Τα οφέλη του χρυσού στο δέρμα

Στο διαρκώς εξελισσόμενο κόσμο της ομορφιάς και της περιποίησης του δέρματος, όπου αναδύονται συνεχώς νέες τάσεις και καινοτομίες, μια θεραπεία κατάφερε να γίνει σύμβολο λάμψης και αναζωογόνησης: η περιποίηση προσώπου με πραγματικό χρυσό! Αυτός ο θησαυρός έχει χρησιμοποιηθεί για αιώνες από τους βασιλείς ως ελιξίριο ομορφιάς και κατά της γήρανσης.

Ο χρυσός ήταν ένα από τα πιο περιζήτητα ορυκτά των αρχαίων Αιγυπτίων και αναφέρονταν σε αυτόν ως «τη σάρκα των θεών». Οι βασίλισσες Κλεοπάτρα και η Νεφερτίτη ήταν γνωστές για τις μάσκες από χρυσό κατά τη διάρκεια του ύπνου για να διατηρήσουν μια όμορφη και νεανική επιδερμίδα.

Με την αδιαμφισβήτητη φήμη του για την επίτευξη αξιοσημείωτων αποτελεσμάτων, αυτή η περιποίηση προσώπου και σώματος αποτελεί μια απ’ τις πιο δυνατές και δημοφιλείς θεραπείες σε πολυτελή ινστιτούτα και σπα.

Ποιοί είναι οι τύποι χρυσού που χρησιμοποιούνται στην περιποίηση της επιδερμίδας;

Οι κύριοι τύποι χρυσού που χρησιμοποιούνται στην περιποίηση της επιδερμίδας είναι ο χρυσός 24 καρατίων, η πιο καθαρή μορφή, συχνά σε νιφάδες ή φύλλα για μάσκες, και ο κολλοειδής χρυσός, μικροσκοπικά σωματίδια αιωρούμενα σε υγρό, που μερικές φορές ονομάζονται νανοχρυσός. Άλλοι τύποι χρυσού είναι συνήθως κράματα που περιέχουν άλλα μέταλλα και δεν χρησιμοποιούνται συνήθως για τις καθαρές τους ιδιότητες στην περιποίηση της επιδερμίδας.

Χρυσός 24 καρατίων

Σύνθεση: 100% καθαρός χρυσός, ή πολύ κοντά σε αυτόν, που δεν περιέχει άλλα μέταλλα όπως χαλκό ή ασήμι.

Μορφή: Συχνά σε λεπτά φύλλα ή νιφάδες που χρησιμοποιούνται σε μάσκες και θεραπείες υψηλής ποιότητας, ή ως μικρά σωματίδια σε ορούς και ενυδατικές κρέμες.

Χρήση: Συνήθως εφαρμόζεται στο δέρμα ως μέρος ενός προϊόντος ή απευθείας, όπως μια μάσκα.

Κολοειδής χρυσός και Νανοχρυσός

Σύνθεση: Μικροσκοπικά σωματίδια χρυσού αιωρούμενα σε υγρό.

Μορφή: Αιωρείται σε ορούς, κρέμες και ενυδατικές κρέμες.

Οφέλη: Παρόμοιο με τον χρυσό 24 καρατίων, αλλά τα μικρότερα σωματίδια προορίζονται για ευκολότερη απορρόφηση από το δέρμα.

Χρήση: Ενσωματώνεται σε προϊόντα που δεν ξεπλένονται, όπως ορούς, ενυδατικές κρέμες και κρέμες ματιών.

