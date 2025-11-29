Παγκόσμιο συναγερμό έχει προκαλέσει η μαζική ανάκληση περίπου 6.000 Airbus A320, μετά το σοβαρό περιστατικό με πτήση της JetBlue στις ΗΠΑ, κατά το οποίο το αεροσκάφος υπέστη απρόκλητη απώλεια ύψους, τραυματίζοντας επιβάτες και οδηγώντας σε αναγκαστική προσγείωση.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το πρόβλημα προκλήθηκε από αλλοίωση δεδομένων στο σύστημα ελέγχου πτήσης, που αποδίδεται πιθανώς σε έντονη ηλιακή και κοσμική ακτινοβολία.

Το αποτέλεσμα: μια από τις μεγαλύτερες επιχειρησιακές κρίσεις που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η Airbus, με καθηλωμένους στόλους, ακυρώσεις πτήσεων και διεθνή πανικό στις αεροπορικές εταιρείες.

Χάος με τα Airbus – Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

AEGEAN και SKY express, οι οποίες έχουν σε εξέλιξη επενδυτικό πλάνο για ανανέωση του στόλου των αεροσκαφών δηλώνουν ότι δεν υφίσταται ζήτημα. H AEGEAN ξεκαθαρίζει ότι ότι έχει προχωρήσει σε αναβάθμιση του λογισμικού στα αεροσκάφη, όπως προβλεπόταν και δεν υπάρχει ζήτημα, ούτε πρόβλημα στις πτήσεις.

Η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει:

«Η AEGEAN ολοκλήρωσε άμεσα την εφαρμογή της οδηγίας της Airbus – Το πτητικό πρόγραμμα της εταιρείας συνεχίζεται κανονικά

Η AEGEAN ενημερώνει ότι, σε συνέχεια της οδηγίας που εκδόθηκε εχθές το βράδυ από την Airbus για άμεση επαναφορά λογισμικού ορισμένων αεροσκαφών της οικογένειας A320, ενεργοποίησε έγκαιρα όλες τις απαιτούμενες επιχειρησιακές και τεχνικές διαδικασίες.

Η εφαρμογή της οδηγίας ολοκληρώθηκε ήδη με επιτυχία και το πτητικό πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή ή διαφοροποίηση.

Η ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων των πτήσεων μας αποτελεί την αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας».

Από την πλευρά της, η SKY express ενημερώνει το επιβατικό κοινό «ότι κανένα από τα αεροσκάφη της δεν περιλαμβάνεται στα 6.000 αεροσκάφη της οικογένειας A320 που απαιτούν αναβάθμιση λογισμικού σύμφωνα με την οδηγία της Airbus. Οι πτήσεις της SKY express πραγματοποιούνται κανονικά.

Ήδη σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια — όπως Λονδίνο, Βερολίνο, Ρώμη — καταγράφονται καθυστερήσεις σε πτήσεις από και προς Ελλάδα, καθώς πολλές συνεργαζόμενες εταιρείες χρησιμοποιούν εκτενώς Airbus A320.

Η αναστάτωση συμπίπτει με περίοδο υψηλής κίνησης για ταξίδια εσωτερικού και εξωτερικού, αυξάνοντας την πίεση σε αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια. Επιβάτες που ταξιδεύουν από Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις και αλλαγές αεροσκάφους — ενώ δεν αποκλείονται προσωρινές ακυρώσεις.

Σύστημα «ευάλωτο» στον ήλιο;

Το σύστημα που βρίσκεται στο επίκεντρο ονομάζεται ELAC (Elevator & Aileron Computer) — είναι ο «εγκέφαλος» που ελέγχει τις κινήσεις του αεροσκάφους στα φτερά και στην ουρά. Στο συμβάν της JetBlue, η ξαφνική απώλεια ύψους φαίνεται να σχετίζεται με λανθασμένα δεδομένα στον υπολογιστή, τα οποία δεν ανταποκρίνονταν στις πραγματικές συνθήκες πτήσης .

Αν και οι αερομεταφορείς τονίζουν ότι το πρόβλημα δεν συνιστά δομική αστάθεια, η έκταση της ανάκλησης -6.000 αεροσκάφη- δείχνει ότι υπάρχει «συστημική ασυμβατότητα» που πρέπει να διορθωθεί.

Πολλά αεροπλάνα χρειάζονται μόνο υποβάθμιση λογισμικού σε προηγούμενη, σταθερή έκδοση, όμως άλλα απαιτούν αντικατάσταση υλικού, που μπορεί να οδηγήσει σε ουρές στα τεχνικά συνεργεία και καθυστερήσεις εβδομάδων .

Ντόμινο ακυρώσεων παγκοσμίως

Οι επιπτώσεις είναι ήδη ανησυχτικές:

Η ANA στην Ιαπωνία ακύρωσε 65 πτήσεις σε μία μέρα.

Μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες -Lufthansa, easyJet, Wizz Air κ.λπ.- αναφέρουν διαδοχικές αλλαγές δρομολογίων.

AP και Reuters μιλούν για «την πιο εκτεταμένη αναστάτωση παγκοσμίως από το 2020» εξαιτίας της ανάγκης άμεσης τεχνικής παρέμβασης σε χιλιάδες αεροσκάφη

Οι επιβάτες, σύμφωνα με διεθνείς αναφορές, συρρέουν σε γραφεία πληροφοριών, ενώ πολλά αεροδρόμια σε Ευρώπη και Αμερική εμφανίζουν ουρές και εγκλωβισμένους επιβάτες μετά από αιφνιδιαστικές ακυρώσεις.

Τι να περιμένουν οι Έλληνες ταξιδιώτες τις επόμενες ημέρες

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα:

Θα υπάρξουν καθυστερήσεις σε δρομολόγια προς δημοφιλείς ευρωπαϊκούς προορισμούς που χρησιμοποιούν A320.



Πιθανές αλλαγές αεροσκάφους από Airbus σε Boeing (όπου είναι διαθέσιμο).

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ειδικά σε δρομολόγια χαμηλού ενδιαφέροντος, αναμένονται προσωρινές ακυρώσεις.

Οι επιβάτες καλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τις ανανεώσεις της εταιρείας τους, καθώς πολλά δρομολόγια μπορεί να αλλάξουν κυριολεκτικά τελευταία στιγμή.

Η Airbus υπό πίεση

Παρότι η κίνηση της Airbus να καθηλώσει χιλιάδες αεροσκάφη εντείνει το παγκόσμιο χάος, ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοιες αποφάσεις αποτελούν ένδειξη ότι η αεροπορική ασφάλεια παραμένει αδιαπραγμάτευτη.

Οι επιθεωρήσεις προχωρούν με ταχύτατους ρυθμούς, όμως η ποσότητα των αεροσκαφών καθιστά δύσκολη την άμεση επαναφορά του δικτύου σε κανονικούς ρυθμούς.

