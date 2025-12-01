Οι στόλοι της Airbus επέστρεψαν στις κανονικές τους πτήσεις τη Δευτέρα, αφού ο ευρωπαϊκός κατασκευαστής αεροσκαφών προχώρησε στις απαιτούμενες αλλαγές στο λογισμικό ταχύτερα από το αναμενόμενο, καθώς αντιμετώπισε σοβαρά θέματα ασφάλειας που επικεντρώνονταν επί μακρόν στον αμερικανό ανταγωνιστή της, τη Boeing.

Δεκάδες αεροπορικές εταιρείες από την Ασία έως τις Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν ότι είχαν πραγματοποιήσει μια άμεση αναβάθμιση του λογισμικού που είχε ζητήσει η Airbus και είχε επιβληθεί από τις παγκόσμιες ρυθμιστικές αρχές, μετά την εμφάνιση ευπάθειας σε ηλιακές εκλάμψεις σε ένα πρόσφατο περιστατικό εν πτήσει σε ένα JetBlue A320.

Η Airbus ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η συντριπτική πλειονότητα των περίπου 6.000 αεροσκαφών της οικογένειας A320 που επηρεάστηκαν από την προειδοποίηση ασφαλείας είχε τροποποιηθεί, με λιγότερα από 100 αεροσκάφη να απαιτούν ακόμη εργασίες.

Ωστόσο, ορισμένα απαιτούν μακρύτερη διαδικασία και η Avianca της Κολομβίας συνέχισε να αναστέλλει τις κρατήσεις για ημερομηνίες έως τις 8 Δεκεμβρίου.

Πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα ανέφεραν ότι η άνευ προηγουμένου απόφαση να ανακληθεί περίπου το ήμισυ του στόλου της οικογένειας A320 ελήφθη αμέσως μετά την εμφάνιση, στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, της πιθανής αλλά μη αποδεδειγμένης σύνδεσης με την πτώση του υψομέτρου του αεροσκάφους της JetBlue.

Οι μετοχές της Airbus σημείωσαν πτώση 2,1% στις πρώτες συναλλαγές στο Παρίσι.

Αεροσκάφη έμειαν καθηλωμένα κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου της ημέρας των ευχαριστιών στις ΗΠΑ

Μετά από συνομιλίες με τις ρυθμιστικές αρχές, η Airbus εξέδωσε την Παρασκευή μια προειδοποίηση 8 σελίδων προς εκατοντάδες αερομεταφορείς, διατάσσοντας ουσιαστικά την προσωρινή ακινητοποίηση των αεροσκαφών και την επισκευή τους πριν από την επόμενη πτήση.

«Το πρόβλημα μας έπληξε περίπου στις 9 μ.μ. (ώρα Τζέντα) και επέστρεψα εδώ περίπου στις 9:30. Πραγματικά με εξέπληξε το πόσο γρήγορα το αντιμετωπίσαμε: πάντα υπάρχουν περιπλοκές», δήλωσε ο Steven Greenway, Διευθύνων Σύμβουλος της σαουδικής αεροπορικής εταιρείας Flyadeal.

Η οδηγία θεωρήθηκε ως η ευρύτερη ανάκληση έκτακτης ανάγκης στην ιστορία της εταιρείας και προκάλεσε άμεσες ανησυχίες για διαταραχές στα ταξίδια, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του πολυάσχολου Σαββατοκύριακου της Ημέρας των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ.

Η γενική προειδοποίηση αποκάλυψε το γεγονός ότι η Airbus δεν έχει πλήρη γνώση σε πραγματικό χρόνο για το ποια έκδοση λογισμικού χρησιμοποιείται, λόγω καθυστερήσεων στην αναφορά, σύμφωνα με πηγές του κλάδου.

Αρχικά, οι αεροπορικές εταιρείες δυσκολεύτηκαν να εκτιμήσουν τον αντίκτυπο, καθώς η γενική προειδοποίηση δεν περιλάμβανε τους σειριακούς αριθμούς των αεροσκαφών που επηρεάστηκαν. Ένας επιβάτης της Finnair ανέφερε ότι μια πτήση καθυστέρησε στο διάδρομο για ελέγχους.

Σε διάστημα 24 ωρών, οι μηχανικοί επικεντρώθηκαν σε μεμονωμένα αεροσκάφη.

Αρκετές αεροπορικές εταιρείες αναθεώρησαν προς τα κάτω τις εκτιμήσεις τους για τον αριθμό των αεροσκαφών που επηρεάστηκαν και τον χρόνο που απαιτήθηκε για την εργασία, τον οποίο η Airbus είχε αρχικά υπολογίσει σε τρεις ώρες ανά αεροσκάφος.

