ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ – ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Μετά την υπαναχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από τις απειλές για την επιβολή δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες με αφορμή τη στήριξη προς τη Γροιλανδία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμφανίζεται έτοιμο να επανεκκινήσει τη διαδικασία για την εμπορική συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ, η οποία είχε παγώσει ως άμεσο αντίμετρο στην κλιμάκωση της ρητορικής της Ουάσιγκτον. Το μήνυμα που εκπέμπεται από τις Βρυξέλλες είναι ότι, από τη στιγμή που οι απειλές αποσύρθηκαν, δεν συντρέχει πλέον λόγος διατήρησης του «παγώματος», χωρίς αυτό να σημαίνει επιστροφή στην αφέλεια.

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου, Ρομπέρτα Μέτσολα, δήλωσε προσερχόμενη στην αποψινή έκτακτη συνάντηση των ηγετών της ΕΕ ότι «μπορούμε σε αυτό το στάδιο να συνεχίσουμε εσωτερικά τις συζητήσεις μας για την εμπορική συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ, οι οποίες είχαν ανασταλεί ενόψει της επικείμενης απειλής δασμών, και θα την προχωρήσω μαζί με τους συναδέλφους μου ώστε να συνεχίσουμε». Όπως πρόσθεσε, η σχετική ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο «θα πρέπει τώρα να γίνει τις επόμενες ημέρες», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην υπάρξει τελικά καμία ουσιαστική καθυστέρηση στη διαδικασία από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Αυτή η εξέλιξη, όπως την είχε προαναγγείλει νωρίτερα η HuffPost, ακολουθεί την αναστολή των εργασιών που αποφασίστηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα όταν η πλειοψηφία των ευρωβουλευτών συντάχθηκε με την άποψη ότι η απειλή επιβολής δασμών έως και 25% από τις ΗΠΑ δεν μπορούσε να μείνει αναπάντητη. Ως αποτέλεσμα, η προγραμματισμένη ψηφοφορία στην επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του Κοινοβουλίου στις 26 Ιανουαρίου τέθηκε υπό αμφισβήτηση. Η κίνηση αυτή΄ήταν ξεκάθαρη πολιτική και είχε ως στόχο να καταστήσει σαφές ότι η ΕΕ δεν διαπραγματεύεται υπό καθεστώς πίεσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμφωνία προβλέπει μηδενικούς δασμούς για τα αμερικανικά προϊόντα που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Στις Βρυξέλλες, πάντως, τονίζεται ότι η επανεκκίνηση των συζητήσεων δεν αποτελεί υποχώρηση, αλλά επιβεβαίωση μιας πάγιας αρχής: η Ευρωπαϊκή Ένωση τηρεί τις δεσμεύσεις της και είναι συνεπής στις συμφωνίες της. «Από τη στιγμή που οι απειλές αποσύρθηκαν, δεν υπήρχε λόγος να διατηρηθεί ένα μέτρο που είχε ληφθεί ως απάντηση σε αυτές», σημειώνουν ευρωπαίοι αξιωματούχοι, υπογραμμίζοντας ότι η ΕΕ επιδιώκει σταθερότητα και προβλεψιμότητα στις διατλαντικές σχέσεις.

Την ίδια ώρα, οι ίδιες πηγές σπεύδουν να ξεκαθαρίσουν ότι το επεισόδιο αυτό άφησε σαφή διδάγματα. Όπως άλλωστε έχουν τονίσει και άλλοι ευρωπαίοι αξιωματούχοι και αρχηγοί κρατών, η Ένωση διαθέτει όλα τα εργαλεία και τα «όπλα» για να απαντήσει σε οποιαδήποτε επιθετική εμπορική ενέργεια, εφόσον χρειαστεί. Η προσωρινή αποκλιμάκωση δεν αναιρεί το γεγονός ότι η αμερικανική ηγεσία μπορεί να αποδειχθεί απρόβλεπτη, κάτι που ενισχύει την ανάγκη για ενότητα και διαρκή εγρήγορση.