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Το ζευγάρι παρακολούθησε την εκδήλωση Person of the Year της Latin Recording Academy στις 11 Νοεμβρίου.

Η ηθοποιός εντυπωσίασε τους παρευρισκόμενους επιλέγοντας ένα τολμηρό μαύρο φόρεμα με διαφανείς λεπτομέρειες από δαντέλα για την εμφάνισή της.

Οι φήμες για τη σχέση τους ξεκίνησαν το καλοκαίρι, ενώ πρόσφατα απαθανατίστηκαν μαζί και κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι.

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Η 38χρονη Ana de Armas πραγματοποίησε μια εμφάνιση που άφησε τους πάντες άφωνους, στο ντεμπούτο της στο κόκκινο χαλί με τον φημολογούμενο σύντροφό της, τον 37χρονο Beto Montenegro.

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Knives Out» και πρώην «Bond Girl» έφτασε πιασμένη χέρι-χέρι με τον μουσικό σύντροφό της στην εκδήλωση «Person of the Year» της Latin Recording Academy, στις 11 Νοεμβρίου. Η Ana de Armas πόζαρε για φωτογραφίες στην εκδήλωση –που ήταν γεμάτη αστέρες και πραγματοποιήθηκε στο Λας Βέγκας– φορώντας ένα τολμηρό, μικρό μαύρο φόρεμα, το οποίο αγκάλιαζε το σώμα της και τόνιζε τη μέση της.

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Το «naked dress» (φόρεμα σε στυλ «γυμνού») της Ana άφηνε ακάλυπτους τους ώμους και διέθετε μια φούστα από διαφανή δαντέλα, η οποία έπεφτε μέχρι τα πόδια της, καλύπτοντας τα μαύρα γοβάκια της με μυτερή μύτη.

Η Ana de Armas και ο Beto Montenegro από τους Rawayana παρακολουθούν την τελετή του Latin Recording Academy Person of the Year 2026 που τιμά τον Daddy Yankee στο Λας Βέγκας, Νεβάδα, ΗΠΑ, 11 Νοεμβρίου 2026. REUTERS/Caroline Brehman

Η ηθοποιός Ana de Armas έλαμπε καθώς αντάλλαζε βλέμματα στο κόκκινο χαλί με τον Beto, τον frontman του συγκροτήματος Rawayana —το οποίο έχει βραβευτεί με Grammy—, ο οποίος έδειχνε κομψός φορώντας ένα κοστούμι σε φαρδιά γραμμή και γραβάτα.

🖤 Ana de Armas demuestra que lo suyo con Beto Montenegro va en serio. La actriz ha acudido a la gala ‘Persona del Año 2026’ junto al cantante de Rawayana 🎤 con un espectacular look negro de corsé y falda transparente de encaje. (📹: @holausa ) Todos los detalles aquí 👉https://t.co/I0IgQlPtGJ #anadearmas #betomontenegro #personadelaño2026 — Revista ¡HOLA! (@hola) November 12, 2026

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Ana de Armas και του Beto Montenegro





Η Ana πραγματοποίησε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση με τον Beto τον περασμένο μήνα, κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού.

Το ζευγάρι παρακολούθησε την επίδειξη γυναικείας μόδας του οίκου Louis Vuitton για τη σεζόν άνοιξη/καλοκαίρι 2027 και απαθανατίστηκε να περπατά χέρι-χέρι στους δρόμους του Παρισιού.

Οι φήμες ότι η Ana de Armas διατηρεί σχέση με τον Βενεζουελανό τραγουδιστή ξεκίνησαν το καλοκαίρι. Σε φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν από το HOLA! —αδελφό περιοδικό του HELLO!—, το ζευγάρι φάνηκε να επιβεβαιώνει το ειδύλλιό του τον Αύγουστο, καθώς απαθανατίστηκαν να ανταλλάσσουν ένα φιλί δίπλα στη θάλασσα, κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στην Ισπανία.

Η Ana και ο Beto εθεάθησαν να περπατούν χέρι-χέρι στη Φορμεντέρα, δείχνοντας χαλαροί και απολαμβάνοντας τις διακοπές τους.