Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε το ανακαινισμένο μπάνιο Λίνκολν στο Λευκό Οίκο, το οποίο έχει θέα στην αμφιλεγόμενη κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας.

Ο Πρόεδρος Τραμπ δημοσίευσε φωτογραφίες του μπάνιου πριν και μετά την ανακαίνιση, το οποίο βρίσκεται σε ένα από τα πιο διάσημα δωμάτια του Λευκού Οίκου.

Advertisement

Advertisement

Ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social: «Ανακαινίστηκε τη δεκαετία του 1940 σε στυλ αρ ντεκό με πράσινα πλακάκια, το οποίο ήταν εντελώς ακατάλληλο για την εποχή του Λίνκολν.

Το έκανα με μαύρο και άσπρο γυαλισμένο μάρμαρο Statuary. Αυτό ήταν πολύ κατάλληλο για την εποχή του Αβραάμ Λίνκολν και, στην πραγματικότητα, θα μπορούσε να είναι το μάρμαρο που υπήρχε αρχικά εκεί!».

Από το πολυτελές μπάνιο του Τραμπ ξεχωρίζουν οι επίχρυσες βρύσες, αλλά και το μπουρνούζι με τον προεδρικό αμερικανικό αετό.