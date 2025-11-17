Μια πετσέτα μπάνιου που δεν στεγνώνει αρκετά γρήγορα μπορεί να μετατραπεί από φρέσκια και καθαρή σε βρώμικη και με μούχλα σε μια μόνο μέρα, ειδικά αν το μπάνιο μας είναι μικρό ή υγρό.

Οι περισσότεροι πιστεύουμε ότι η λύση είναι να πλένουμε πιο συχνά τις πετσέτες μας, αλλά το πραγματικό πρόβλημα είναι πώς τις κρεμάμε μετά από κάθε χρήση.

Μιλήσαμε με μερικούς ειδικούς πλυντηρίων, οι οποίοι μοιράστηκαν το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όταν κρεμάμε τις πετσέτες μας, μαζί με μερικές συμβουλές για να τις κρατάμε χωρίς άσχημες μυρωδιές για περισσότερο χρόνο.

Αυτές οι οδηγίες θα κάνουν τη συνολική εβδομαδιαία ρουτίνα των πετσετών μας πιο εύκολη και πιο υγιεινή.

Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όταν κρεμάμε τις πετσέτες μας

Όταν ρωτήσαμε τους ειδικούς για το μεγαλύτερο λάθος με τις πετσέτες, και οι δύο ανέφεραν το ίδιο: το να διπλώνουμε την πετσέτα αντί να την απλώνουμε.

«Ο καλύτερος τρόπος να κρατήσουμε τις πετσέτες από το να μυρίζουν μούχλα είναι να τις αφήνουμε να αναπνέουν», λέει η Άσλεϊ Κίντερ, ειδικός πλυντηρίων και ιδρύτρια των Βουνά από Πλυντήρια. «Μετά από κάθε χρήση, πάντα λέω στους πελάτες μας να κρεμάνε τις πετσέτες τελείως ανοιχτές (όχι διπλωμένες) ώστε ο αέρας να κυκλοφορεί».

Μπορούμε τεχνικά να «διπλώσουμε» την πετσέτα πάνω σε μια μπάρα, αλλά η Κίντερ λέει ότι δεν θέλουμε οι άκρες να αγγίζουν η μία την άλλη, ώστε η πετσέτα να στεγνώνει πιο ομοιόμορφα.

Ο ειδικός καθαρισμού Χεράρντο Μελάδο παρατηρεί ότι οι περισσότεροι διπλώνουν τις πετσέτες στη μέση πριν τις κρεμάσουν, αλλά λέει: «Αυτό παγιδεύει την υγρασία, ειδικά σε υγρά μπάνια». Είτε χρησιμοποιούμε μπάρα είτε γάντζο, βεβαιωνόμαστε ότι η πετσέτα δεν είναι ζαρωμένη καθώς κρεμιέται, ώστε κάθε ίντσα του υφάσματος να στεγνώνει μέσα σε τέσσερις έως έξι ώρες.

Μια πετσέτα που στεγνώνει γρήγορα και ομοιόμορφα είναι μια που μπορούμε να ξαναχρησιμοποιήσουμε χωρίς καθημερινό πλύσιμο.

Άλλα λάθη που κάνουμε με τις πετσέτες

Εκτός από το να διπλώνουμε ή να ζαρώνουμε την πετσέτα πριν την κρεμάσουμε, υπάρχουν μερικά άλλα λάθη που ίσως δεν έχουμε συνειδητοποιήσει. Ακολουθούν μερικοί παράγοντες που μπορεί να επιβραδύνουν τη διαδικασία στεγνώματος στο μπάνιο μας.

Δεν ανακινούμε την πετσέτα πρώτα

Ο σκοπός του να κρεμάμε τις πετσέτες μεταξύ χρήσεων είναι να αποτρέψουμε τη μούχλα. Για να βοηθήσουμε σε αυτή τη διαδικασία, λέει ο Μελάδο, ανακινούμε την πετσέτα γρήγορα πριν την κρεμάσουμε, και στη συνέχεια την απλώνουμε τελείως σε μια φαρδιά μπάρα ή γάντζο ώστε ο αέρας να φτάνει και στις δύο πλευρές.

Το να μην ανακινούμε πρώτα μπορεί να αφήσει ίνες της πετσέτας συγκεντρωμένες, εμποδίζοντας τον αέρα να περνά μέσα από το ύφασμα.

Χρήση της κουρτινόμπαρας του ντους

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια ειδική μπάρα για πετσέτες ή έναν γάντζο, αλλά αποφεύγουμε την κουρτινόμπαρα του ντους, η οποία είναι ένα από τα χειρότερα σημεία για να κρεμάσουμε τις πετσέτες μας.

Η Άσλεϊ Κίντερ λέει ότι αν ρίξουμε μια υγρή πετσέτα πάνω στη μπάρα, μπορεί να φαίνεται στεγνή, αλλά στην πραγματικότητα μένει υγρή στη μέση, «που βασικά είναι ένα πάρτι μούχλας».

