενός αγώνα στο κοντινό Bryant Park οπου εκδηλώθηκαν βίαια επεισόδια.

Διοργανώνοντας τους πρώτους τελικούς του NBA μετά από 27 χρόνια, οι Knicks παίζουν με τους San Antonio Spurs σε μια σειρά αγώνων best-of-seven.

Η Τέιλορ Σουίφτ ήταν μεταξύ των διασημοτήτων που εθεάθησαν μεταξύ των οπαδών στον αγώνα την Τετάρτη το βράδυ.

Ο Ντόλαν, επέκρινε τον Μαμντάνι και την Τις για την αυξημένη ασφάλεια γύρω από το Madisson Squar Guarden, λέγοντας κατά τη διάρκεια συνέντευξης σε αθλητική ραδιοφωνική εκπομπή ότι δεν θα υπάρχουν πλέον οθόνες έξω από το στάδιο που να μεταδίδουν τον αγώνα. «Πρόκειται για τον εορτασμό των Nicsk στο Madison Squar Guarden, στη Μέκκα του μπάσκετ», είπε ο Ντόλαν. «Αυτό προσπαθούν να σκοτώσουν το γραφείο του δημάρχου και το γραφείο τhw επιτρόπου. Δεν θέλουν τον εορτασμό».

Ο Μαμντάνι δήλωσε στο X λίγο αργότερα ότι ο χώρος είχε ζητήσει άδεια για ένα πάρτι παρακολούθησης για έως και 999 οπαδούς, το οποίο η πόλη είχε εγκρίνει. Ο δήμαρχος είχε τονίσει τη σημασία της ασφάλειας την Τρίτη. «Καθώς ετοιμαζόμαστε να παρακολουθήσουμε μαζί τον αγώνα, επιτρέψτε μου να είμαι σαφής: αυτή είναι μια ιστορική, χαρούμενη στιγμή για την πόλη μας. Δεν θα επιτρέψουμε να διαταραχθεί από βία», είπε ο Μαμντάνι.

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Η Τις προειδοποίησε επίσης το κοινό ότι θα πρέπει να περιμένει και πάλι τα επίπεδα ασφαλείας της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, παρόμοια με όταν ο ο Τραμπ παρευρέθηκε στον αγώνα τη Δευτέρα. Όλοι θα ελεγχθούν, σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης (NYPD), το οποίο συμβούλεψε τους παρευρισκόμενους να «φτάσουν νωρίς και να αφήσουν τις τσάντες στο σπίτι».

Ο Ντόλαν απάντησε την Τρίτη χαρκτηρίζοντας τους Μαμντάνι και Τις «τους μεγαλύτερους χαλάστρες των πάρτι της Νέας Υόρκης». «Τώρα γνωρίζουμε ότι αυτοί οι περιορισμοί δεν αφορούσαν ποτέ τον Πρόεδρο. Ήταν απλώς μια βολική δικαιολογία για να περιοριστεί ο τρόπος και ο χρόνος που γιορτάζουν οι οπαδοί των Knicks», είπε.

Ερωτηθείς για τα σχόλια του Ντόλαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Μαμντάνι είπε ότι τα μέτρα ασφαλείας ταιριάζουν σε μια συγκέντρωση του μεγέθους του πάρτι παρακολούθησης του αγώνα.

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Οι Knicks έχασαν με 111-115 στο Madison Square Garden από τους Spurs στον τρίτο αγώνα των τελικών του NBA best-of-seven τη Δευτέρα, μειώνοντας το προβάδισμά τους στη σειρά σε 2-1. Η ομάδα δεν έχει φτάσει σε τελικούς από το 1999, και οι Νεοϋορκέζοι βγαίνουν στους δρόμους πανηγυρίζοντας κάθε νίκη. «

Η πόλη είναι ηλεκτρισμένη», δήλωσε ένας οπαδός στο BBC.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρευρέθηκε στον 3ο Αγώνα στο Madison Square Guraden τη Δευτέρα και κάθισε με τον Ντόλαν σε μια πολυτελή σουίτα. Η παρουσία του οδήγησε στην ακύρωση ενός πάρτι παρακολούθησης κοντά στην αρένα και στην εγκατάσταση περιφράξεως γύρω από την αρένα και τους γύρω δρόμους.

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Όσοι δεν είχαν εισιτήρια στράφηκαν σε άλλα πάρτι, συμπεριλαμβανομένου ενός που διοργάνωσε η πόλη στο κοντινό Bryant Park. Χιλιάδες άνθρωποι τελικά κατέκλυσαν την περιοχή, εμποδίζοντας την κυκλοφορία, στέκονταν πάνω σε αυτοκίνητα και σκαρφάλωναν σε σκαλωσιές κτιρίων για να δουν τις οθόνες.

Το πλήθος έγινε βίαιο, σύμφωνα με την αστυνομία, καβγαδίζοντας και πετώντας γυάλινα αντικείμενα ο ένας στον άλλον. Συνελήφθησαν περίπου 21 άτομα. Ένα βίντεο που έγινε viral έδειχνε ένα πλήθος να επιτίθεται βίαια σε έναν 39χρονο οπαδό των Spurs καθώς επέστρεφε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του.

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Στο μεταξύ διάσημοι οπαδοί των Knicks προειδοποίησαν τους οπαδούς να μην γίνονται βίαιοι. «Το να είσαι οπαδός των Knicks δεν σημαίνει ότι δεν σέβεσαι τους οπαδούς των Spurs με κανέναν τρόπο», δήλωσε ο ηθοποιός Μπεν Στίλερ.



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