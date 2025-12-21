Ο πασίγνωστος αστρολόγος του 16ου αιώνα Michel de Nostredame, γνωστός ως Νοστράδαμος, φέρεται να είχε προβλέψει ανησυχητικά παγκόσμια γεγονότα για το έτος 2026, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών αναταραχών αλλά και μια νέα σύγκρουσης μεταξύ Ανατολής και Δύσης, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail.

Ωστόσο, δεν είναι όλες οι προβλέψεις για το νέο έτος ζοφερές, καθώς ορισμένες προβλέψεις του Γάλλου φιλόσοφου υπονοούν επίσης μια πιθανή περίοδο αναγέννησης και μια νέα προσέγγιση του κόσμου.

Ο Νοστράδαμος, του οποίου το βιβλίο «Les Propheties» (σ.σ “Οι Προφητείες”) εκδόθηκε το 1555, λέγεται ότι προέβλεψε σημαντικά παγκόσμια γεγονότα, όπως την 11η Σεπτεμβρίου, τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα, τις ατομικές βόμβες στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι και, πιο πρόσφατα, την εξάπλωση του Covid-19. Το κείμενό του, που περιλαμβάνει 942 προφητείες σε μορφή ποιημάτων, είναι γραμμένο σε ένα μείγμα ασαφών λατινικών φράσεων και παλαιάς γαλλικής γλώσσας, γεγονός που το καθιστά δύσκολο να αποκρυπτογραφηθεί.

Όπως γίνεται κάθε νέο έτος, νέες ερμηνείες των προφητειών του Νοστράδαμου επαναφέρουν στο προσκήνιο ερωτήματα και ανησυχίες για το άμεσο μέλλον. Οι αναφορές για το 2026 περιλαμβάνουν σενάρια που κάνουν λόγο για περιβαλλοντικές καταστροφές, οικονομικές αναταράξεις, καθώς και για την ανάδυση μιας νέας παγκόσμιας τάξης πραγμάτων και της τεχνητής νοημοσύνης.

Η άνοδος του «μεγάλου σμήνους μελισσών»



Ένα από τα αποσπάσματα του Νοστράδαμου, με την ένδειξη I:26, αναφέρει: «Το μεγάλο σμήνος μελισσών θα αναδυθεί… τη νύχτα η ενέδρα…». Πολλοί πιστεύουν ότι οι μέλισσες συμβολίζουν ισχυρές προσωπικότητες, όπως ο Ντόναλντ Τραμπ ή ο Βλαντίμιρ Πούτιν, οι οποίοι θα μπορούσαν να πετύχουν σημαντικές νίκες το επόμενο έτος. Αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να αναφέρεται στη συμφωνία του Τραμπ για τη Γάζα ή στην πιθανή νίκη της Ρωσίας επί της Ουκρανίας.

«Τα πάντα θα πλημμυρίσουν με αίμα»: Πόλεμος στην καρδιά της Ευρώπης

Ένας άλλος στίχος, γραμμένος στην γαλλική γλώσσα, αναφέρει: «Λόγω της εύνοιας που θα δείξει η πόλη… το Τιτσίνο θα πλημμυρίσει με αίμα…». Το Τιτσίνο, η νοτιότερη περιοχή της Ελβετίας, είναι γνωστό για τα δάση, τις λίμνες και τους παγετώνες του. Αν και η ακριβής σημασία αυτού του στίχου με συγκεκριμένη γεωγραφική αναφορά δεν είναι σαφής, ορισμένες θεωρίες υποδηλώνουν ότι ο Νοστράδαμος υπαινίσσεται μια νέα ευρωπαϊκή σύγκρουση, πιθανώς μεταξύ γειτόνων, καθώς το Τιτσίνο συνορεύει με τη βόρεια Ιταλία.

Και δυστυχώς υπάρχουν περισσότερες προβλέψεις για πόλεμο και πιθανή μάχη μεταξύ Ανατολής και Δύσης.

Το ίδιο θα μπορούσε να ισχύει και για το τετράστιχο: «Επτά μήνες μεγάλος πόλεμος, άνθρωποι νεκροί από το κακό / Ρουέν, Εβρέ, ο βασιλιάς δεν θα αποτύχει», το οποίο πολλοί έχουν ερμηνεύσει ως μια άλλη σύγκρουση υπό την ηγεσία δύο πεισματάρων ηγετών που πιστεύουν ότι δεν μπορούν να αποτύχουν σε τίποτα. Αυτό ενδεχομένως να σχετίζεται με τον ηγέτη της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος εξακολουθεί να αναζητά υποστήριξη για να απωθήσει τη Ρωσία, ή με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει ονομαστεί «Βασιλιάς Ντόναλντ».

Ο Άρης κυβερνά την πορεία του ανάμεσα στα αστέρια



Ο αστρολόγος έγραψε επίσης: «Όταν ο Άρης κυβερνά την πορεία του ανάμεσα στα αστέρια, ανθρώπινο αίμα θα ραντίσει το ιερό. Τρεις φωτιές θα ξεσπάσουν από την ανατολική πλευρά, ενώ η Δύση θα χάσει το φως της στη σιωπή». Καθώς ο Άρης είναι ο αρχαίος θεός του πολέμου, αυτή η πρόβλεψη υποδηλώνει ότι το 2026 θα είναι μια άλλη χρονιά γεμάτη συγκρούσεις, με πολύ πόνο και μια πιθανή μάχη μεταξύ της Δυτικής Ευρώπης και της Ασίας.

Η άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης και η απώλεια του «φωτός στη σιωπή» από τη Δύση



Κάποιοι πιστεύουν ότι η πρόβλεψη του Νοστράδαμου για την απώλεια του «φωτός στη σιωπή» από τη Δύση μπορεί να συνδέεται με την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης σε χώρες όπως η Κίνα και η Ιαπωνία. Καθώς αυτές οι χώρες βελτιώνουν την τεχνητή νοημοσύνη, αυξάνονται οι φόβοι ότι τα ρομπότ μπορεί να αντικαταστήσουν τις θέσεις εργασίας, οδηγώντας ενδεχομένως σε οικονομικές προκλήσεις στη Δύση.

Παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις, ο Νοστράδαμος τελείωσε τις προφητείες του για το 2026 με μια θετική νότα, γράφοντας: «Οι σκιές θα πέσουν, αλλά ο άνθρωπος του φωτός θα αναδυθεί. Και τα αστέρια θα καθοδηγήσουν όσους κοιτάζουν μέσα τους». Αυτό υποδηλώνει ότι μετά τις κρίσεις του πολέμου και της φωτιάς, θα μπορούσε να ακολουθήσει μια περίοδος αναγέννησης και ένας νέος ηγέτης ή μια νέα προσέγγιση στον κόσμο, που ενδεχομένως θα περιλαμβάνει μια αλλαγμένη παγκόσμια τάξη ή μια στροφή μακριά από την τεχνολογία και προς μεγαλύτερη ανθρώπινη σύνδεση.