Προσθέτει ότι το πρόβλημα δεν είναι η μπάρα καθαυτή: «Είναι ο ατμός και η έλλειψη ροής αέρα εκεί πάνω. Οι πετσέτες τείνουν να μένουν σε υγρό σημείο, ειδικά αν κλείσουμε την κουρτίνα μετά».



Κρέμασμα πίσω από μια πόρτα

Το κοινό θέμα εδώ είναι ότι η κακή κυκλοφορία του αέρα είναι ένας από τους μεγαλύτερους λόγους που οι πετσέτες παραμένουν υγρές περισσότερο από όσο θα έπρεπε. «Ένα άλλο λάθος είναι να αφήνουμε υγρές πετσέτες σε γάντζους πίσω από κλειστές πόρτες, όπου υπάρχει λίγη κίνηση αέρα», λέει ο Χεράρντο Μελάδο.

Το να κρατάμε την πόρτα ανοιχτή ή να λειτουργεί ένα ανεμιστηράκι βοηθάει στην απομάκρυνση της υγρασίας από το δωμάτιο ώστε η πετσέτα να στεγνώσει πλήρως.



Αφήνοντάς τις υγρές στον κάδο απλύτων

Ο Μελάδο τονίζει επίσης ότι δεν πρέπει να αφήνουμε τις υγρές πετσέτες σε κάδους πλυντηρίου η σε κάδο απλύτων όπου θα μείνουν για αρκετές μέρες. Αν η πετσέτα είναι έτοιμη για πλύσιμο, τη βάζουμε στο πλυντήριο μόνο όταν είναι τελείως στεγνή για να αποτρέψουμε την ανάπτυξη μούχλας.

Ένα γρήγορο στέγνωμα στον αέρα πριν ρίξουμε τις βρώμικες πετσέτες στον κάδο βοηθά να μην εξαπλωθούν οι δυσάρεστες μυρωδιές στην υπόλοιπη μπουγάδα μας.

Πού να κρεμάμε τις υγρές πετσέτες και πότε να τις πλένουμε

Πόσο συχνά πρέπει πραγματικά να πλένουμε τις πετσέτες μας; Εξαρτάται, αλλά η Κίντερ λέει ότι κάθε τρεις με τέσσερις χρήσεις είναι ένας καλός κανόνας, και «πιο συχνά αν ζούμε σε υγρό κλίμα ή αν το μπάνιο μας δεν έχει αρκετή ροή αέρα». Αν, παρά τις καλύτερες προσπάθειές μας, οι πετσέτες δεν στεγνώνουν ομοιόμορφα όταν τις κρεμάμε, ο Μελάδο λέει να τις πλένουμε κάθε δύο μέρες. Ακολουθούν οι οδηγίες των δύο ειδικών για το πώς να κρεμάμε τις πετσέτες ώστε να αποφεύγουμε τη μούχλα και να παρατείνουμε τη ζωή του υφάσματος.



Σε μπάρα πετσέτας

Όταν χρησιμοποιούμε μπάρα πετσέτας, η Κίντερ σημειώνει ότι η πετσέτα πρέπει να κρεμιέται τελείως ανοιχτή και πρέπει να βεβαιωνόμαστε ότι δεν υπάρχουν στρώματα πιεσμένα το ένα πάνω στο άλλο. «Με αυτόν τον τρόπο, και οι δύο πλευρές στεγνώνουν πραγματικά αντί να παγιδεύεται η υγρασία στη μέση», λέει.

Όταν τοποθετούμε μια μπάρα πετσέτας, ο Μελάδο συνιστά να τη βάζουμε σε σημείο με καλό αερισμό, όπως κοντά σε παράθυρο ή κάτω από ανεμιστήρα.



Σε ατομικούς γάντζους

Και οι δύο ειδικοί λένε ότι οι γάντζοι για πετσέτες είναι επίσης καλό να χρησιμοποιούνται. Αλλά αν υπάρχει χώρος, βεβαιωνόμαστε ότι κάθε μέλος της οικογένειας έχει τον δικό του γάντζο, ώστε οι πετσέτες να μην κρεμιούνται η μία πάνω στην άλλη.

«Αν έχουμε πολλούς ανθρώπους στο σπίτι, το να στοιβάζουμε ή να ζαρώνουμε τις πετσέτες μαζί παγιδεύει την υγρασία και είναι συντομότερος δρόμος για τη μυρωδιά », λέει η Κίντερ.

«Το μυστικό είναι να ανακινούμε πρώτα καλά την πετσέτα και μετά να την κρεμάμε όσο πιο ανοιχτή και χαλαρή γίνεται».

Με πληροφορίες από realsimple.com