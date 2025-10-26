Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι βέβαιος για την επίτευξη συμφωνίας με τον Πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, με τον οποίο αναμένεται να συναντηθεί την επόμενη εβδομάδα, μετά την επίτευξη προκαταρκτικής συναίνεσης μεταξύ των κορυφαίων οικονομικών αξιωματούχων των δύο χωρών στις εμπορικές συνομιλίες που ολοκληρώθηκαν την Κυριακή.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ και ο εμπορικός εκπρόσωπος Τζέιμσον Γκριρ συναντήθηκαν με τον Κινέζο αντιπρόεδρο Χε Λιφένγκ και τον κορυφαίο διαπραγματευτή Λι Τσενγκάνγκ στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της ASEAN στην Κουάλα Λουμπούρ για τον πέμπτο γύρο προσωπικών συζητήσεων από τον Μάιο.

Ο υπουργός Οικονομικών Μπέσεντ δήλωσε ότι επιτεύχθηκε πλαίσιο συμφωνίας με την Κίνα για τις σπάνιες γαίες και τις απειλές δασμών του Τραμπ

«Πιστεύω ότι έχουμε ένα πολύ επιτυχημένο πλαίσιο για τις συζητήσεις των ηγετών την Πέμπτη», δήλωσε ο Μπέσεντ στους δημοσιογράφους.

Ο Μπέσεντ δήλωσε στο πρόγραμμα «Meet the Press» του NBC ότι αναμένει η συμφωνία να αναβάλει την επέκταση των ελέγχων της Κίνας στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και μαγνητών και να αποφύγει την επιβολή νέου δασμού 100% από τις ΗΠΑ στα κινεζικά προϊόντα, όπως απείλησε ο Tραμπ.

Είπε ότι ο Τραμπ και ο Σι θα συζητήσουν τις αγορές σόγιας και αγροτικών προϊόντων από Αμερικανούς αγρότες, ένα πιο ισορροπημένο εμπόριο και την επίλυση της κρίσης με το ναρκωτικό φαιντανύλη στις ΗΠΑ, η οποία ήταν η βάση για την επιβολή δασμών 20% από τις ΗΠΑ στα κινεζικά προϊόντα.

Ο Τραμπ έφτασε στη Μαλαισία την Κυριακή για τη σύνοδο κορυφής της Ένωσης Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας, την πρώτη στάση της πενθήμερης περιοδείας του στην Ασία, η οποία αναμένεται να κορυφωθεί με μια συνάντηση με τον Σι στη Νότια Κορέα στις 30 Οκτωβρίου.

Μετά τις συνομιλίες, έδειξε θετική διάθεση, λέγοντας: «Νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία με την Κίνα».

Ο Κινέζος Λι δήλωσε ότι οι δύο πλευρές κατέληξαν σε «προκαταρκτική συμφωνία» και ότι στη συνέχεια θα προχωρήσουν στις αντίστοιχες εσωτερικές διαδικασίες έγκρισης.

«Η θέση των ΗΠΑ ήταν σκληρή», δήλωσε ο Λι. «Πραγματοποιήσαμε πολύ εντατικές διαβουλεύσεις και συμμετείχαμε σε εποικοδομητικές ανταλλαγές απόψεων, αναζητώντας λύσεις και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση αυτών των προβληματισμών».

President Donald Trump and Malaysia’s Prime Minister Anwar Ibrahim signed a trade agreement and critical minerals pact Sunday, as the US leader looked to boost trade across Southeast Asia and respond to China’s tightening of access to rare earths: https://t.co/ztAvvRL3Xf pic.twitter.com/EBTEw2jP6j — Bloomberg (@business) October 26, 2025

Εμπορική ανακωχή

Και οι δύο πλευρές επιδιώκουν να αποτρέψουν την κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου, μετά την απειλή του Τραμπ να επιβάλει νέους δασμούς 100% στα κινεζικά προϊόντα και άλλους εμπορικούς περιορισμούς από την 1η Νοεμβρίου, ως αντίποινα για τους εκτεταμένους ελέγχους των εξαγωγών σπάνιων γαιών και ορυκτών από την Κίνα.

Το Πεκίνο και η Ουάσινγκτον ανακάλεσαν τα περισσότερα από τα τριψήφια δασμολογικά τέλη που είχαν επιβάλει στα προϊόντα της άλλης πλευράς στο πλαίσιο μιας εμπορικής εκεχειρίας, η οποία λήγει στις 10 Νοεμβρίου.

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Κίνας δήλωσαν ότι συζήτησαν την επέκταση του εμπορίου, την παράταση της εκεχειρίας, τη φαιντανύλη, τα τέλη εισόδου στα λιμάνια των ΗΠΑ, τις σπάνιες γαίες, το TikTok και άλλα θέματα.

Ο Λι χαρακτήρισε τις συζητήσεις «ειλικρινείς», ενώ ο Μπέσεντ είπε ότι ήταν «πολύ ουσιαστικές διαπραγματεύσεις».

Ο Μπέσεντ είπε ότι η εκεχειρία θα μπορούσε να παραταθεί, εν αναμονή της απόφασης του προέδρου, σημειώνοντας τη δεύτερη παράταση από την πρώτη υπογραφή της τον Μάιο.