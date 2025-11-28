Η Airbus προειδοποίησε ότι ορισμένες πτήσεις θα τροποποιηθούν, καθώς ζήτησε άμεσες παρεμβάσεις σε χιλιάδες αεροσκάφη, μετά την ανακάλυψη πως η έντονη ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να αλλοιώνει δεδομένα κρίσιμα για τα συστήματα πτήσης.

Υπολογίζεται ότι επηρεάζονται περίπου 6.000 αεροπλάνα – σχεδόν τα μισά από τον παγκόσμιο στόλο του ευρωπαϊκού αεροναυπηγικού ομίλου – ωστόσο εκτιμάται πως για τα περισσότερα αρκεί μια απλή ενημέρωση λογισμικού.

Η βρετανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (UK CAA) ανέφερε ότι η εφαρμογή των ενημερώσεων πιθανότατα θα προκαλέσει «κάποιες αναστατώσεις και ακυρώσεις πτήσεων».

Η Airbus δήλωσε ότι το πρόβλημα εντοπίστηκε μετά από πρόσφατο «περιστατικό» στις ΗΠΑ, το οποίο αφορούσε αεροσκάφος της οικογένειας A320, και ζήτησε συγγνώμη για την ταλαιπωρία που θα υποστούν οι επιβάτες.

Το περιστατικό, που σημειώθηκε στις 30 Οκτωβρίου, αφορούσε ένα A320 της JetBlue Airways, το οποίο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Φλόριντα μετά από ξαφνική απώλεια ύψους. Τουλάχιστον 15 άτομα τραυματίστηκαν.

Το ζήτημα επηρεάζει το A320 — το πιο επιτυχημένο εμπορικά μοντέλο της Airbus — αλλά και άλλα αεροσκάφη της ίδιας οικογένειας σχεδιασμού, όπως τα A318, A319 και A321.

Για περίπου 5.100 αεροσκάφη της Airbus εκτιμάται ότι το πρόβλημα μπορεί να λυθεί με μια σχετικά απλή αναβάθμιση λογισμικού. Ωστόσο, τα υπόλοιπα, παλαιότερης γενιάς, θα χρειαστεί να εξοπλιστούν με νέο υλικό και να καθηλωθούν προσωρινά για την αναβάθμιση.

Η Wizz Air ανέφερε ότι κάποια από τα αεροπλάνα της περιλαμβάνονται σε εκείνα που χρειάζονται ενημέρωση και ότι η σχετική συντήρηση έχει ήδη προγραμματιστεί, ενώ η Air India προειδοποίησε ότι η οδηγία της Airbus ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις.

Η British Airways θεωρείται πως δεν επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από το πρόβλημα. Η EasyJet πάντως επεσήμανε ότι «αναμένει κάποιες αναστατώσεις» και ότι θα ενημερώνει απευθείας τους επιβάτες της.

Ο Τζανκάρλο Μπουόνο, διευθυντής ασφάλειας πτήσεων της CAA, σημείωσε: «Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία για να δουν αν οι πτήσεις τους επηρεάζονται. Οι αεροπορικές είναι υπεύθυνες όταν μια πτήση καθυστερεί».

Airbus: Ποιο είναι το πρόβλημα

Το ζήτημα που επηρεάζει τα αεροσκάφη αφορά το ότι η έντονη ηλιακή και κοσμική ακτινοβολία σε μεγάλα ύψη μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του υπολογιστή ELAC, ο οποίος ελέγχει τους σταθεροποιητές και τα πηδάλια κλίσης. Πρόκειται για αεροδυναμικές επιφάνειες που χρησιμοποιούνται για την ανύψωση ή την κάθοδο της μύτης του αεροσκάφους, καθώς και για τις στροφές του.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) εξέδωσε επείγουσα οδηγία αξιοπλοΐας, ζητώντας από τις αεροπορικές εταιρείες να αντικαταστήσουν τους υπολογιστές ELAC στα πιο σοβαρά επηρεασμένα αεροσκάφη πριν αυτά μεταφέρουν ξανά επιβάτες.

Η οικογένεια A320 είναι γνωστή ως «fly-by-wire». Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει άμεση μηχανική σύνδεση ανάμεσα στα χειριστήρια του πιλοτηρίου και στις επιφάνειες ελέγχου του αεροσκάφους. Οι εντολές του πιλότου «μεταφράζονται» από υπολογιστές, οι οποίοι στην πράξη «πετούν» το αεροπλάνο.

Η Airbus εξέδωσε προειδοποίηση προς τις αεροπορικές εταιρείες, καλώντας τες να λάβουν «άμεση προληπτική δράση… ώστε να εφαρμόσουν την διαθέσιμη προστασία λογισμικού και/ή εξοπλισμού και να διασφαλίσουν ότι ο στόλος είναι ασφαλής για πτήσεις».

