Τραγικός είναι ο απολογισμός από την κατάρρευση του 7οροφου κτιρίου στην περιοχή Γκέμπζε της Τουρκίας, όπου 4 μέλη της ίδιας οικογένειας βρήκαν τραγικό θάνατο.

Τη ζωή τους έχασαν ένα ανδρόγυνο και τα δύο παιδιά τους, ηλικίας 12 και 14 ετών, ενώ η μόνη που κατάφερε να διασωθεί είναι η μεγαλύτερη κόρη, ηλικίας 18 ετών.

Advertisement

Advertisement

Το κτίριο κατέρρευσε το πρωί της Τετάρτης (29/10) και κάτω από τα ερείπια παγιδεύτηκε η πενταμελής οικογένεια. Οι ομάδες διάσωσης από την Κωνσταντινούπολη ανέσυραν 4 σορούς, ενώ μόνο η κόρη της οικογένειας βρέθηκε ζωντανή κάτω από τα χαλάσματα.

Enkaz başında zamanla yarış: Anne ve baba Bilir, hala enkaz altında…



CNN TÜRK ekibi, enkaz çalışmalarındaki son durumu aktardı. pic.twitter.com/O6bRCMjsyR October 29, 2025

Συμφωνα με τις τουρκικές αρχές οι σοροί των Muhammed Emir Bilir (12 ετών), Hayrunnisa Bilir (14 ετών), του πατέρα Levent Bilir (44 ετών) και της μητέρας Emine Bilir (37 ετώβ) βρέθηκαν στο κτίριο που κατέρρευσε. Η 18χρονη Dilara Bilir ανασύρθηκε ζωντανή από τα ερείπια.

Βίντεο που μεταδόθηκε από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης δείχνει τη στιγμή της κατάρρευσης του κτιρίου κοντά στην Κωνσταντινούπολη.

Gebze'deki 7 katlı binanın yıkılma anı kamerada https://t.co/iSRi51TiXQ pic.twitter.com/TN50PD6BXC — CNN TÜRK (@cnnturk) October 29, 2025

Τα αίτια της κατάρρευσης παραμένουν άγνωστα, όμως ο δήμαρχος Ζιννούρ Μπουγιουκγκόζ άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να σχετίζονται με έργα του μετρό που εκτελούνται κοντά στο σημείο. Η Γκέμπζε, που βρίσκεται πάνω στη βόρεια ανατολική ζώνη ρηγμάτων, είχε πληγεί σοβαρά από τον καταστροφικό σεισμό του 1999, ο οποίος είχε κοστίσει τη ζωή σε περίπου 18.000 ανθρώπους.