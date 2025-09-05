Ένας 49χρονος αγγειοχειρουργός καταδικάστηκε σε φυλάκιση αφού πάγωσε τα πόδια του μέχρι να χρειαστούν ακρωτηριασμό, προκειμένου να ικανοποιήσει μια σεξουαλική του εμμονή, και στη συνέχεια διεκδίκησε σχεδόν 500.000 λίρες από ασφαλιστικές αποζημιώσεις.

Ο αγγειοχειρουργός Νιλ Χόπερ καταδικάστηκε σε 32 μήνες φυλάκισης, αφού παραδέχθηκε την ενοχή του για δύο κατηγορίες απάτης μέσω ψευδούς δήλωσης. Οι κατηγορίες αφορούσαν αιτήσεις που υπέβαλε σε ασφαλιστικές εταιρείες, ισχυριζόμενος ότι τα πόδια του είχαν ακρωτηριαστεί λόγω σηψαιμίας και όχι εξαιτίας τραυματισμού που προκάλεσε ο ίδιος στον εαυτό του.

Σύμφωνα με τον Guardian, παραδέχθηκε επίσης τρεις κατηγορίες κατοχής ακραίων πορνογραφικών εικόνων, που περιελάμβαναν βίντεο από την ιστοσελίδα EunuchMaker.

Πρώην ασθενείς του Χόπερ αναζητούν πλέον νομικές συμβουλές σχετικά με τις θεραπείες που έλαβαν, φοβούμενοι ότι ορισμένες ενδεχομένως δεν ήταν αναγκαίες.

Την Πέμπτη, στο δικαστήριο Truro Crown, ο δικαστής James Adkin ενημερώθηκε ότι ο Χόπερ ταυτοποιήθηκε μέσω ερευνών που αφορούσαν τον Marius Gustavson, υπεύθυνο της ιστοσελίδας EunuchMaker. Ο Gustavson είχε καταδικαστεί πέρυσι σε ισόβια κάθειρξη στο Old Bailey, καθώς ηγείτο ενός κυκλώματος ακραίων επεμβάσεων σωματικής τροποποίησης, περιλαμβανομένων ευνουχισμών και αφαιρέσεων πέους σε άτομα ηλικίας έως 16 ετών.

Ο Χόπερ εργάστηκε στα νοσοκομεία της Βασιλικής Κορνουάλης από το 2013 έως τον Μάρτιο του 2023, οπότε και τέθηκε σε αργία μετά τη σύλληψή του. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους διαγράφηκε προσωρινά από το ιατρικό μητρώο, ενώ η σύζυγός του ζητά διαζύγιο.

Ο οργανισμός NHS Trust τόνισε ότι οι ποινικές κατηγορίες δεν σχετίζονταν με την επαγγελματική του πρακτική και ότι «δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν κίνδυνο για τους ασθενείς». Παρ’ όλα αυτά, πρώην ασθενείς – συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είχαν υποβληθεί σε ακρωτηριασμούς – επικοινώνησαν με τη νομική εταιρεία Enable Law, εκφράζοντας ανησυχίες για τις θεραπείες που τους είχαν παρασχεθεί.

Case Summary: Neil Hopper — “Amputee Surgeon” Jailed



Background



Who: Neil Hopper, a former NHS vascular surgeon.



Career: Worked at Royal Cornwall Hospitals NHS Trust (2013–2023), where he performed hundreds of amputation surgeries.



Self-Inflicted Injury & Motivation



In… pic.twitter.com/ACPhkIOXQL Advertisement September 4, 2025

Ο Χόπερ είχε ψευδώς ισχυριστεί προς τις ασφαλιστικές εταιρείες Aviva και Old Mutual Health ότι τα πόδια του «είχαν ακρωτηριαστεί λόγω ασθένειας και όχι αυτοτραυματισμού». Τον Απρίλιο του 2019, χρησιμοποίησε ξηρό πάγο για να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στα πόδια του, ώστε να απαιτηθεί ακρωτηριασμός – μια πράξη που αποτελούσε μακροχρόνια σεξουαλική του φαντασίωση, όπως ειπώθηκε στο δικαστήριο.

Μετά τον ακρωτηριασμό, υπέβαλε αιτήσεις αποζημίωσης στις ασφαλιστικές εταιρείες και έλαβε συνολικά £466.653,81, τα οποία δαπάνησε για την αγορά τροχόσπιτου, τζακούζι, ξυλόσομπας και εργασίες ανακαίνισης.

Ο Χόπερ είχε μιλήσει για τον ακρωτηριασμό του σε συνεντεύξεις το 2023 στο BBC και σε ντοκιμαντέρ του καναλιού S4C στη γλώσσα Ουαλίας, απολαμβάνοντας την προσοχή που δημιουργούσε η δημοσιότητα.

Το Γενικό Ιατρικό Συμβούλιο επέβαλε περιορισμούς στην άσκηση του επαγγέλματος τον Απρίλιο του 2023, ενώ από τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους παραμένει σε αναστολή.

Μετά την απαγγελία των κατηγοριών, εκπρόσωπος του NHS Trust δήλωσε: «Οι κατηγορίες δεν σχετίζονται με την επαγγελματική συμπεριφορά του κ. Χόπερ και δεν υπάρχουν αποδείξεις που να υποδηλώνουν οποιονδήποτε κίνδυνο για τους ασθενείς. Ο κ. Χόπερ εργάστηκε στα νοσοκομεία της Βασιλικής Κορνουάλης από το 2013 έως τον Μάρτιο του 2023, όταν τέθηκε σε αργία μετά τη σύλληψή του».

