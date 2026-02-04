Οι κορυφαίοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το εμπόριο δεν κατάφεραν την Τετάρτη να καταλήξουν σε μία κοινή θέση σχετικά με τη συμφωνία εμπορίου ΕΕ-ΗΠΑ.

Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να εντείνει την απογοήτευση της Ουάσιγκτον για την αργή πρόοδο της ΕΕ στην εφαρμογή της συμφωνίας που έκλεισε πέρυσι το καλοκαίρι στη Σκωτία.

Advertisement

Advertisement

Αν και οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν να ξεπαγώσουν την εφαρμογή της συμφωνίας, η συνεδρίαση της Τετάρτης δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα εναπομείναντα εμπόδια σχετικά με τη θέση του Κοινοβουλίου όσον αφορά την κατάργηση των δασμών στα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα και τον αστακό.

Η Ουάσιγκτον έχει ήδη μειώσει τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, μετά την εισαγωγή από τις Βρυξέλλες της νομοθεσίας για την οποία οι ευρωβουλευτές εξακολουθούν να διαφωνούν.

«Χρειαζόμαστε μια ισχυρή ενωμένη Ευρώπη σε αυτή τη γεωπολιτική κατάσταση. Δεν είναι θέμα τακτικής πολιτικών προτιμήσεων ή εθνικής αντανάκλασης — είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα», δήλωσε ο Μπερντ Λάνγκε, πρόεδρος της επιτροπής εμπορίου του Κοινοβουλίου.

«Συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε και να πραγματοποιήσουμε την [ψηφοφορία] στις 24 Φεβρουαρίου στην επιτροπή και πιθανότατα θα πρέπει να ψηφίσουμε στην ολομέλεια στις 11 Μαρτίου… Έχουμε ένα ολόκληρο πακέτο πραγματικά καλών τροπολογιών και αυτό θα οριστικοποιηθεί την επόμενη Τρίτη», δήλωσε στο POLITICO.

Ο Λάνγκε, εξέδωσε την ακόλουθη δήλωση σχετικά με τη συμφωνία εμπορίου ΕΕ-ΗΠΑ.

«Μετά από συνάντηση των σκιωδών εισηγητών της επιτροπής (δηλ. των εκπροσώπων των πολιτικών ομάδων που είναι υπεύθυνοι για τις εργασίες σχετικά με τη νομοθεσία που συνδέεται με την εφαρμογή της συμφωνίας του Turnberry) το απόγευμα της Τετάρτης, ο Μπερντ Λάνγκε (Σοσιαλδημοκράτης, Γερμανία) δήλωσε: «Η πλειοψηφία των σκιωδών εισηγητών της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου αποφάσισε σήμερα να συνεχίσει τις εργασίες σχετικά με τις δύο νομοθετικές προτάσεις του Turnberry. Ως εκ τούτου, η ψηφοφορία θα μπορούσε ενδεχομένως να πραγματοποιηθεί κατά την επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου.

Advertisement

Τα μέλη της Επιτροπής Εμπορίου παραμένουν προσηλωμένα στην ταχεία προώθηση των εργασιών για τις δύο νομοθετικές προτάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι οι ΗΠΑ θα σέβονται την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Ένωσης και των κρατών μελών της και θα τηρούν τους όρους της συμφωνίας του Turnberry.

Σε αυτό το πνεύμα, συμφωνήσαμε επίσης να συμπεριλάβουμε μεταξύ των λόγων αναστολής των δασμολογικών προτιμήσεων που χορηγούνται βάσει των δύο νομοθετικών προτάσεων τις απειλές κατά των ουσιωδών συμφερόντων ασφάλειας της Ένωσης ή των κρατών μελών της, συμπεριλαμβανομένης της εδαφικής τους ακεραιότητας».

Ιστορικό

Advertisement

Τον Ιούλιο του 2025, η ΕΕ και οι ΗΠΑ κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με δασμολογικά και εμπορικά θέματα (συμφωνία του Turnberry). Τα θέματα αυτά περιγράφονται λεπτομερώς σε κοινή δήλωση του Αυγούστου 2025, με την οποία ανακοινώθηκε η συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-ΗΠΑ. Στη συνέχεια, η Επιτροπή δημοσίευσε δύο νομοθετικές προτάσεις με στόχο την εφαρμογή της συμφωνίας.

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου είναι υπεύθυνη για την προώθηση της νομοθεσίας στο Κοινοβούλιο και για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με τις κυβερνήσεις της ΕΕ σχετικά με την τελική μορφή των δασμών επί των εισαγωγών εμπορευμάτων από τις ΗΠΑ.

Advertisement