Είναι ασφαλής ο χρυσός στα προϊόντα περιποίησης δέρματος;

Τα μεταλλικά σωματίδια χρυσού είναι σταθερά, μη τοξικά και βιοσυμβατά με το ανθρώπινο σώμα χωρίς να προκαλούν, συνήθως, ερεθισμό ή ερυθρότητα στο δέρμα. Επιπλέον, ο χρυσός έχει τη δυνατότητα να καταπολεμά τα βακτήρια στην επιφάνεια του δέρματος, επομένως είναι ασφαλής για χρήση στο ανθρώπινο δέρμα και ιδανικός για χρήση σε καλλυντικά προϊόντα. Είναι καλύτερο να κάνετε μια δοκιμή στο δέρμα σας για να διαπιστώσετε πιθανή αντίδραση. Αλλά για τους περισσότερους καταναλωτές είναι εξαιρετικά ασφαλές και αποτελεσματικό.

Τα οφέλη του χρυσού στο δέρμα

Αντιγήρανση: Με το χρόνο η παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης τείνει να επιβραδύνεται και οδηγεί σταδιακά σε όλο και πιο ορατά σημάδια γήρανσης, όπως χαλάρωση, ξηρότητα, λεπτές γραμμές και ρυτίδες. Ο χρυσός 24Κ, όχι μόνο μπορεί να μειώσει την αποικοδόμηση των δομικών αυτών πρωτεϊνών, αλλά και να αποκαταστήσει τη σφριγηλότητα του δέρματος στους ιστούς, ενεργοποιώντας τους ινοβλάστες με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ελαστικότητας του δέρματος και τη λείανση των λεπτών γραμμών και των ρυτίδων.

Λάμψη: Τα σωματίδια χρυσού έχουν την ιδιότητα να προσδίδουν λάμψη στο δέρμα, αντανακλώντας το φως και επομένως να κάνουν το δέρμα να φαίνεται πιο φωτεινό. Ο χρυσός, επίσης, βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος, εξισορροπεί τον τόνο της επιδερμίδας, μειώνοντας την εμφάνιση σημαδιών μελάγχρωσης. Αυτό αναζωογονεί την θαμπή επιδερμίδα και την αφήνει λαμπερή.

Αντιφλεγμονώδης δράση: Οι αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες του χρυσού μπορούν να βοηθήσουν στην καταπράυνση του ερεθισμένου δέρματος, στη μείωση της ερυθρότητας και να παρέχουν μια γενική καταπραϋντική δράση. Αυτό είναι ευεργετικό για τα ευαίσθητα δέρματα, καθώς και με παθήσεις, όπως η ροδόχρους ακμή.

Αντιοξειδωτικός ρόλος: Ως φυσικό αντιοξειδωτικό, ο χρυσός μπορεί να βοηθήσει στην προστασία του δέρματος από βλάβες που προκαλούνται από τις ελεύθερες ρίζες, οι οποίες προέρχονται απ’ το μολυσμένο περιβάλλον, τη UV ακτινοβολία, το κάπνισμα, την κακή διατροφή, τα φάρμακα, το στρες κ.α. και οδηγούν σε πρόωρη γήρανση.

Αναζωογόνηση – ανάπλαση: Ο χρυσός 24Κ φέρει ιόντα που διεγείρουν τα κύτταρα και τα αιμοφόρα αγγεία του δέρματος για να βελτιώσουν την κυκλοφορία, αυξάνοντας την παροχή οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών, καθώς και το μεταβολισμό τους, δημιουργώντας ταχύτερο ρυθμό ανανέωσης σε νέα, υγιή κύτταρα για νεανικό και λαμπερό δέρμα.

Αντιβακτηριδιακός ρόλος: Ο χρυσός διατηρεί αντιβακτηριακές και αντιμικροβιακές ιδιότητες, ιδιαίτερα στη μορφή νανοσωματιδίων του, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση βακτηρίων και μικροβίων που προκαλούν δερματικά προβλήματα όπως η ακμή κ.α., καθώς και τα δέρματα με τάση για ατέλειες.

