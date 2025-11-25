Με τα πρότυπα ομορφιάς να αλλάζουν και να γίνονται πιο δεκτικά σε διαφορετικές μορφές, κανείς μας δεν θα έπρεπε να νιώθει ότι δεν μπορεί να εκφράσει τον εαυτό του λόγω διαφορετικών χαρακτηριστικών.

Η ομορφιά άλλωστε είναι υποκειμενική και όλοι είμαστε όμορφοι με τον δικό μας μοναδικό τρόπο.

Advertisement

Advertisement

Μπορεί τα πρότυπα να δημιουργήθηκαν απο έμας, αλλά έχει έρθει η στιγμή να «σπάσουν» από την την ποικιλομορφία των δισεκατομμυρίων ανθρώπων που συνυπάρχουν στην γη.

Η νικήτρια του φετινού Great British Bake Off, Τζάσμιν Μίτσελ από το Εδιμβούργο, «σπάει» τα πρότυπα ομορφιάς και αποκαλύπτει ότι το να ζει με αλωπεκία «άλλαξε την αντίληψή της για την ομορφιά».

Σύμφωνα με άρθρο του bbc η Τζάσμιν Μίτσελ, 23 ετών από το Εδιμβούργο, αναδείχθηκε νικήτρια της 16ης σεζόν του Great British Bake Off, καταφέρνοντας να ξεχωρίσει ανάμεσα στους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους και να αφήσει πίσω της τον Τομ Άρντεν και τον Άαρον Μάουντφορντ–Μάιλς.

Τι είναι η αλωπεκία;

Άρθρο του health direct Australia αναφέρει πως η αλωπεκία είναι ο ιατρικός όρος για την τριχόπτωση. Εμφανίζεται σε πολλές μορφές: Κάποιες προκαλούν απώλεια τριχών σε ένα μόνο σημείο, ενώ άλλες επηρεάζουν πολλά σημεία στο κεφάλι, στο πρόσωπο ή στο σώμα.

Βασικοί τύποι αλωπεκίας

Ανδρογενετική αλωπεκία

Advertisement

Περιλαμβάνει την ανδρικού και γυναικείου τύπου τριχόπτωση.

Είναι συνήθως κληρονομική.

Προκαλείται από την ευαισθησία των θυλάκων της τρίχας στα ανδρογόνα (ανδρικές ορμόνες).

Τα επίπεδα ορμονών είναι συνήθως φυσιολογικά οι θύλακες απλώς αντιδρούν πιο έντονα.



Alopecia areata

Πρόκειται για αυτοάνοση νόσο όπου το ανοσοποιητικό επιτίθεται στους θύλακες της τρίχας.

Οι ακριβείς αιτίες δεν είναι γνωστές, αλλά πιθανόν εμπλέκονται γονίδια και περιβαλλοντικοί παράγοντες.

Σε ορισμένους ανθρώπους μπορεί να πυροδοτηθεί από έντονο στρες ή άγχος.



Telogen effluvium

Advertisement

Είναι προσωρινή τριχόπτωση που εμφανίζεται όταν ένας έντονος «σοκ παράγοντας» προκαλεί διακοπή της φυσιολογικής ανάπτυξης της τρίχας.

Η τριχόπτωση συνήθως γίνεται αισθητή μερικούς μήνες μετά το γεγονός.

Προκαλεί αραίωση ή προσωρινές φαλάκρες.

Τι προκαλεί την αλωπεκία;

Η τριχόπτωση μπορεί να προκληθεί από:

Advertisement

Κληρονομικούς παράγοντες

Ιατρικές παθήσεις

Ορμονικές αλλαγές

Advertisement

Περιβαλλοντικούς ή ψυχολογικούς παράγοντες

Advertisement

Άλλες πιθανές αιτίες τριχόπτωσης

Φάρμακα, π.χ. θεραπείες καρκίνου

Λοιμώξεις όπως η τίνη

Advertisement

Δερματολογικές παθήσεις όπως η ψωρίαση

Τριχοτιλλομανία (ψυχαναγκαστικό τράβηγμα των μαλλιών)

Χημικά, βαφές, υπερβολική θερμότητα

Πολύ σφιχτά χτενίσματα που προκαλούν traction alopecia



Στο άρθρο του bbc η Τζάσμιν αναφέρει πως ζει με αλωπεκία από τα 12 της χρόνια και όπως έχει εξομολογηθεί, η πάθηση αυτή μετέβαλε ριζικά την αυτοεικόνα και τη σχέση της με την ομορφιά.

