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Ο ίδιος συγκέντρωσε οικονομική στήριξη μέσω διαδικτυακής καμπάνιας και επέλεξε κλινική κοντά στον τόπο κατοικίας του για την πραγματοποίηση της επέμβασης.

Η μικροφαλλία αποτελεί μια εξαιρετικά σπάνια συγγενή πάθηση που εμφανίζεται περίπου στο 0,6% του ανδρικού πληθυσμού σύμφωνα με ιατρικές μελέτες.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πολλοί άνδρες ανησυχούν αδικαιολόγητα για το μέγεθος του πέους τους, επηρεαζόμενοι συχνά από λανθασμένα πρότυπα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η δημόσια συζήτηση για την περίπτωση αναδεικνύει τη διάκριση μεταξύ πραγματικών ιατρικών παθήσεων και της αβάσιμης ανησυχίας για το φυσιολογικό μέγεθος.

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Ένας 38χρονος Αμερικανός, ο οποίος υποστηρίζει ότι έχει το μικρότερο πέος στον κόσμο, ανακοίνωσε ότι προγραμματίζει να υποβληθεί σε επέμβαση αύξησης του μεγέθους του, έπειτα από τη μεγάλη δημοσιότητα που έλαβε η προσωπική του ιστορία και την οικονομική στήριξη που συγκέντρωσε από πολίτες.

Ο Μάικλ Φίλιπς αναφέρει ότι πάσχει από μικροφαλλία, μια σπάνια συγγενή πάθηση, και ότι το πέος του έχει μήκος περίπου 0,97 εκατοστά ακόμη και σε πλήρη στύση. Όπως έχει δηλώσει, το πρόβλημα δεν είναι μόνο αισθητικό ή ψυχολογικό, αλλά κυρίως λειτουργικό, καθώς αντιμετωπίζει δυσκολίες στην ούρηση και προβλήματα καθημερινής υγιεινής που επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής του.

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Η ιστορία του έγινε γνωστή διεθνώς όταν εμφανίστηκε σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ενώ στη συνέχεια ξεκίνησε διαδικτυακή καμπάνια συγκέντρωσης χρημάτων για την επέμβαση. Η δημοσιότητα ήταν τόσο μεγάλη, ώστε ακόμη και γνωστός πλαστικός χειρουργός από το Μπέβερλι Χιλς προσφέρθηκε να πραγματοποιήσει δωρεάν την επέμβαση. Τελικά, ο ίδιος επέλεξε να χειρουργηθεί σε κλινική που βρίσκεται πιο κοντά στον τόπο κατοικίας του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επέμβαση θα στοχεύσει κυρίως στην αύξηση της περιφέρειας του πέους, ώστε να βελτιωθούν ορισμένα από τα ουρολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, χωρίς να υπόσχεται πλήρη αποκατάσταση.

Πόσο συχνή είναι η μικροφαλλία;

Οι ουρολόγοι επισημαίνουν ότι η μικροφαλλία αποτελεί εξαιρετικά σπάνια ιατρική κατάσταση. Οι περισσότερες διεθνείς επιστημονικές μελέτες υπολογίζουν ότι εμφανίζεται περίπου στο 0,6% των ανδρών, δηλαδή σε περίπου 6 στους 1.000. Πρόκειται για διάγνωση που τίθεται με αυστηρά ιατρικά κριτήρια και όχι απλώς επειδή κάποιος θεωρεί ότι έχει μικρότερο από τον μέσο όρο μέγεθος.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν επίσης ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανδρών ανησυχεί άδικα για το μέγεθος του πέους του, καθώς οι μετρήσεις δείχνουν ότι οι περισσότεροι βρίσκονται εντός των φυσιολογικών ορίων. Η λανθασμένη εικόνα που δημιουργούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η βιομηχανία του πορνογραφικού θεάματος συχνά ενισχύουν αυτή την ανασφάλεια.

Η περίπτωση του Μάικλ Φίλιπς άνοιξε ξανά τη δημόσια συζήτηση γύρω από μια σπάνια πάθηση, υπενθυμίζοντας ότι πίσω από τίτλους που εύκολα γίνονται viral μπορεί να κρύβονται πραγματικά προβλήματα υγείας, τα οποία επηρεάζουν τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική ζωή των ανθρώπων.