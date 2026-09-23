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Ο ίδιος υποστήριξε ότι τα Υψίπεδα του Γκολάν αποτελούν διεθνώς αναγνωρισμένο συριακό έδαφος και κανένας πρόεδρος δεν έχει το δικαίωμα να τα παραχωρήσει.

Ο Αλ-Σαράα ανέφερε ότι η Δαμασκός διεξάγει απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ, ζητώντας την επιστροφή στις γραμμές του 1974 ως προϋπόθεση για ειρήνη.

Ο Σύρος πρόεδρος σημείωσε ότι διατηρεί ιδιαίτερη σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προχώρησε στην άρση των κυρώσεων κατά της χώρας του.

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Ο πρόεδρος της Συρίας, Άχμεντ αλ-Σαράα, αποκάλυψε λεπτομέρειες από συνομιλία που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τα Υψίπεδα του Γκολάν, λέγοντας πως, αστειευόμενος, του πρότεινε να παραχωρηθεί στο Ισραήλ η πολιτεία του Νιου Τζέρσεϊ αντί για συριακά εδάφη που, όπως υποστήριξε, δεν του ανήκουν.

Οι δηλώσεις του αλ-Σαράα έγιναν σε συνεδρία διαλόγου που διοργάνωσε το Πρόγραμμα για τη Συρία του Ατλαντικού Συμβουλίου στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

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Syrian President Ahmed al-Sharaa:



When I visited President Trump at the White House, when he said the Golan Heights belongs to Israel, I made the joke, “Why don’t you give New Jersey to the Israelis? You don’t own the Golan Heights to give, but you own New Jersey.”



I believe… pic.twitter.com/bQQVnDCErI — Tabz (@TabzLIVE) September 23, 2026

Ο Σύρος πρόεδρος ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τάχθηκε στο πλευρό της Συρίας και προχώρησε σε μια «ιστορική» απόφαση για την άρση των κυρώσεων σε βάρος της χώρας, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι διατηρεί ιδιαίτερη σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Όπως αποκάλυψε, σε προηγούμενη συζήτησή του με τον Τραμπ για την απόφαση της Ουάσινγκτον να αναγνωρίσει την ισραηλινή κυριαρχία στα Υψίπεδα του Γκολάν, του πρότεινε χιουμοριστικά «να δοθεί στο Ισραήλ το Νιου Τζέρσεϊ αντ’ αυτού».

#President Ahmad al-Sharaa participated today in a meeting hosted by U.S. President #Donald #Trump with a number of #Arab and Muslim leaders, on the sidelines of the 81st session of the #UnitedNations General Assembly in #NewYork. pic.twitter.com/eqSLM9xAw3 — Qusay Noor (@QUSAY_NOOR_) September 22, 2026

Πέρα, ωστόσο, από το χιουμοριστικό σχόλιο, ο αλ-Σαράα υποστήριξε ότι τα Υψίπεδα του Γκολάν αποτελούν διεθνώς αναγνωρισμένο συριακό έδαφος και πως το καθεστώς τους δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Τόνισε, μάλιστα, ότι κανένας Σύρος ή Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει το δικαίωμα να τα παραχωρήσει.

Διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ

Ο αλ-Σαράα αποκάλυψε ακόμη ότι η Δαμασκός βρίσκεται εδώ και περίπου έναν χρόνο σε απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ. Όπως σημείωσε, οι διαπραγματεύσεις έχουν κατά διαστήματα φτάσει κοντά στην επίτευξη συμφωνίας, όμως το Ισραήλ υποχωρεί στα τελικά στάδια.

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A scene of President Trump shaking hands with Syrian President Ahmed al-Sharaa. pic.twitter.com/KVb8K77Ube — MOSCOW NEWS 🇷🇺 (@MOSCOW_EN) September 23, 2026

Ο ίδιος εξήγησε ότι βασική προτεραιότητα της Συρίας είναι η αποχώρηση του Ισραήλ από τα εδάφη που κατέλαβε μετά την πτώση του προηγούμενου καθεστώτος και η επιστροφή του στις γραμμές του 1974. Ακολούθως, σύμφωνα με τον αλ-Σαράα, θα μπορούσαν να προχωρήσουν οι δύο πλευρές σε ρυθμίσεις για ζητήματα ασφαλείας και, στη συνέχεια, να εξεταστεί το ενδεχόμενο μιας διαρκούς ειρηνευτικής συμφωνίας.

Με πληροφορίες από ilkha.com

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