Περίπου 3.700 άνθρωποι παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα από την σφοδρή αμμοθύελλα που σάρωσε τα κεντρικά και νότια του Ιράκ μετατρέποντας ολόκληρες περιοχές σε ένα δυστοπικό, αφιλόξενο τοπίο.

Σε φωτογραφίες και βίντεο από τις περιοχές του πλήττονται δείχνουν τα πάντα καλυμμένα από μια πυκνή πορτοκαλί ομίχλη, με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν διακοπές ρεύματος και αναστολές πτήσεων ενώ τα αεροδρόμια στις επαρχίες Νατζάφ και Μπάσρα έκλεισαν. Η δε ορατότητα μειώθηκε περίπου 1χλμ.

Οι αμμοθύελλες είναι συχνές στο Ιράκ, αλλά ορισμένοι ειδικοί εκτιμούν η αύξηση της συχνότητας εμφάνισής τους σχετίζεται με την κλιματική κρίση.

Πολλοί πεζοί, οδηγοί δίκυκλων και αστυνομικοί φορούσαν μάσκες για να προστατευτούν από τη σκόνη ενώ προσωπικό των υπηρεσιών παροχής άμεσης βοήθειας ήταν σε πολλά σημεία των περιοχών που επλήγησαν για να βοηθούν όσους εμφάνιζαν δυσκολία στην αναπνοή.

Arizona knows sand storms but nothing like!



In Iraq, 1,500 people were evacuated to hospitals after reporting suffocation due to a powerful sandstorm that turned entire areas orange. pic.twitter.com/ONhOwU7P0p