Η φροντίδα του δέρματος μπορεί να αποτελεί μια απαραίτητη διαδικάσια για την υγεία και συνολικά είναι μια θετική εμπειρία για όσους μας αρέσει να περιποιούμαστε τον εαυτό μας, υπάρχει όμως μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στην ασφάλεια και την υπερβολή.

Είναι γεγονός πώς είμαστε βαθιά επηρεασμένοι από τις τάσεις ομορφιάς που αναδύονται συνεχώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όμως δεν είναι όλα τα προϊόντα που βλέπουμε ασφαλή και κατάλληλα για την επιδερμίδα μας. Κάποιες φορές δεν είναι απραίτητα ωφέλιμο για το δέρμα μας το να έχουμε 15 διαφορετικά βήματα στην ρουτίνα περιποίησης μας.

Εάν λοιπόν αυτό ισχύει για εμάς τους ενήλικες, μπορούμε να φανταστούμε πόση προσοχή χρειάζεται στα προϊόντα που χρησιμοποιούν τα παιδιά. Οι γονείς ωφείλουν να ενημερωθούν για το ποια προϊόντα είναι ασφαλή για παιδιά, και πώς μπορούν να τα βοηθήσουν να αναπτύξουν μια υγιή σχέση με την εμφάνισή τους χωρίς να επηρεάζονται από τις τάσεις του διαδικτύου.

Πού λοιπόν τελειώνει το αθώο ενδιαφέρον και πού ξεκινά η υπερβολή;

Όπως αναφέρει άρθρο στο goodhousekeeping.com, οι τάσεις για «παιδική» περιποίηση δέρματος (tween skincare) αυξάνονται ραγδαία, με προϊόντα που απευθύνονται σε όλο και μικρότερα παιδιά, ακόμα και σε προσχολικής ηλικίας. Η εταιρεία Rini, που δημιούργησε η Σέι Μίτσελ, προβάλλει μωρά με μάσκες προσώπου, προκαλώντας συζητήσεις για το αν αυτά τα προϊόντα είναι κατάλληλα.

Η πίεση των social media

Η καθημερινή χρήση εφαρμογών όπως Instagram, TikTok, και Snapchat αυξάνει την πίεση στα παιδιά να φαίνονται «τέλεια».

Η Σόνια Ροντρίγκες, υπεύθυνη υπηρεσιών για παιδιά και εφήβους στο Rutgers Health, σημειώνει στο goodhousekeeping.com, ότι τα παιδιά τραβούν συνεχώς φωτογραφίες του εαυτού τους και επηρεάζονται από τις τάσεις.

Η Σάρα Νάσελσκι, παιδοψυχολόγος στο Children’s Hospital of Philadelphia, επισημαίνει στο ίδιο άρθρο ότι η ενασχόληση με την περιποίηση μπορεί να γίνει επικίνδυνη όταν τα παιδιά αρχίσουν να κρίνουν υπερβολικά το σώμα τους και να χάνουν την αυτοεκτίμησή τους.



Τι λένε οι δερματολόγοι για τα προϊόντα «anti-aging»

Όπως αναφέρει το άρθρο στο goodhousekeeping.com, πολλά προϊόντα που ζητούν τα παιδιά περιέχουν ρετινόλη ή βιταμίνη C, ουσίες κατάλληλες για ενήλικες αλλά όχι για νεανικό δέρμα. Η Κατερίνα Μποντίφορντ, δερματολόγος στο Mayo Clinic, εξηγεί: «Το δέρμα των παιδiών είναι ήδη σε άριστη κατάσταση. Δεν χρειάζονται αντιγηραντικά προϊόντα.» Η Μπρουκ Τζέφι, επίσης δερματολόγος, αναφέρει ότι παρατηρεί αυξημένα περιστατικά εξανθημάτων, ακμής και δερματικών καψίματος από τη χρήση ισχυρών συστατικών σε παιδιά.

Στην ιστοσελίδα της Αμερικανικής Ακαδημίας Δερματολογίας aad.org επισημαίνουν ότι το δέρμα των παιδιών είναι λεπτό, ευαίσθητο και πιο ευάλωτο σε ερεθισμούς από αυτό των ενηλίκων. Για αυτό τον λόγο θα πρέπει να επιλέγουμε για τα παιδιά ήπια καθαριστικά, ελαφριά ενυδατικά και αντηλιακά με ευρύ φάσμα προστασίας (SPF 30+), και να αποφεύγουμε ενεργά αντιγηραντικά ή πολύπλοκα προϊόντα που προορίζονται για ενήλικες.

Η Αμερικανική Ακαδημία Δερματολογίας αναφέρει πώς οι δερματολόγοι συνιστούν να μη χρησιμοποιούνται προϊόντα με ισχυρά ενεργά συστατικά όπως ρετινόλη, σαλικυλικό οξύ, οξέα ή άλλα αντιγηραντικά συστατικά σε παιδιά, εκτός αν έχει υποδειχθεί ρητά από εξειδικευμένο δερματολόγο για συγκεκριμένο ιατρικό λόγο (π.χ. σοβαρή ακμή). Αυτά τα συστατικά μπορεί να προκαλέσουν ερυθρότητα, ξεφλούδισμα ή ευαισθησία στο ευαίσθητο παιδικό δέρμα.

Σε άρθρο του uclahealth.org αναφέρεται πώς η χρήση αντηλιακού καθημερινά ακόμα και σε μέτρια ηλιοφάνεια είναι μία από τις πιο σημαντικές μορφές φροντίδας για το παιδικό δέρμα. Ακόμη και απλά προϊόντα με ήπιο καθαρισμό και ενυδατική κρέμα είναι αρκετά για καθημερινή χρήση, ενώ η προστασία από τον ήλιο πρέπει να γίνει συνήθεια από νωρίς.

Τέλος όπως αναφέρεται στο άρθρο του goodhousekeeping.com , η ενασχόληση με την περιποίηση μπορεί να γίνει προβληματική όταν το παιδί απομονώνεται, καθυστερεί στο σχολείο ή στον ύπνο λόγω skincare ρουτίνας και δείχνει εμμονή με την εμφάνισή του, ελέγχοντας συνεχώς τον εαυτό του στον καθρέφτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι σημαντικό να ανοίξουμε διάλογο και, αν χρειαστεί, να ζητήσουμε τη βοήθεια ειδικού ψυχικής υγείας.

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, βοηθάμε τα παιδιά μας όταν τονίζουμε ότι η εμφάνιση δεν καθορίζει την αξία τους, δίνουμε εμείς οι ίδιοι το σωστό παράδειγμα αποφεύγοντας αρνητικά σχόλια για το σώμα μας και κρατάμε τη ρουτίνα φροντίδας απλή, ασφαλή και κατάλληλη για την ηλικία. Αν παρατηρήσουμε άγχος ή κοινωνική απόσυρση, η υποστήριξη από ειδικό μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Με πληροφορίες από goodhousekeeping.com, aad.org και uclahealth.org

