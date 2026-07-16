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Ο Άλεκ Μπάλντουιν δημοσίευσε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να τιμήσει τη μνήμη του εκλιπόντος συναδέλφου του.

Το περιεχόμενο του βίντεο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς ο Μπάλντουιν εστίασε κυρίως στις δικές του αναμνήσεις και την καριέρα του.

Πολλοί χρήστες κατηγόρησαν τον ηθοποιό ότι μετέτρεψε το αφιέρωμα σε μια αναφορά στον εαυτό του, αγνοώντας τον Σαμ Νιλ.

Ο Μπάλντουιν αναφέρθηκε στον εκλιπόντα ηθοποιό μόνο στα τελευταία δευτερόλεπτα του τρίλεπτου βίντεο που ανήρτησε στο διαδίκτυο.

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Έντονες αντιδράσεις στα social media έχει προκαλέσει ο Άλεκ Μπάλντουιν, μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο-αφιερώματος στον Σαμ Νιλ, το οποίο, σύμφωνα με πολλούς χρήστες, επικεντρώθηκε περισσότερο στον ίδιο παρά στον εκλιπόντα ηθοποιό.

Η οικογένεια του Σαμ Νιλ ανακοίνωσε πως ο πρωταγωνιστής του «Jurassic Park» έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών, ενώ νοσηλευόταν σε νοσοκομείο του Σίδνεϊ, τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Όπως ανέφερε ο μάνατζέρ του, ο θάνατός του προήλθε από πνευμονία.

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Το βίντεο του Άλεκ Μπάλντουιν για τον Σαμ Νιλ

Λίγο μετά τη γνωστοποίηση της δυσάρεστης είδησης, ο Άλεκ Μπάλντουιν ανάρτησε στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram ένα βίντεο που είχε ο ίδιος καταγράψει, με τίτλο «Sam Neill».

Στην αρχή του βίντεο ο ηθοποιός ανέφερε: «Ήθελα απλώς να μπω για λίγο και να πω πόσο συγκλονίστηκα όταν έμαθα για τον θάνατο του Σαμ Νιλ». Ωστόσο, αντί να αφιερώσει τον περισσότερο χρόνο στη ζωή, την καριέρα και την παρακαταθήκη του Σαμ Νιλ, ο Μπάλντουιν ξεκίνησε να μιλά κυρίως για τις δικές του αναμνήσεις από την ταινία «Το Κυνήγι του Κόκκινου Οκτώβρη» και τη σημασία που είχε η συγκεκριμένη παραγωγή για τη δική του πορεία στον κινηματογράφο.

«Όταν γυρίζαμε το Κυνήγι του Κόκκινου Οκτώβρη το 1989, που κυκλοφόρησε το 1990, ήταν μάλλον η πρώτη πραγματικά μεγάλη ταινία στην οποία είχα έναν σημαντικό ρόλο. Είχα παίξει βέβαια στο “Εργαζόμενο Κορίτσι” και τον “Σκαθαροζούμη” και σε άλλες ταινίες, αλλά εκεί οι ρόλοι μου ήταν μικρότεροι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, το μεγαλύτερο μέρος του σχεδόν τρίλεπτου βίντεο αφιερώθηκε στις εμπειρίες του Μπάλντουιν από τα γυρίσματα της ταινίας, την οποία χαρακτήρισε «μία από τις πιο συναρπαστικές εμπειρίες» της καριέρας του. Παράλληλα, μίλησε με ιδιαίτερα θετικά λόγια για τον σκηνοθέτη Τζον ΜακΤίρναν, ενώ αναφέρθηκε και στη γνωριμία του με τον συγγραφέα Τομ Κλάνσι.

«Ήταν μια απίστευτη εμπειρία. Κάθε φορά που γύριζες για να παίξεις μια σκηνή, βρισκόσουν δίπλα σε έναν σπουδαίο ηθοποιό», είπε ο Μπάλντουιν, πριν συνεχίσει με περισσότερες αναμνήσεις από την ταινία και παραδεχτεί ότι πρόκειται για μία από τις ελάχιστες παραγωγές στις οποίες θυμάται ακόμη σχεδόν κάθε σκηνή.

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I think he remembered the purpose of the video in the last 15 secs — Heath (@LeastHesFunny_) July 14, 2026

Μόνο στα τελευταία δευτερόλεπτα του βίντεο ο Άλεκ Μπάλντουιν επέστρεψε στον αρχικό λόγο για τον οποίο το είχε δημιουργήσει, δηλαδή στον θάνατο του Σαμ Νιλ.

«Τέλος πάντων… Θεέ μου. Θεέ μου. Σαμ Νιλ. Όλη μου η αγάπη στην οικογένειά του. Όλη μου η αγάπη στην οικογένειά του. Ουάου. Αναπαύσου εν ειρήνη», είπε ο ηθοποιός στο κλείσιμο του βίντεο.

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Οι αντιδράσεις στα social media

Η επιλογή του Μπάλντουιν προκάλεσε κύμα επικρίσεων στα κοινωνικά δίκτυα, με αρκετούς χρήστες να τον κατηγορούν ότι μετέτρεψε ένα αφιέρωμα στον Σαμ Νιλ σε μια αναφορά στη δική του καριέρα. «Είναι κλασικός Μπάλντουιν, τα κάνει όλα να περιστρέφονται γύρω από τον εαυτό του, ακόμη κι όταν ο σκοπός είναι να τιμήσει έναν θρυλικό συμπρωταγωνιστή», έγραψε ένας χρήστης.

Ένας άλλος σχολίασε: «Ξέχασε για ποιον υποτίθεται ότι μιλούσε; Δεν είχε απολύτως τίποτα να πει για τον Σαμ», ενώ κάποιος ακόμη ανέφερε με χιούμορ: «Νομίζω ότι θυμήθηκε τον σκοπό του βίντεο μόνο στα τελευταία 15 δευτερόλεπτα».

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Άλλοι χρήστες πάντως προσπάθησαν να υπερασπιστούν τον ηθοποιό, σημειώνοντας ότι «ο καθένας πενθεί με τον δικό του τρόπο», ενώ ειρωνικά σχολίασαν: «Ο Άλεκ Μπάλντουιν επιλέγει να αυτοδιαφημίζεται με μετριοφροσύνη».