Νέος πονοκέφαλος για την Airbus μετά τον εντοπισμό προβλήματος στη βιομηχανική της παραγωγή που εντοπίζεται στα πάνελ της ατράκτου αρκετών δεκάδων αεροσκαφών της οικογένειας A320.

Σύμφωνα με το Reuters, το ύποπτο ελάττωμα ανάγκασε την εταιρεία να καθυστερήσει ορισμένες παραδόσεις, υποστηρίζοντας ότι δεν θα χρειαστεί να ανακληθούν αεροπλάνα καθώς δεν υπάρχουν άμεσες ενδείξεις ότι έχει φτάσει σε αεροσκάφη που πετούν ήδη.

Η Airbus δεν έκανε κανένα άμεσο σχόλιο καθώς η προέλευση του προβλήματος δεν έχει ακόμη εντοπιστεί. Προέκυψε από τους εντατικούς ελέγχους της Airbus καθώς προσπαθεί να πετύχει τον φιλόδοξο στόχο της να αυξήσει τις παράδοσης για το έτος.

Η Airbus παρέδωσε 72 αεροσκάφη τον Νοέμβριο, ανεβάζοντας το σύνολο για το έτος μέχρι στιγμής σε 657 ενώ στοχεύει σε περίπου 820 παραδόσεις κάθε χρόνο, που σημαίνει ότι θα φτάσει σε ρεκόρ παράδοσης με πάνω από 160 αεροσκάφοι τον Δεκέμβριο όταν το ρεκόρ της για τον τελευταίο μήνα του έτους ήταν 138 το 2019.

Κατέρρευσαν οι μετοχές της

Μετά την είδηση για τον εντοπισμό του προβλήματος στα εροσκάφη, οι μετοχές του ευρωπαϊκού αεροδιαστημικού γίγαντα υποχώρησαν κατά 8% το πρωί της Δευτέρας ενώ και οι μετοχές της Airbus στο χρηματιστήριο του Παρισιού, βυθίστηκαν στο χαμηλότερο επίπεδο του πανευρωπαϊκού δείκτη Stoxx 600.