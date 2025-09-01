Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μαζί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι - Φωτογραφία Αρχείου

Το αεροπλάνο στο οποίο επέβαινε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χθες (31/8) χρειάστηκε να προβεί σε αναγκαστική προσγείωση, καθώς απενεργοποιήθηκαν οι υπηρεσίες πλοήγησης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο επικαλείται τρεις αξιωματικούς που είναι εξοικειωμένοι με το θέμα, υπάρχουν βάσιμες υποψίες για «ρωσική παρεμβολή», η οποία απενεργοποίησε τις υπηρεσίες πλοήγησης σε ένα βουλγαρικό αεροδρόμιο.

Η πρόεδρος της Κομισιόν ξεκίνησε περιοδεία την Παρασκευή στα αποκαλούμενα κράτη «πρώτης γραμμής», εκφράζοντας για μια ακόμη φορά τις θέσεις της Ευρώπης κατά της ρωσικής επιθετικότητας.

Επισκέφθηκε χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, καθώς και τη Βουλγαρία, στο πλαίσιο μιας ευρείας διπλωματικής εκστρατείας της Ε.Ε για την ασφάλεια και την άμυνά της, μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Όπως αναφέρεται στον εν λόγω δημοσίευμα των FT, το αεροσκάφος που μετέφερε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσγειώθηκε αναγκαστικά στο Πλόβντιβ, χρησιμοποιώντας χάρτες, καθώς επηρεάστηκε η λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων.

Πηγή: Financial Times