Όσο και να καθαρίζουμε βλέπουμε πως η μούχλα επιμένει, και ένω το μπάνιο μας φαίνεται τακτοποιημένο και καθαρό, αισθανόμαστε ότι είναι βρώμικο και πάντα κάτι μας ενοχλεί.

Πιθανότατα αυτό είναι η μούχλα που κρύβεται επίμονα σε σημεία του μπάνιου μας και σε συνεργασία με την υγρασία κάνουν τα … θαύματά τους στην ατμόσφαιρά του.

Σε άρθρο του Good Housekeeping αναφέρεται πως ίσως χρειαστεί να αναπροσαρμόσουμε τη ρουτίνα του μπάνιου μας για να περιορίσουμε τη μούχλα. Η μούχλα δεν είναι απλώς αισθητικό πρόβλημα: μόλις εγκατασταθεί, μπορεί να εξαπλωθεί πίσω από πλακάκια, τοίχους ή οροφές, δημιουργώντας λεκέδες, άσχημη μυρωδιά και πιθανές φθορές. Επιπλέον, μπορεί να παράγει ουσίες που ευνοούν αλλεργικές αντιδράσεις, μερικά είδη εκλύουν μυκοτοξίνες, οι οποίες ενδέχεται να είναι επιβλαβείς.

Η μούχλα αναπτύσσεται μέσω μικροσκοπικών σπορίων που αιωρούνται στον αέρα και «κατακάθονται» σε υγρές επιφάνειες. Για αυτό, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος πρόληψής της είναι ο έλεγχος της υγρασίας (ιδανικά κάτω από 50 %), η άμεση επιδιόρθωση διαρροών και η τακτική ανανέωση του στόκου στα πλακάκια.

Μία πολύ κοινή συνήθεια που επιδεινώνει την κατάσταση είναι το κλείσιμο της πόρτας του μπάνιου κατά το ντους. Όταν η πόρτα παραμένει κλειστή, ο ατμός παγιδεύεται μέσα και η υγρασία δεν μπορεί να εξατμιστεί ακριβώς το περιβάλλον που αγαπά η μούχλα. Η ειδικός Καρολίν Φορτέ από το Good Housekeeping εξηγεί ότι, όταν είναι δυνατόν, είναι καλύτερα να αφήνουμε την πόρτα ανοιχτή, ώστε ο ατμός να φεύγει.

Η Καρολίν Φορτέ επισημαίνει ότι αν δεν μπορούμε να κρατάμε την πόρτα ανοιχτή, προτείνεται να αερίζουμε μέσω παραθύρου ή εξαερισμού, ώστε η υγρασία να απομακρύνεται γρήγορα. Όσο πιο γρήγορα στεγνώνουν οι επιφάνειες, τόσο λιγότερες πιθανότητες υπάρχουν για ανάπτυξη μούχλας. Μετά το ντους, αφήνουμε τη πόρτα ή την κουρτίνα της ντουζιέρας ανοιχτά, η κυκλοφορία του αέρα είναι το κλειδί.



Όπως με τη σειρά του εξηγεί το Consumer Reports στο άρθρο «How to Prevent Mold From Growing in Your Bathroom», το μπάνιο είναι ένας από τους πιο «ευάλωτους» χώρους στο σπίτι, καθώς συγκεντρώνει μεγάλες ποσότητες ατμού σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι ειδικοί τονίζουν ότι το κλειδί για να περιοριστεί η μούχλα είναι η άμεση απομάκρυνση της υγρασίας.

Για τον λόγο αυτό προτείνεται ο αφυγραντήρας μπάνιου να λειτουργεί τόσο κατά τη διάρκεια του ντους όσο και για τουλάχιστον 30 λεπτά μετά, ώστε να αποβληθεί ο εγκλωβισμένος ατμός πριν προλάβει να καθίσει σε τοίχους, πλακάκια και οροφή.

Παράλληλα, επίσης σημειώνεται ότι η ελαφρώς ανοιχτή πόρτα ή ένα ανασηκωμένο παράθυρο βοηθούν στην κυκλοφορία του αέρα, κάτι που επιταχύνει το στέγνωμα των επιφανειών και δυσκολεύει την ανάπτυξη των σπορίων μούχλας.

Σε σπίτια όπου το μπάνιο δεν έχει καλό φυσικό αερισμό, το ίδιο άρθρο προτείνει τη χρήση ενός αφυγραντήρα, ο οποίος μπορεί να κρατήσει τα επίπεδα υγρασίας γύρω στο 50% ή και χαμηλότερα ένα όριο που θεωρείται ασφαλές για την αποτροπή της μούχλας.

Επιπλέον, οι ειδικοί συμβουλεύουν να σκουπίζουμε τις επιφάνειες που στάζουν (όπως τα πλακάκια της ντουζιέρας και τα γυάλινα χωρίσματα) για να μειώνεται ο χρόνος που παραμένουν υγρά. Η λογική είναι απλή: Οσο λιγότερο χρόνο μένουν υγρές οι επιφάνειες, τόσο πιο δύσκολο είναι για τη μούχλα να αναπτυχθεί.

Με πληροφορίες από goodhousekeeping.com και consumerreports.org