«Έχει μειωθεί σημαντικά», δήλωσε την Κυριακή πηγή του κλάδου, αναφερόμενη στον συνολικό αριθμό των αεροσκαφών που επηρεάστηκαν.

Η επιδιόρθωση περιελάμβανε την επαναφορά σε μια παλαιότερη έκδοση του λογισμικού που χειρίζεται τη γωνία της μύτης. Περιλαμβάνει τη μεταφόρτωση της προηγούμενης έκδοσης μέσω καλωδίου από μια συσκευή που ονομάζεται data loader, η οποία μεταφέρεται στο πιλοτήριο για την αποτροπή κυβερνοεπιθέσεων.

Τουλάχιστον μία μεγάλη αεροπορική εταιρεία αντιμετώπισε καθυστερήσεις επειδή δεν διέθετε αρκετά data loaders για να χειριστεί δεκάδες αεροσκάφη σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με έναν ανώτερο στέλεχος που μίλησε ιδιωτικά.

Οι βρετανικές easyJet και Wizz Air δήλωσαν τη Δευτέρα ότι ολοκλήρωσαν τις ενημερώσεις κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου χωρίς να ακυρώσουν πτήσεις.

Η JetBlue δήλωσε αργά την Κυριακή ότι αναμένει να έχει ολοκληρώσει τις εργασίες για την επαναφορά σε λειτουργία 137 από τα 150 αεροσκάφη που επηρεάστηκαν έως τη Δευτέρα και σχεδιάζει να ακυρώσει περίπου 20 πτήσεις για τη Δευτέρα λόγω του προβλήματος.

Οι ανακοινώσεις Aegean και SKY express



Οι δύο αερομεταφορείς της Ελλάδας Aegean και SKY express ενημέρωσαν από το Σάββατο το επιβατικό κοινό πως δεν υφίσταται ζήτημα με κανένα από τα αεροσκάφη τους.

Η AEGEAN ενημέρωσε ότι ότι έχει προχωρήσει σε αναβάθμιση του λογισμικού στα αεροσκάφη, όπως προβλεπόταν και δεν υπάρχει ζήτημα, ούτε πρόβλημα στις πτήσεις.

Παρράλληλα τόνισε ότι, σε συνέχεια της οδηγίας που εκδόθηκε εχθές το βράδυ από την Airbus για άμεση επαναφορά λογισμικού ορισμένων αεροσκαφών της οικογένειας A320, ενεργοποίησε έγκαιρα όλες τις απαιτούμενες επιχειρησιακές και τεχνικές διαδικασίες.

Η εφαρμογή της οδηγίας ολοκληρώθηκε ήδη με επιτυχία και το πτητικό πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή ή διαφοροποίηση.

Η ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων των πτήσεων μας αποτελεί την αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας.

Από την πλευρά της η SKY express ανακοίνωσε ότι κανένα από τα αεροσκάφη της δεν περιλαμβάνεται στα 6.000 αεροσκάφη της οικογένειας A320 που απαιτούν αναβάθμιση λογισμικού, σύμφωνα με την οδηγία της Airbus. Οι πτήσεις της SKY express πραγματοποιούνται κανονικά, αναφέρει η εταιρεία.

Ορισμένα παλιότερα αεροσκάφη Α320 χρειάζονται νέο υπολογιστή, όχι επαναρύθμιση

Εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με μια υποομάδα γενικά παλαιότερων αεροσκαφών της οικογένειας A320, τα οποία θα χρειαστούν νέο υπολογιστή και όχι απλή επαναρύθμιση λογισμικού. Ο αριθμός των αεροσκαφών που εμπλέκονται έχει μειωθεί κάτω από τις αρχικές εκτιμήσεις των 1.000, σύμφωνα με πηγές του κλάδου.

Στελέχη της βιομηχανίας δήλωσαν ότι η αναταραχή του Σαββατοκύριακου ανέδειξε τις αλλαγές στο playbook της βιομηχανίας μετά την κρίση του Boeing 737 MAX, κατά την οποία ο αμερικανικός κατασκευαστής αεροσκαφών δέχτηκε σφοδρή κριτική για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τα θανατηφόρα ατυχήματα που αποδόθηκαν σε σφάλμα στο σχεδιασμό του λογισμικού.

Είναι η πρώτη φορά που η Airbus βρέθηκε στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής σε θέματα ασφάλειας τέτοιας κλίμακας από την κρίση εκείνη. Ο διευθύνων σύμβουλος Guillaume Faury ζήτησε δημόσια συγγνώμη, αλλάζοντας σκόπιμα τον τόνο για έναν κλάδο που μαστίζεται από αγωγές και συντηρητικές δημόσιες σχέσεις.