Κατά την εφηβεία της άρχισε να χάνει προοδευτικά τα μαλλιά της, γεγονός που την οδήγησε να φορέσει περούκα. Παρότι για λίγο διάστημα τα μαλλιά της επανήλθαν, η τριχόπτωση επέστρεψε και μέχρι πριν από τρία χρόνια δεν έβγαινε από το σπίτι χωρίς να καλύπτει το κεφάλι της.

«Αν μου έλεγε κάποιος πριν από τρία χρόνια ότι θα κυκλοφορούσα χωρίς περούκα, θα γελούσα», παραδέχεται στο bbc. Η απόφαση να σταματήσει να την φορά δεν ήταν εύκολη· ωστόσο σήμερα τη βιώνει ως ένα βήμα αυθεντικότητας και συμφιλίωσης με τον εαυτό της.

Όπως λέει, η εμπειρία της άλλαξε ουσιαστικά την αντίληψή της για το τι σημαίνει να είσαι όμορφος: «Το να είσαι ο εαυτός σου, όπως ακριβώς δημιουργήθηκες, είναι πολύ πιο όμορφο από το να προσπαθείς να μοιάσεις με όλους τους άλλους».

Στο Bake Off, η Τζάσμιν πέτυχε εντυπωσιακά αποτελέσματα: κέρδισε πέντε φορές τον τίτλο “Star Baker” και απέσπασε δύο χειραψίες από τον master baker Πολ Χόλιγουντ κάτι που ελάχιστοι έχουν καταφέρει. Παράλληλα, ενώ σπουδάζει ιατρική στο Λονδίνο, αναφέρει συχνά ότι η Σκωτία και τα Highlands αποτελούν σταθερή πηγή έμπνευσης και βαθιάς προσωπικής ταυτότητας.

Στον τελικό δημιούργησε μια «παράλογα μακριά τούρτα» 1,2 μέτρων μέσα σε μόλις τέσσερις ώρες και τριάντα λεπτά. Μετά το τέλος των γυρισμάτων αποκάλυψε στο BBC Radio Scotland πως δεν έχει ξαναψήσει: «Έψησα τόσο πολύ εκείνες τις δέκα εβδομάδες, που μου φτάνει για μια ζωή», είπε χαμογελώντας.

Σε άρθρο του Mount Sinai, τονίζεται ότι η αλωπεκία δεν επηρεάζει μόνο την εμφάνιση, αλλά έχει και σημαντικές ψυχολογικές συνέπειες.

Η δρ. Έμμα Γκούτμαν εξηγεί στο ίδιο άρθρο ότι τα άτομα με αλωπεκία συχνά βιώνουν άγχος, ντροπή και μειωμένη αυτοπεποίθηση, και ότι η ψυχική φροντίδα είναι εξίσου σημαντική με την ιατρική αντιμετώπιση.

Μεταξύ των στρατηγικών που προτείνονται είναι η διαχείριση του στρες, η σωματική φροντίδα, η ενημέρωση για νέες θεραπείες και η ανάπτυξη θετικών στρατηγικών σκέψης, που βοηθούν στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης.

Το άρθρο υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της κοινωνικής υποστήριξης. Η σύνδεση με άλλους που αντιμετωπίζουν αλωπεκία μέσω ομάδων, online κοινοτήτων ή φίλων μπορεί να προσφέρει μεγάλη ανακούφιση και να μειώσει την αίσθηση απομόνωσης.

Μέσα από την αλληλεπίδραση αυτή, τα άτομα συχνά ξαναχτίζουν την αυτοεικόνα τους και επαναπροσδιορίζουν την έννοια της ομορφιάς: η αποδοχή της εικόνας χωρίς μαλλιά μπορεί να γίνει πηγή δύναμης και αυτοεκτίμησης.

Επιπλέον, η ενεργή συμμετοχή σε δραστηριότητες που ενισχύουν την αυτοέκφραση όπως η τέχνη, ο αθλητισμός ή ακόμα και η μόδα μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να δουν τον εαυτό τους με πιο θετικό και ολοκληρωμένο τρόπο.

Με πληροφορίες από bbc.com, healthdirect.gov και health.mountsinai.org