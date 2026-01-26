Το μπάνιο μάς διευκολύνει. Θέλουμε όλα τα προϊόντα ομορφιάς συγκεντρωμένα σε ένα σημείο, εύκολα προσβάσιμα την ώρα που ετοιμαζόμαστε. Έτσι, τα τοποθετούμε στα ντουλάπια του μπάνιου κάτω ή πάνω από τον νιπτήρα, στο ράφι δίπλα στον καθρέφτη ή ακόμα και γύρω από την μπανιέρα. Φαίνεται πρακτικό, σχεδόν αυτονόητο.

Όμως αυτό που συχνά δεν γνωρίζουμε είναι πόσο κακό μπορεί να κάνουμε σε ορισμένα από τα προϊόντα μας.

Advertisement

Advertisement

Το κορεάτικο μπλογκ ομορφιάς buybeautykorea.com μας ενημερώνει ότι το μπάνιο δημιουργεί σταθερά υψηλή υγρασία και διακυμάνσεις θερμοκρασίας από ντους και μπάνια, γεγονός που μπορεί να διασπά ενεργά συστατικά σε προϊόντα περιποίησης και να μειώσει τη διάρκεια ζωής τους ειδικά για συστατικά όπως βιταμίνη C και ρετινόλη.

Σημειώνει επίσης ότι ο υδρατμός και οι διακυμάνσεις θερμοκρασίας, δημιουργούν ιδανικό περιβάλλον για ανάπτυξη μούχλας και βακτηρίων, τα οποία μπορούν να μολύνουν τα προϊόντα μας ειδικά αν δεν έχουν αεροστεγές κλείσιμο.

Και κάπου εδώ γεννιέται το ερώτημα: προτιμάμε την ευκολία ή το να διατηρούμε τα πολύτιμα προϊόντα περιποίησής μας στην καλύτερη δυνατή κατάσταση;

Άρθρο του realsimple.com αναφέρει κάποια από τα πρϊόντα που είναι καλό να μεταφέρουμε άμεσα αλλού και πού μπορούμε να τα τοποθετήσουμε.



Άρωμα

Η ζέστη και η υγρασία αλλοιώνουν τη σύνθεση του αρώματος, ενώ σπάει τα μόριά του και αλλάζει τη μυρωδιά.

Ιδανική αποθήκευση: σε δροσερό, σκοτεινό σημείο, μέσα στο αρχικό κουτί (συρτάρι ή ντουλάπα).



Ορός βιταμίνης C

Advertisement

Ένα από τα πιο ευαίσθητα προϊόντα. Η θερμότητα και το φως επιταχύνουν την οξείδωση, μειώνοντας τη δράση του.

Ιδανική αποθήκευση: συρτάρι, στο κουτί του ή σε mini ψυγείο skincare.



Μάσκες προσώπου

Οι υφασμάτινες και υδρογέλης χάνουν τη φρεσκάδα τους και αλλοιώνονται.

Advertisement

Ιδανική αποθήκευση: στο ψυγείο συντηρούνται καλύτερα και δροσίζουν το δέρμα.



Πινέλα & σφουγγαράκια μακιγιάζ

Η υγρασία τα μετατρέπει σε εστίες βακτηρίων, ειδικά αν δεν στεγνώνουν σωστά.

Σωστή πρακτική: στεγνώνουμε εκτός μπάνιου και τα φυλάμε σε αεριζόμενο δοχείο ή συρτάρι.



Προϊόντα σε μορφή πούδρας

Advertisement

Το goodhousekeeping.com αναφέρει επιπλέον ότι οι πούδρες και προϊόντα μακιγιάζ σε μορφή σκόνης όπως ρουζ, μπρόνζερ και σκιές μπορούν να «δέσουν» με την υγρασία, να σκληρύνουν ή να αναπτύξουν βακτήρια.

Ιδανική αποθήκευση: δροσερό και στεγνό συρτάρι μακιγιάζ.



Βερνίκια νυχιών

Τέλος το buybeautykorea.com προσθέτει και τα βερνίκια νυχιών όπου μπορεί να γίνουν παχύρευστα ή να αλλοιωθεί η απόχρωσή τους όταν εκτίθενται σε θερμό αέρα και υγρασία.

Advertisement

Ιδανική αποθήκευση: όρθια, σε σκοτεινό και δροσερό συρτάρι.

Advertisement

Τελικά, λίγες αλλαγές στον τρόπο αποθήκευσης μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στη διάρκεια και την αποτελεσματικότητα των προϊόντων ομορφιάς μας. Γιατί όταν επενδύουμε σε περιποπίηση προσώπου αξίζει να το προστατεύουμε όχι να το φθείρουμε από συνήθεια.

Με πληροφορίες από buybeautykorea.com, realsimple.com και goodhousekeeping.com









Advertisement