Διατήρηση της υγρασίας: Ο χρυσός συντελεί στη διατήρηση των επιπέδων υγρασίας της επιδερμίδας, αφενός αυξάνοντάς τα και αφετέρου ενισχύοντας το φυσικό φράγμα – υδρολιπιδικό μανδύα- και τη συγκράτησή της, γεγονός που βοηθά στην πρόληψη της ξηρότητας, της απολέπισης και της δημιουργίας λεπτών γραμμών.

Χρυσές θεραπείες ομορφιάς

Η περιποίηση του δέρματος με χρυσό περιλαμβάνει την εφαρμογή προϊόντων με σωματίδια για στοχευμένη δράση και αποτελέσματα. Ενώ γενικά θεωρείται ασφαλής καλό είναι να κάνετε ένα τεστ σε κάποιο σημείο του δέρματος στην περίπτωση ευαισθησίας ή αλλεργιών.

Προϊόντα ομορφιάς με χρυσό

Μάσκες χρυσού: Τόσο οι peel-off όσο και οι sheet μάσκες με χρυσό χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της ελαστικότητας, της φωτεινότητας και της ενυδάτωσης του δέρματος.

Οροί και κρέμες χρυσού: Προϊόντα που μπορούν να εφαρμόζονται καθημερινά ή κατά τη διάρκεια μιας θεραπείας για να βοηθήσουν στην παραγωγή κολλαγόνου, να μειώσουν τις λεπτές γραμμές και να παρέχουν αντιοξειδωτική δράση, καθώς και όλα τα οφέλη του χρυσού.

Τοπική χρήση φύλλων χρυσού: Τα καθαρά φύλλα χρυσού μπορούν να εφαρμοστούν απευθείας στο δέρμα μετά από μια βάση κρέμας ή τζελ. Το φύλλο μένει στο δέρμα ως μάσκα και για να «αφαιρεθεί», γίνεται απαλό μασάζ για να μεγιστοποιηθεί η απορρόφηση των συστατικών του στο δέρμα και να προσφέρει ένα λαμπερό φινίρισμα.

Θεραπείες ομορφιάς με χρυσό

Περιποίηση προσώπου: Μια δημοφιλής και πολυτελής θεραπεία που περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πρωτόκολλο περιποίησης – καθαρισμό, απολέπιση, μασαζ, μάσκες και τελικά προϊόντα- με την εφαρμογή κρεμών, τζελ, μασκών και απευθείας εφαρμογή φύλλων χρυσού 24 καρατίων στο δέρμα. Υπάρχει επίσης και θεραπεία που χρησιμοποιεί μια συσκευή σφράγισης για να πιέσει απαλά τα φύλλα χρυσού στο δέρμα.

Περιποίηση ματιών και χειλιών με χρυσό: Θεραπείες για τα μάτια και τα χείλη που συνδυάζουν χρυσό 24 καρατίων με άλλα συστατικά για να παρέχουν αναζωογονητικά, αντιγηραντικά και αντιοξειδωτικά οφέλη, βελτιώνοντας την εμφάνιση των ευαίσθητων αυτών περιοχών.

Μασάζ σώματος: Μπορείτε να βρείτε λάδια μασαζ με σωματίδια από χρυσό 24Κ για την περιποίηση του δέρματος του σώματος, τη βελτίωση της πυκνότητας του ιστού και φυσικά για τη μυϊκή και πνευματική χαλάρωση.

Θεραπείες σώματος: Oμοίως με το πρόσωπο, στο σώμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τζελ, κρέμες, μάσκες και φύλλα χρυσού 24Κ για αντιγήρανση, θρέψη και ανάπλαση του δερματικού ιστού, αύξηση της ελαστικότητας και της υγρασίας καθώς και για θεραπείες κυτταρίτιδας, συνεργιστικά με άλλα προϊόντα και παράγοντες.

Μακιγιάζ με φύλλα χρυσού: Τα φύλλα χρυσού 24 καρατίων, καλλυντικής ποιότητας, χρησιμοποιούνται στο μακιγιάζ και τα χτενίσματα για εντυπωσιακές, κομψές εμφανίσεις.