Ο βραβευμένος με Emmy ηθοποιός Άλεκ Μπάλντουιν τράκαρε το Range Rover του πάνω σε ένα δέντρο, καθώς οδηγούσε τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου στα Χάμπτονς των Ηνωμένων Πολιτειών μαζί με τον αδελφό του.

Λίγα χρόνια μετά από το μοιραίο ατύχημα στα γυρίσματα της ταινίας «Rust» το 2021, ο Μπάλντουιν μπήκε σε νέους μπελάδες. Τότε, είχε πυροβολήσει κατά λάθος με ένα όπλο το οποίο υποτίθεται πως ήταν άσφαιρο, σκοτώνοντας τη διευθύντρια φωτογραφίας Χαλίνα Χάτσινς και τραυματίζοντας τον σκηνοθέτη Τζόελ Σόουζα.

Advertisement

Advertisement

Ο Μπάλντουιν κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, αλλά οι κατηγορίες αποσύρθηκαν προσωρινά και η υπόθεση επανεξετάζεται.

Τώρα, ο φακός απαθανάτισε τον 67χρονο Μπάλντουιν να δείχνει ατημέλητος και εκνευρισμένος, καθώς μιλούσε στο τηλέφωνο και στεκόταν με τα χέρια στις τσέπες στο σημείο όπου έλαβε χώρα το ατύχημα.

Το αυτοκίνητό του, ένα λευκό Range Rover, υπέστη σοβαρές ζημιές στο μπροστινό μέρος, αφού προσέκρουσε μετωπικά σε δέντρο στην άκρη της Montauk Highway στο Αντολικό Χάμπτον, όπου ο ηθοποιός διαθέτει πολυτελή εξοχική κατοικία. Η αστυνομία έφτασε άμεσα στο σημείο και βοήθησε τον Μπάλντουιν και τον αδελφό του να καταφύγουν από τη δυνατή βροχή.

Ο Μπάλντουιν βρισκόταν στην περιοχή λόγω του Hamptons International Film Festival, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 13 Οκτωβρίου. Ο ίδιος είναι αποτελεί μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του φεστιβάλ.

«Ήταν εκεί όλη την εβδομάδα, παρακολούθησε ταινίες και συντόνιζε συζητήσεις», ανέφερε πηγή στη Page Six. Στη συνέχεια, ο Μπάλντουιν αναφέρθηκε στο ατύχημα με ένα βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, αποκαλύπτοντας ότι το Range Rover που κατέστρεψε ανήκε στην σύζυγό του, Χιλάρια.

Advertisement

It’s Never His Fault: "It was the biggest garbage truck I've ever seen to avoid hitting him, I hit a tree. I hit a big fat tree.” We’ve seen this song and dance before. It’s never Alec Baldwin’s fault. Until a video shows it is! He didn’t dodge danger. He caused it! pic.twitter.com/1H2ltndRWe — John Cremeans (@JohnCremeansX) October 14, 2025

Στο βίντεο, φορώντας τα ίδια ρούχα με τη στιγμή του ατυχήματος, έδωσε μια μακροσκελή και κάπως όχι και τόσο συγκεκριμένη εξήγηση για το τι συνέβη, ρίχνοντας την ευθύνη σε ένα απορριμματοφόρο «μεγέθους φάλαινας», όπως το ονόμασε χαρακτηριστικά, το οποίο του έκλεισε τον δρόμο.

«Για να το αποφύγω, χτύπησα ένα δέντρο και διέλυσα το αυτοκίνητό μου, το αυτοκίνητο της γυναίκας μου. Το κατέστρεψα. Νιώθω άσχημα γι’ αυτό. Αλλά όλα είναι εντάξει, εγώ είμαι καλά και ο αδελφός μου επίσης», είπε ο ηθοποιός.

Advertisement

Ο Μπάλντουιν δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τις αρχές που έσπευσαν στο σημείο, αναφέροντας ειδικά έναν αξιωματικό με το όνομα Gerken από το Αστυνομικό Τμήμα του Ανατολικού Χάμπτον.

Με πληροφορίες από The New York Post

Advertisement